افتتاح منتجع الواجهة البحرية الجديد المذهل في سيشيل – جى أيه إنشانتد ووترفرونت فيلاز

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 25 مارس / آذار 2021 /PRNewswire/ — في شهر آذار/مارس 2021 ، تقدم جي أيه ريزورتس أند هوتيلز ملاذًا استوائيًا جديدًا تمامًا في سيشيل: جى أية إنشانتد ووترفرونت فيلاز، التي تتضمن 10 فيلات في المنتجع على الساحل الشرقي لماهي. يقع المنتجع الجديد على بُعد 5 كيلومترات فقط من مطار سيشل الدولي، وعلى بُعد 4 كيلومترات من العاصمة فيكتوريا وعلى مرمى حجر من عدد لا يحصى من البوتيكات والبارات والمطاعم في هذه الجزيرة الرائعة الجمال.

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تقع الفيلات الفاخرة بواجهة تطل على المياه على مساحة 8,000 متر مربع من المناظر الخلابة والاستوائية, مع كون المرحلة الأولى تضم المنتجع، 2 فيلا مزودة بحمام بواجهة تطل على المياه والشاطىء الخاص، الذي افتتح يوم 1 آذار/مارس. وقد تم تصميم الفيلات الواسعة بنمط الكريول المعاصر للجلوس قبالة الخلفية المذهلة لمناظر الجبال المطلة على البحر والجزر المجاورة. ومع الشرفات المحمية المطلة على الحديقة وحمامات السباحة الخاصة الفاخرة التي تمنحك إطلالات على المحيط؛ تقع كل فيلا على مساحة 354 متر مربع بارتفاع طابقين، ومكونة من ثلاث غرف نوم مزودة بحمامات داخلية ومطبخ كامل الخدمة وغرف طعام ومعيشة واسعة. وتحظى كل فيلا أيضًا بوصول مباشر إلى شاطئ جاثم. كما تتوافر فيلات منتجع جى أية إنشانتد ووترفرونت فيلاز للشراء بحيازة مطلقة مع مالكي الفيلا مع حصولهم على خيار إعادة فيلاتهم إلى مجموعة تأجير المنتجع.

يوفر المنتجع غرفتي ضيوف فندقية وجناحا صغيرا، ويتضمن حانة صغيرة بلوحة النجمة. تقدم الحانة تشكيلة لذيذة من الأطعمة الخفيفة بدايةً من أنواع البرجر واللفائف والبيتزا والسندوتشات إلى أنواع المعكرونة والسلاطات كما تحظى بحمام سباحة فاخر ومناطق مزينة لتناول الطعام خارج الحانة, بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى أي شاطئ. ويفتخر المنتجع بالميناء الخاص به وهو البوابة التي تؤدي إلى المنتجع التابع له؛ منتجع جى أيه انشانتد أيلاند.

ويعد منتجع جى أية انشانتد أيلاند المجاور بجزيرة سيشل ملاذًا فائق الترف وسط المنتزة سانت آن البحري. وإذ هو حاصل على جائزة “منتجع الجزيرة الخاص الرائد على مستوى العالم لعام 2020” في حفل جوائز السفر العالمية، يعُرف المنتجع بالرمال البيضاء المتلألئة والنباتات الاستوائية الخصبة والمياه التركوازية والحياة البحرية الملونة. تتوافر 10 فيلات مذهلة تتراوح مساحتها من 130 متر مربع إلى 240 متر مربع، وتحظى كل واحدة منها بحمام سباحة خاص ووصول مباشر إلى الشاطئ النقي. وستتم إدارة منتجع جى أية إنشانتد ووترفرونت فيلاز من قبل نفس الفريق الحائز على الجائزة والمدير العام لمنتجع جى أية إنشانتد آيلاند، بوراك أيدين، الذي علق قائلاً؛

“تعتبر فيلات منتجع جى أية انشانتد ووترفرانت فيلاز مثالية للأشخاص الذين يريدون تجربة جمال وهدوء الحياة على الجزيرة، في حين لا يزالون قريبون من الحركة والحياة الليلية التي تتسم بها الأماكن الساخنة القريبة منهم ونمط الحياة المحلية.”

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1472023/JA_Resorts_Hotels.jpg

الشعار – https://mma.prnewswire.com/media/880585/JA_Resorts_and_Hotels_Logo.jpg