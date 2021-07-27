الأمر لا يقتصر أبدًا على شركات النقل الكبيرة فقط مع مارين أونلاين

معالجة الصعوبات التي يواجهها أصحاب البضائع في إيجاد سفن مع تقنية الرقمنة

سنغافورة, 27 يوليو 2021 /PRNewswire/ — منذ تعطل قناة السويس، تكافح سلسلة التوريد العالمية اليوم للعثور على سفن لشحناتها ومعدلات باهظة لتأمين الفضاء. ومع ذلك، لا يحتاج مالكو البضائع إلى تقييد أنفسهم بشبكة سفنهم الحالية من خلال ممارساتهم التقليدية المتمثلة في استدعاء السماسرة.

مارين أونلاين (Marine Online) هي منصة فعالة لأصحاب البضائع لاستئجار سفن مناسبة لاحتياجات أعمالهم. يمكن لمالكي السفن الذين يبحثون عن الشحنات أيضًا الاستفادة من شبكة مالكي البضائع في مارين أونلاين لنفس الغرض. وقبل كل شيء، يستفيد مالكو السفن والبضائع على حد سواء من توفير الوقت والمال من خلال التعامل مع منصة مارين أونلاين. كما يمكن ضمان عدم وجود تكاليف خفية للأطراف – مقارنة بالعمولات التي يتقاضاها الوسيط في عملية التأجير التقليدية.

وأضاف كيني فوا، نائب رئيس قسم التأجير في شركة مارين أونلاين، “نحن نتفهم الصعوبات التي يواجهها مالكو البضائع اليوم بسبب نقص المعدات في جميع أنحاء العالم. تُعد منصتنا بالتأكيد بديلاً مفيدًا لكل من مالكي السفن والبضائع. يستطيع الشاحنون الذين يواجهون صعوبات في الحصول على سفن مناسبة الاستفادة من شبكتنا لسد فجوات الشحنات. كما يستطيع مالكو السفن أيضًا الاستفادة من شبكتنا كمصدر للبضائع؛ خاصةً أصحاب البضائع الذين يقتصرون على شركات النقل الكبيرة. وإننا واثقون من أن مارين أونلاين هي وسيلة فعالة لمساعدة الصناعة على الحفاظ على عملياتها دون المعدلات الباهظة السائدة وعمليات التحميل”.

توفر منصة مارين أونلاين التأجير لكلاً من مالكي السفن والبضائع من خلال طلبات السوق أو الطلبات الخاصة، وذلك وفقًا لتفضيلاتهم. وبذلك تصبح الأطراف مطمئنة إلى معاملات آمنة وسلسة مع جميع الاتصالات التي تم التقاطها في المنصة لأغراض التسجيل.

نبذة عن Marine Online (Singapore) Pte Ltd

إن Marine Online هي أول منصة متكاملة في العالم متخصصة في الخدمات البحرية للسوق العالمية. لقد تم إطلاقها في عام 2019، وقدمت العديد من الخدمات البحرية من خلال منصة تمكين الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة الثورية لأصحاب السفن والبضائع الإقليميين. ومن خلال محفظتها المكونة من 8 خدمات رئيسية، تقوم Marine Online بتشكيل مستقبل النقل البحري باستخدام أحدث التقنيات لخلق فرص عمل واتصالات. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني marineonline.com

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