التكنولوجيا الخضراء للتنمية المستدامة، شركة هايسنس تساهم في تحقيق حيادية الكربون

شنغداو، الصين، 30 تشرين الثاني/أكتبور، 2021 / PRNewswire/ — من المقرر انطلاق قمة COP26 يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر حيث ستجتمع حوالي 200 دولة لبحث الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لحماية واستعادة الأنظمة الطبيعية. وإذ هي مدفوعة بالتكنولوجيا الخضراء، تواصل شركة هايسنس دمج مبادرات الحماية البيئية في جميع جوانب عملياتها الصناعية وسلسلة توريدها وتطوير المنتجات الموفرة لاستهلاك الطاقة.

تكنولوجيا أكثر اخضرارا

منذ العام 2018، خفضت شركة هايسنس غازات HFC-245fa من خلال الابتكار التكنولوجي، وحسنت إنتاج ثلاجاتها باستخدام تقنية الرغوة وخفضت انبعاثات الاحتباس الحراري. ونتيجة لذلك، خفضت ما يقرب من 5847.3 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. علاوة على ذلك، في العام 2021، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقييما للتكنولوجيا علنًا باعتبارها تقنية رائدة بيئيا في صناعة الثلاجات.

المزيد من توفير الطاقة

خفضت شركة هايسنس الآن استهلاك الطاقة لتلفزيونها الليزر بحجم 100 بوصة إلى حوالي 250 واط، بينما يستهلك تلفزيون أل سي دي من نفس الحجم طاقة تبلغ أكثر من 800 واط. في المستقبل، ستعمل هايسنس على تقليل استهلاك الطاقة في تلفزيون الليزر مقاس 100 بوصة إلى أقل من 200 واط.

التصنيع المستدام

تتبع هايسنس بصرامة مبادئ الحفاظ على الطاقة وحماية البيئة في جميع المراحل، من اختيار المواد الخام إلى الإنتاج والمعالجة. على سبيل المثال، عندما تقوم شركة هايسنس بتصنيع سلسلة جديدة من أجهزة التلفزيون، فإنها تعمل على تحسين نظام تبديد الحرارة الكلي للتلفزيون، وتقليل سماكة الغطاء الخلفي للتلفزيون، وتوفير 4626 طنًا من البلاستيك كل عام، وهو ما يعادل خفض استخدامـ 514 مليون كيس بلاستيك.

إلى جانب مؤتمر COP26، أطلقت سي أن بي بي سي مجلس سي أن بي سي إي أس جي، وهو عبارة عن قمة مائدة مستديرة يحضرها ويتباحث فيها الرؤساء التنفيذيون لأبرز الشركات في العالم. وفي حديثه الذي سبق عقد المائدة المستديرة، قال رئيس هايسنس جيا شاوكيان، عضو مجلس مجلس سي أن بي سي إي أس جي، حيث تشاطر رؤياه وأعماله بشأن الابتكار التكنولوجي والتنمية المستدامة مع الجماهير العالمية.

كما ذكر الرئيس جيا، أننا بصفتنا شركة ذات تأثير اجتماعي وتفي بالمسؤولية الاجتماعية، يجب أن نركز دائمًا على إي أس جي، ونحقق الهدف المتمثل في الحفاظ على البيئة، والصحة، وانخفاض استهلاك الطاقة وحماية البيئة مع عدم التضحية بالبيئة في الوقت نفسه، وتحقيق التنمية المستدامة مع استهلاك طاقة أكثر اخضرارًا وأكثر صحة وأقل وحماية أفضل للبيئة. التنمية المستدامة هي مسعى طويل الأجل لشركة هايسنس. داخليًا، تلتزم هايسنس بمبادرة طويلة الأمد لبناء بيئة أفضل للمؤسسات والموظفين. وخارجياً، نحن نفي بحماية البيئة والمسؤولية الاجتماعية لضمان حماية حقوق المستهلك والبيئة العالمية.

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