الإمارات التي تُعد من أكثر الوجهات أمانًا وتفضيلًا في العالم من حيث الرعاية الصحية تعزز نظام تقديم الرعاية

– StratMed توسع نطاق وجودها في الإمارات

– تهدف إلى تحسين تكلفة تقديم رعاية عالية الجودة للمستشفيات في الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة21 أبريل 2021/PRNewswire/ — تُعد StratMed من أكبر شركات تحسين أداء قطاعات الرعاية الصحية القائمة على البيانات. فإنها تطلق العنان لقيمة الاستهلاك المخطط وإدارة سلسلة التوريد لسلاسل المستشفيات الكبرى في آسيا. فبعد أن قامت ببناء واحدة من أكبر وأسرع شبكات تجميع المعلومات المتعلقة بالعرض والطلب على الرعاية الصحية، تعمل StratMed الآن على توسيع نطاق وجودها في الإمارات.

كان نظام الرعاية الصحية في دولة الإمارات يحتل مركز الصدارة في توفير المرافق الطبية ذات المستوى العالمي، ووضع بروتوكولات السلامة وإجراءات التشغيل الصارمة لتقديم رعاية عالية الجودة. وفقًا للمؤشر العالمي للقوة الناعمة لعام 2021، تحتل الإمارات المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمرتبة الخامسة عشر عالميًا في مقياس التعامل مع فيروس كوفيد.

يُظهر قطاع الرعاية الصحية الخاص في الإمارات دلائل على النمو السريع بسبب شيخوخة السكان، والتغير في عبء المرض، وزيادة شعبيته كمركز مفضل للسياحة العلاجية. فمؤشرات النمو الإيجابية من ناحية العرض تتمثل في ظهور الجامعات الطبية في الإمارات إلى جانب الشراكات الصيدلانية مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنشاء مرافق صناعية في الإمارات. ومع ذلك، ما زالت تكلفة تقديم الرعاية عالية الجودة تؤثر على المستشفيات، كما أنها في صراع مع عدة تحديات مثل لوائح التسعير والمشتريات، والممارسات الطبية غير المنظمة، والإهدار الطبي غير المستغل، والبنية التحتية المحدودة للرعاية الصحية. ونتيجة لذلك، تتزايد تكلفة الرعاية الصحية بمعدل ينذر بالخطر بنسبة 15% سنويًا مما يؤدي إلى ارتفاع النفقات النثرية.

فمن خلال اتباع نهج نظامي قائم على البيانات وخاضع لحقوق الملكية تجاه التخطيط الذكي للاستهلاك وإدارة الإنفاق، تمكنت StratMed من خفض التكاليف للمستشفيات الشريكة من خلال فئات مختلفة:

الرعاية الرباعية – 12-15% الرعاية الثالثية- 13 – 16% مستشفيات أحادية التخصص– 10 – 13%



تخطط StratMed لتمكين كفاءات مماثلة للمستشفيات في الإمارات، وتخطط للقيام بذلك من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية ووضع المعايير المرجعية لتلبية احتياجات الرعاية الصحية الخاصة بمنطقة الإمارات. تهدف سترات ميد إلى مساعدة المستشفيات في الإمارات على خفض:

تكلفة المواد الاستهلاكية (8-12% تحسن ذات تأثير فوري)

تكلفة الغرسات والمستحضرات الصيدلانية (6-10% تحسن ذات تأثير متوسط المدى)

تحضير الوصفات الطبية ومراقبتها (5 – 8% تحسن ذات تأثير متوسط المدى)

الهدر وتحسين العملية (4-6% تحسن ذات تأثير متوسط المدى)

“تعاونت StratMed مع سلاسل مستشفيات مرموقة مثل مستشفى كريشنا للعلوم الطبية (KIMS Health)، ومستشفى د/ أجاروال للعيون (Dr. Agarwal Eye Hospital)، ومعهد ومركز طبي د/ ريلا (Dr. Rela Institute and Medical Centres)، ومستشفى كلاود ناين (Cloud Nine) وما إلى ذلك لتقديم رعاية عالية الجودة للمرضى في جميع أنحاء العالم.

هذا وتعمل فرقنا بشكل وثيق مع الفرق الطبية في المستشفيات الشريكة لنا لتحضير وصفات طبية فعالة وتجاوز عملية “الشراء بالجملة” التقليدية. مع التركيز على تحسين العمليات التجارية والعمليات والاستهلاك، فإنهم يضمنون عدم تأثر النتائج السريرية تأثرًا سلبيًا بسبب انخفاض تكلفة تقديم الرعاية.

تشمل خططنا المستقبلية ما يلي: إنشاء قاعدة تصنيع في إحدى المناطق الاقتصادية الإماراتية لوضع العلامة البيضاء على المنتجات الاستهلاكية؛ تجهيز أكثر من 40,000 سرير مستشفى في الإمارات العربية المتحدة والهند وإدارة حجم المشتريات بما يصل إلى 500 مليون دولار أمريكي بنهاية هذه السنة المالية. كما إننا نتطلع إلى زيادة رأس مال النمو لتمويل خطط التنمية التي نضعها ولتعزيز منصة تحليل نفقات الرعاية الصحية التي تُعرف باسم INTEGER ™،” وذلك حسب ما ذكره د/ سمير أحمد خان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة StratMed.