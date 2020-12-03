افتتاح المنتدى العالمي الحادي عشر للاستثمار و البناء في البنية التحتية بشكل رائع في ماكاو

المنتدى العالمي الحادي عشر للاستثمار و البناء في البنية التحتية (The 11th IIICF) برعاية الاتحاد الصيني العالمي للمقاولين (CHINCA) و وكالة ماكاو لترويج التجارة و الاستثمار يفتتح بشكل رائع في 2 ديسيمبر في ماكاو. , الرئيس التنفيذي لمنطقة ماكاو الادارية الخاصة Wang Bingan, نائب وزير التجارة لجمهورية الصين الشعبية؛ Fu Ziying, المدير العام لمكتب الاتصال للحكومة الشعبية المركزية بمنطقة ماكاو الادراية الخاصة؛ Wang Dong, المفوض بالنيابة لوزارة الشؤون الخارجية لجمهورية الصين الشعبية بمنطقة ماكاو الادراية الخاصة؛ Kou Hoi In, رئيس المجلس التشريعي بمنطقة ماكاو الادارية الخاصة؛ Lei Wai Nong, وزير الاقتصاد و المالية بحكومة منطقة ماكاو الادارية الخاصة؛ وافتتح Raimundo do Rosario, وزير النقل و الاشغال العامة بحكومة منطقة ماكاو الادارية المنتدى مع 32 مبعوثين دبلوماسيين في الصين و رؤساء مؤسسات مالية دولية.

Wang Bingnan, نائب وزير وزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية؛ Sun Chanthol, الوزير الاعلى و وزير النقل و الاشغال العامة, كمبوديا؛ Asim Saleem Bajwa, رئيس هيئة الممر الباكستاني الصيني؛ Song Shuguang, رئيس مجلس إدارة شركة تأمين الائتمان والصادرات الصينية (SINOSURE)؛ وقدم Tomas Kuta, رئيس منطقة اسيا بشركة Volvo لادوات البناء خطابات مثيرة للاهتمام. و استضاف Fang Qiuchen, رئيس الاتحاد الصيني الدولي للمقاولين (CHINCA) الحفل الافتتاحي.

كأكثر حدث عالمي مؤثر في مجال البنية التحتية لعام 2020, جذب المنتدى العالمي الحادي عشر للاستثمار و البناء في البنية التحتية اكثر من 1000 من نخبة الصناعيين من اكثر من 400 مشروع و مؤسسة من اكثر من 40 دولة و منطقة, بالاضافة الى 32 مبعوث دبلوماسي اجنبي في الصين, اعلى الاداريين من اكثر من 20 مؤسسة مالية عالمية و اكثر من 60 عملاق بين افضل 250 مقاول دولي لـ ENR, بالاضافة لاعلى الاداريين لمؤسسات في قطاعات مثل صناعة المعدات, الاستشارات الدولية و الخدمات الهندسية, الخ.

تحت عنوان الاستجابة للتحديات و ترويج تطوير البنية التحتية العالمية, يلعب المنتدى دورا ايجابيا في استعادة الثقة و بناء توافق فكري لمعالجة التحديات المشتركة و تعزيز التنمية عالية الجودة للصناعة.

و في الوقت نفسه, و بدعم قوي من الحكومة المركزية, و جهود حكومة منطقة ماكاو الادارية الخاصة, و الاطراف التعاونية ذات الصلة, فقد طور المنتدى منصة مهمة حيث تشارك ماكاو في بناء “الحزام و الطريق” والتعاون في منطقة خليج غوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو الكبرى.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1346731/1.jpg