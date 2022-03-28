‫‫‫ الاحتفاء بمنتجات “ميانج سكين كير” في صالة الهدايا الرسمية الحصرية لاحتفال جوائز غرامي الـ 64 وكذلك في أكياس هدايا المواهب الرسمية.

تقديم خط العناية بالبشرة الخالي من الماء هدايا لمقدمي وفناني الأداء في احتفال غرامي للعام الثاني على التوالي

لوس أنجلوس، 28 آذار/مارس 2022 / PRNewswire / — يسر شركة مياج سكين كير ، وهي شركة تنتج خطا للعناية بالبشرة بدون ماء يدمج علوم الخلايا الجذعية البشرية وتوصيل المغذيات متساوي التوتر، أن يعلن أن خط منتجاته بالكامل سيظهر في صالة حفل جوائز غرامي الرسمية الـ 64 ®وفي أكياس الهدايا للمواهب الرسمية.

تم تقديم خط العناية بالبشرة الخالي من الماء كهدايا لمقدمي الحفل وفناني الأداء في حفل غرامي للعام الثاني على التوالي

يُقام حفل توزيع جوائز غرامي الـ 64 في ساحة غراند غاردن بفندق أم جي أم في لاس فيجاس في، وهو وسام الموسيقى الوحيد المعترف به والإنجاز الأعلى من قبل الأقران. بالإضافة إلى ذلك، سيستمتع مقدمو العروض وفنانو الأداء بمجموعة متنوعة من الهدايا التذكارية من مجموعة من العلامات التجارية.

سيتم عرض مجموعة منتجات مياج سكين كير بالكامل وستتضمن أحجامًا كاملة مما يلي:

Awakened, The Isotonic Eye Elixir : وهو علاج مركز للعين مصمم لتحفيز دوران الأوعية الدقيقة العميقة وإيقاظ الخلايا الجذعية.

Invoke, The Night Cream : وهو كريم ليلي مزدوج الأداء وعلاج قناع مكثف يستدعي الخلايا الجذعية الكامنة لتنشيطها وازدهارها.

Manifest, The Day Lotion : وهو مرطب كثيف من المغذيات خال من الماء لتوفير الدعم الخلوي اليومي.

Bloom, La Milpa Lip Treatment : وهو رحيق علاجي قوي، يوفر تغذية عميقة ومهدئًا للشفاه.

Clarity, The Purifying Wash : منظف الوجه المتوازن الذي يزيل بلطف الزيوت التي تسد المسام والشحوم والضغوط البيئية على البشرة.

باختيار تركيبات للعناية بالبشرة أكثر ثراءً وفعالية، استبدلت مياج الماء بمستخلص الصبار لا ميلبا الخاص. هذه المحاليل متساوية التوتر فريدة من نوعها في قدرتها على العمل في التناضح مع خلايا الجلد السليمة، وهي عملية تسمح لخلايا البشرة الجذعية بتنشيط مزيج المغذيات بالمرور عبر الجلد بشكل طبيعي وأكثر كفاءة. بالإضافة إلى ذلك، دخلت مياج في شراكة مع شركة ميبو تكنولوجي، وهي شركة أبحاث طبية تركز على تكنولوجيا التجديد لضحايا الحروق التي تمتلك أكثر من 60 براءة اختراع وشفاء أكثر من 40 مليون مريض حروق في أكثر من 70 دولة، لإبراز عنصر التجديد الرئيسي في تركيبات مياج.

سيقام حفل جوائز غرامي الـ 64 يوم الأحد 3 نيسان/أبريل 2022، وسيتم بثه مباشرة على شبكة تلفزيون سي بي أس في الساعة 8 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، الخامسة بتوقيت المحيط الهادي، وسيكون متاحا للبث المباشر وعند الطلب على Paramount +.

لمزيد من المعلومات عن مياج سكين كير)، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://miageskin.com

حول مياج

إذ تنظر إلى الماضي بامتنان، ولكن ليس بشوق … تقدم مياج فئة حديثة من مستحضرات العناية بالبشرة التحويلية المصممة لتتجاوز “مكافحة الشيخوخة”، وبدلاً من ذلك، تطلب من المستهلكين أن يكونوا حاضرين. تكشف مياج، ليس فقط في فلسفتها، ولكن أيضًا في علمها، عن تركيبات مغذيات خالية من الماء مصنعة للعمل على التناضح والتناغم مع البشرة في كل مرحلة من مراحل الحياة. يحل محلول صبار لا ميلبا الخاص المتساوي التوتر محل محاليل المياه منزوعة الأيونات منخفضة التوتر المستخدمة بشكل شائع في معظم منتجات العناية بالبشرة، مما يسمح بمزيج من مكونات مياج الغنية لتزويد البشرة بالمغذيات العلاجية والبروتينات والأحماض الأمينية بشكل أكثر فعالية، مع إظهار بشرة تشع لمعانًا وصحة وحيوية. والاحتفال الكامل بجمالك الحالي.

للتواصل الإعلامي: شيرلي فينغ، sveng@miageskin.com

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1762615/Waterless_Skincare_Line.jpg