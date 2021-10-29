الاستثمار في البنية التحتية للشبكات الثابتة لتعزيز الاقتصاد الرقمي الإقليمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 28 أكتوبر 2021 / بي آر نيوزواير / – في 19 أكتوبر 2021، عُقد منتدى الشبكة ذات النطاق العريض الفائق (UBBF) 2021 تحت عنوان “توسيع الاتصال، دفع النمو” في دبي. في هذا الحدث، ألقى بوكار إيه با، الرئيس التنفيذي لمجلس اتصالات SAMENA، كلمة رئيسية بعنوان “الاستثمار في البنية التحتية للشبكات الثابتة لتعزيز تنمية الاقتصاد الرقمي الإقليمي”. شارك بأفكاره واقتراحاته حول كيفية تعزيز البنية التحتية للشبكة الثابتة، وتقديم خدمات رقمية فعالة لتعزيز الاقتصاد الرقمي، وبناء شبكة فائقة السرعة في متناول الجميع.

وأوضح بوكار اعتقاده بضرورة الاستفادة الكاملة من قوة النطاق العريض من أجل تسريع الانتعاش الاقتصادي وخلق فرص جديدة وتعزيز الاقتصاد الرقمي، معتبراً الإنترنت “شريان الحياة للاقتصاد الرقمي”. كما أكد أن البنى التحتية المتطورة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الشبكات المرنة، والنطاق العريض المتنقل المبتكر، والنطاق العريض الثابت المبتكر، والاتصالات السحابية، والذكاء الاصطناعي، وبروتوكولات الإنترنت الجديدة، هي المفتاح لتوفير اتصال شبكة محسن وعالي الجودة.

لتلبية المتطلبات المستقبلية لمليارات الاتصالات، شدد بوكار على الحاجة إلى عالم ذكي “مبني على اتصال محسّن”. يتطلب هذا العالم الذكي “أنابيب أكبر والبروتوكول الصحيح، على وجه التحديد، بروتوكول الإنترنت الصحيح”، لدعم “الحياة الرقمية من إنسان إلى إنسان، ومن إنسان إلى آلة، ومن آلة إلى آلة”. ومن أجل تحقيق اتصال محسن، نحن بحاجة إلى عناوين IP. يمكن فقط لـ IPv6 حل “مشكلة نقص عنوان IP إلى الأبد”. يساعد التطور إلى IPv6 + وتعزيز الاتصال “مجتمعنا على الازدهار في المستقبل المدفوع رقميًا”.

قال بوكار أيضًا أن العالم الذكي يبدأ بالنطاق العريض للغاية. “بكلمة” فائقة “، لا نعني فقط زمن انتقال منخفض للغاية وعرض نطاق ترددي عالي للغاية ومعدلات نقل بيانات واتصالات ضخمة. في الواقع، نحن نشير إلى تمكين نقل 5G وإنترنت الأشياء وترابط مركز البيانات والتطبيقات السحابية للمؤسسات وتقديم محتوى الواقع الافتراضي من خلال شبكات نقل سريعة ومستقرة. ” بالإضافة إلى ذلك، سلط الضوء على الحاجة إلى الاستثمار في شبكات النطاق العريض. إن تعزيز بناء البنية التحتية للشبكة الثابتة وتوفير خدمات رقمية فعالة سيكونان عاملين أساسيين لضمان أن الجميع “يستطيع تحمل تكلفة التوصيلية العريضة النطاق وجودة الخدمة”.

ومع ذلك، وبسبب الفجوة الرقمية، لا يزال هذا الهدف بعيد المنال. يعتقد بوكار أن الفجوة الرقمية تنقسم إلى ثلاث فئات:

1. الانقسام بين الدول المتقدمة والدول النامية.

2. قسّم بين المجتمعات الثرية داخل البلد مقابل المجتمعات/الأسر الفقيرة.

3. قسّم بين شرائح سكانية.

لسد الفجوة الرقمية، يجب بناء بنية تحتية موثوقة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تدعم “متطلبات البيانات لكل من الأشخاص والآلات”. مع تزايد عدد الأشخاص والأشياء عبر الإنترنت، يلزم الاستثمار المستمر في شبكات الاتصالات لضمان سرعة الاتصال ونقل البيانات بين الأشخاص وبين الأشخاص والأشياء وبين الأشياء والأشياء.

في ضوء ذلك، يجب استخدام الألياف و IPv6 في بناء البنية التحتية للشبكة الثابتة. شدد بوكار على الحاجة إلى تقريب الألياف فعليًا من المستخدمين النهائيين. بالإضافة إلى ذلك، يجب نشر IPv6 + على كل جهاز مستخدم نهائي، أو إنترنت الأشياء، أو خدمة سحابية. لن يوفر ذلك مساحة عنوان ضخمة فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى تحسين جودة التجربة الرقمية لجميع الخدمات.

في ختام كلمته الرئيسية، دعا بوكار إلى نشر أسرع للألياف والانتقال إلى IPv6 و IPv6 + من أجل تحقيق هدف توسيع الاتصال ودفع النمو.

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