‫الإمارات: إقبال متزايد على استهلاك الفاكهة والخضروات يعكس رفاهية الحياة الصحية بين المقيمين

حملة “انعش حياتك!”، مشروع لشركة CSO الإيطالية ممول من الاتحاد الأوروبي، لدعم توزيع منتجات عالية الجودة ذات قيمة غذائية وصحية في الإمارات مع تركيز خاص على الاستدامة وإمكانية معرفة مصدر سلسلة التوريد لتلبية الطلب المتزايد في السوق

زورونا في الدورة الثامنة والعشرين من معرض جلفود المقرر أن تقام فعالياته في الفترة من 20 إلى 24 فبراير 2023 في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 23 يناير / كانون الثاني 2023 /PRNewswire/ — سجلت الإمارات في النصف الأول من عام 2022، معدل استيراد يزيد عن 41 ألف طن من المواد الغذائية يوميًا. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بسبب عدد من العوامل، بما في ذلك نمو السكان، والطلب القوي على المنتجات المستوردة من قبل الأجانب الذين يعيشون في الدولة، والتوسع الكبير في قطاع السياحة مع افتتاح عدد كبير من الفنادق والمنتجعات الجديدة فى السنوات الاخيرة.

إن التعددية الثقافية في هذه الدولة، حوالي 88% من إجمالي السكان من الأجانب، ينتج عنها عادات غذائية مختلفة تنعكس على مجموعة متنوعة من المأكولات وزيادة الطلب على المنتجات الطازجة.

بدأ المستهلكون في الإمارات في تضمين المزيد من الفواكه والخضروات الطازجة في نظامهم الغذائي. وقد تغيّر أنماط الاستهلاك الغذائي المحلي، إذ تلتزم الحكومة بمعالجة المعدلات المقلقة لأمراض السمنة والسكري والقلب والأوعية الدموية بين السكان بالإضافة إلى تأثير الجائحة الأخيرة، ووفقًا لبحث أجراه مجلس الغذاء الأيرلندي، أظهر أن 50% من المستهلكين في الإمارات يقبلون بشكل متزايد على شراء الأطعمة التي تساعد على تقوية جهاز المناعة لديهم، واتفق 52% على أهمية معرفة مصدر المنتجات التي يستهلكونها ويعتقد 56% أن معايير الجودة أكثر أهمية في يومنا هذا.

تدعم حملة “انعش حياتك”، مشروع تم تطويره بواسطة شركة CSO الإيطالية و بتمويل من الاتحاد الأوروبي، للترويج للمنتجات الطازجة عالية الجودة وذات قيمة غذائية وصحية في الإمارات حتى عام 2025، مع تسليط الضوء على موضوعات الاستدامة والشفافية وإمكانية تتبع سلسلة التوريد. وتشارك في المشروع الشركات الإيطالية التالية: شركة “أبوفروت” الإيطالية و”تشيكو متزوني” و”كونزيرفي أيتاليا” و”مجموعة لانياسكو” و” أورانفريزر” و”أوريجيني” و”أوناكوا”. وسيركز المشروع على المنتجات التالية مثل: الكيوي والتفاح والكمثرى وبرتقال الدم والطماطم المهروسة (مع الأخذ في الاعتبار أن المعكرونة هي أكثر المنتجات المستوردة في هذا المجال).

صرح باولو بروني، رئيس شركة CSO الإيطالية : “إن زيادة الطلب على المنتجات الأصلية واتباع نمط الحياة الصحية، يمثلان قوة دافعة مهمة لنمو تجارة الفواكه والخضروات الإيطالية التي يعترف بها المستهلكون المحليون ويقدرونها بسبب جودتها العالية. سنشجع من خلال مشروع “انعش حياتك”، لاستهلاك الفواكه والخضروات الطازجة من خلال مبادرات خاصة لقطاعي الاعمال والمستهلكين، مما يوفر الجودة والشفافية وإمكانية تتبع سلاسل التوريد الخاصة بنا. زورونا في شهر فبراير في معرض “جلفود”، أهم حدث في منطقة الشرق الأوسط في مجال صناعة الأغذية والمشروبات، ملتقى النكهات والتوجهات على المستوى العالمي.”

إيطاليا هي الدولة الأوروبية الرائدة في إنتاج الكيوي بوزن 330 ألف و150 طنًا في عام 2020، منها 246 ألف و824 طنًا (75% من الإجمالي) أنتجتها الشركات الأعضاء في CSO الإيطالية . أما بالنسبة للتفاح، فإن إيطاليا هي المنتج الرئيسي إلى جانب بولندا، حيث تم إنتاج 2.6 مليون طن في عام 2020، منها 1.7 مليون طن أنتجتها الشركات الأعضاء في CSO الإيطالية . كما تتصدر إيطاليا قائمة إنتاج فاكهة الكمثرى، حيث بلغ إنتاجها 611 ألف طن في عام 2020، منها 306 ألف طن أنتجتها الشركات الأعضاء في CSO الإيطالية . وأخيرًا، تجاوز معجون الطماطم مليون طن في عام 2020، حيث أنتجت الشركات الأعضاء في CSO الإيطالية 530 ألف وحدة منها.

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