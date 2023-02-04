‫التذاكر معروضة للبيع الآن للنسخة الخامسة عشرة من بطولة الاتحاد للطيران للفورمولا 1 #ABUDHABIGP 

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة،, 4 فبراير 2023/PRNewswire/ — قبل بداية موسم للفورمولا 1 لعام 2023، أعلنت إدارة أبوظبي لرياضة السيارات (ADMM) اليوم عن بيع تذاكر النسخة الخامسة عشرة من سباق الجائزة الكبرى للاتحاد للطيران للفورمولا 1 أبوظبي 2023.

سيقام السباق الثالث والعشرون والأخير لموسم 2023 في الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر في حلبة مرسى ياس، ليختتم أطول موسم في تاريخ الرياضة. ستشهد عطلة نهاية الأسبوع # AbuDhabiGP ، الممتدة على أربعة أيام، مجموعة فريدة من الرياضات الرائعة على المسار الصحيح، والتي تكملها مجموعة عالمية من تجارب الترفيه والضيافة على حلبة جزيرة ياس.

بعد عطلة نهاية أسبوع # AbuDhabiGP التي حطمت الرقم القياسي في عام 2022 والتي شهدت حضور أكبر عدد من الجماهير على الإطلاق، ولمكافأة المشجعين المخلصين، أكد المنظمون أن مشتري التذاكر المبكرة سيستفيدون من خصم “الطائر المبكر” والذي يصل إلى 20 في المائة على التذاكر المختارة أثناء طالما هي متوفرة. شهد الحدث بالفعل طلبًا غير مسبوق على تذاكر 2023، ويجب على أولئك الذين يتطلعون للحضور التحرك بسرعة لتجنب خيبة الأمل.

شهدت تذاكر نسخة 2022 مبيعات قياسية، حيث بيعت التذاكر بشكل أسرع من أي وقت مضى. لن يشهد هذا العام نهاية مثيرة فقط لموسم الفورمولا 1 الأطول على الإطلاق والتحولات المذهلة في فئتي دعم الفورمولا 2 والفورمولا 4، بل أيضًا مجموعة مذهلة من نجوم الموسيقى العالميين ومجموعة من تجارب الضيافة ذات المستوى العالمي في جميع أنحاء أربعة أيام عطلة نهاية الأسبوع.

بالإضافة إلى الوصول إلى يومهم في الحلبة، يمكن لحاملي تذاكر # AbuDhabiGP 2023 الاستمتاع بحفل المساء بالإضافة إلى الدخول المجاني إلى واحدة من حدائق المغامرات المليئة بالمرح في جزيرة ياس، بما في ذلك عالم فيراري أبو ظبي، وعالم Warner Bros . أبو ظبي، و Yas Waterworld ، أو عالم البحار أبو ظبي، مع العرض الذي يمتد عبر عطلة نهاية الأسبوع # AbuDhabiGP من 22 إلى 27 نوفمبر لحاملي التذاكر.

وقال سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لإدارة أبوظبي لرياضة السيارات: “إنه يوم فخر لنا أن نعلن أن تذاكر الإصدار الخامس عشر من الجائزة الكبرى للاتحاد للطيران للفورمولا 1 معروضة للبيع في وقت أبكر من أي وقت مضى. وبعد تسجيل رقم قياسي في عام 2022، والذي شهد حضور حشود قياسية في عطلة نهاية الأسبوع في جائزة أبوظبي الكبرى، شعرنا بسعادة غامرة لمشاهدة الطلب على التذاكر من قاعدة جماهيرنا الدولية، وتمثل بداية الموسم فرصة فريدة لضمان أن يتمكن مشجعونا محليًا ومن جميع أنحاء العالم من شراء تذاكرهم والتخطيط للموسم المقبل”.

“بالنسبة لعام 2023، كنا سعداء للعمل عن كثب مع شركائنا وجيراننا في جزيرة ياس لتقديم عدد من المزايا لرواد السباق، للمساعدة في بناء تجربة وجهة جزيرة ياس النهائية. وسيحظى المشجعون بفرصة حضور حفل موسيقي مذهل بعد السباق في حديقة الاتحاد ويوم واحد في واحدة من حدائق المغامرات ذات المستوى العالمي في الجزيرة، إلى جانب أربعة أيام من السباقات في عطلة نهاية الأسبوع في جائزة أبوظبي الكبرى، وكل ذلك كجزء من التذكرة. سيكون هناك المزيد للإعلان عنه خلال الأسابيع المقبلة، لذا ترقبوا”.

بعد تقديم التجارب المفضلة لدى المشجعين خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك المدرج الشمالي المستقيم الجديد و Deck at Nine ، الذي يمتد على طول ركن مرسى الجنوبي، هناك مجموعة من الخيارات المرنة لرواد السباق لتحقيق أقصى قدر من عطلة نهاية الأسبوع في # AbuDhabiGP هذا العام. ويشمل ذلك تذكرة “الجناح الدراج” و “جناح ياس المتعدد” الشهيرة، حيث يمكن للضيوف الاختيار بين تجربة أجزاء مختلفة من المكان خلال عطلة نهاية الأسبوع.

مع المزيد من الإعلانات المثيرة في المستقبل، يمكن للجماهير العثور على مزيد من المعلومات حول كيفية تأمين مقاعدهم في أكبر حدث رياضي وترفيهي في المنطقة على: www.yasmarinacircuit.com

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1995586/Abu_Dhabi_Motorsports_Management.jpg