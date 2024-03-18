‫التطابق المثالي: الأسطورة الأمريكية جون ماكنرو يدخل في شراكة مع ببرستون

تاماس زابو، الرئيس التنفيذي لمجموعة ببرستون جون ماكنرو، سفير ببرستون العالمي للتنس

MELBOURNE, Australia, March 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — عقد أحد أعظم اللاعبين وأكثرهم إثارة في تاريخ التنس شراكة مع ببرستون، حيث انضم جون ماكنرو، المصنف الأول عالميًا سابقًا وبطل الفردي في البطولات الأربع الكبرى سبع مرات، إلى وسيط الفوركس وعقود الفروقات المعروف عالميًا.

ينضم ماكنرو إلى الأسترالي والمصنف رقم ٩ الحالي عالميًا أليكس دي مينور في مجموعة نجوم ببرستون، حيث أصبح الأمريكي أحد سفراء ببرستون العالميين للتنس.

لا يشتهر ماكنرو ببراعته الاستثنائية في التنس فحسب، بل أيضًا بشخصيته الجذابة والصريحة في كثير من الأحيان، داخل الملعب وخارجه.

بصفته المصنف الأول عالميًا سابقًا، ساعد ماكنرو في تعريف عالم التنس الحديث وعزز سمعته بالأداء الاستثنائي.

بالإضافة إلى ذلك، تُظهر جهوده الخيرية لمختلف المؤسسات الخيرية وتنمية الشباب التزامه بإحداث تأثير إيجابي.

قال البطل السابق إنه سعيد بالانضمام إلى فريق ببرستون بالنظر إلى سجلهم الحافل في دعم هذه الرياضة.

قال ماكنرو “لم أتمكن من طلب شريك زوجي أفضل من بيبرستون. لديهم تاريخ في دعم التنس ومن الواضح أنهم متحمسون لمستقبل الرياضة مثلي“.

“نظرًا لكوننا شريكًا بلاتينيًا في اتحاد لاعبي التنس المحترفين ونمتلك حقوق تسمية تصنيفات ببرستون ATP، فإن ببرستون تدعم التنس على نطاق عالمي.”

قال تاماس زابو، الرئيس التنفيذي لشركة ببرستون، إن ماكنرو هو الشخص المناسب تمامًا للشراكة مع ببرستون.

وقال السيد زابو: “جون هو رمز للتنس يمتد تأثيره إلى ما هو أبعد من إنجازاته الرائعة في الملعب، ونحن نتطلع بشدة إلى العمل معه كسفير عالمي للتنس”. “ستظل شركة ببرستون فخورة دائمًا بكونها الشريك البلاتيني لرابطة لاعبي التنس المحترفين، وسنواصل دعم رياضة التنس الرائعة لسنوات قادمة.”

فيديو إعلان جون –

https://youtu.be/TZwrK-8ca60

نبذة عن بيبرستون:

تأسست ببرستون في عام ٢٠١٠، وتطورت لتصبح وسيطًا عالميًا لتداول العملات الأجنبية وعقود الفروقات عبر الإنترنت حائزًا على جوائز ومعروفًا بتقديم خدمة عملاء استثنائية وعمليات سحب لعشرات الآلاف من العملاء حول العالم. لدى ببرستون شركات تابعة في جميع أنحاء العالم وتخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، وهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)، وهيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySec)، وهيئة الأوراق المالية في جزر البهاما (SCB)، سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، والهيئة الاتحادية للرقابة المالية (BaFin)، وهيئة أسواق المال الكينية (CMA).

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بيبرستون: التسويق والإعلامmedia@pepperstone.com

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