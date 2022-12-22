افتتاح مهرجان الفنون العربية الخامس في شرق الصين

جينغدتشن، الصين، 22 ديسمبر 2022 / PRNewswire / — أقيم مهرجان الفنون العربية الخامس في مدينة جينغدتشن، مقاطعة جيانغشي في شرق الصين، واستمر من 19 ديسمبر إلى 20 ديسمبر. كما وصل فنانون من الدول العربية إلى المدينة للتبادل الثقافي مع الفنانين والسكان المحليين.

يهدف المهرجان إلى تعزيز التبادلات الثقافية بالإضافة إلى عرض الخصائص الثقافية لجيانغشي. وخلال المهرجان، نُظمت مجموعة متنوعة من أنشطة التبادل الثقافي، تراوحت بين العرض الخاص المعنون “الفنون العربية”، ومنتدى الصناعة الثقافية بين الصين والدول العربية، ومعرض للمجموعة الفنية لفنانين عرب مشهورين يسافرون إلى الصين، ومعرض وأداء التراث الثقافي غير المادي. ستزيد الأنشطة من التفاهم المتبادل بين جيانغشي والدول العربية وتحفيز التعاون العملي الصيني العربي في الصناعات السياحية والثقافية، وفقًا لإدارة الثقافة والسياحة في مقاطعة جيانغشي.

تفتخر جيانغشي ليس فقط بالموارد الثقافية والسياحية الغنية ولكن أيضًا بثقافة السيراميك والطب الصيني التقليدي وأكاديميات التعلم الكلاسيكي. في السنوات الأخيرة، تسعى السلطات الثقافية والسياحية في جيانغشي بنشاط إلى إقامة علاقات وتعاون مع العالم. مهرجان الفنون العربية الخامس الذي أقيم في مدينة جينغدتشن هو حدث ثقافي نموذجي مستوحى من منتدى التعاون بين الصين والدول العربية.

تثير جيانغشي الكثير من الجمال وتجذب المزيد من العملاء المحتملين. تعقد السلطات الثقافية والسياحية في جيانغشي عددًا من أنشطة النوايا الحسنة لتعميق العلاقات والتبادلات بين جيانغشي والعالم، وتتوقع أن يذهب المزيد من الأصدقاء إلى جيانغشي، أو يزورون جيانغشي، أو يعيشون في جيانغشي.

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التعليق على الصورة: اقيم مهرجان الفنون العربية الخامس فى مدينة جينغدتشن بمقاطعة جيانغشى بشرق الصين.

الرابط: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=436403

التعليق على الصورة: اقيم مهرجان الفنون العربية الخامس فى مدينة جينغدتشن بمقاطعة جيانغشى بشرق الصين.

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