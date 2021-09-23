التلفزيون الصيني المركزي: أبرز مقتطفات كلمة الرئيس شي جين بينغ عن الآمال الصينية

بكين، 23 سبتمبر 2021 /PRNewswire/ — شهد الثلاثاء الماضي الاحتفال بمهرجان منتصف الربيع هذا العام، والذي يحل في اليوم الخامس عشر من الشهر القمري الثامن بالتقويم الصيني، هذا العام. ويصادف عام 2021 الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني بإنجازاته العديدة على مدار القرن الماضي لتحقيق نهضة الأمة الصينية، ويستحق ذلك أيضًا إقامة احتفالات عظيمة.

وضعت الصين لنفسها عددًا من الأهداف الرئيسية لتحقيق الحلم الصيني بالنهضة الوطنية، وكان على رأسها الهدفين المئويين: “بناء مجتمع مزدهر باعتدال من جميع النواحي” بحلول عام 2021 وقت احتفال الحزب بالذكرى المئوية؛ و”بناء دولة اشتراكية حديثة تنعم بالازدهار والقوة والديموقراطية والتقدم الثقافي والتناغم” بحلول عام 2049، الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وقد ألقى الرئيس الصيني، شي جين بينغ، كلمة أمام حشد كبير بالعاصمة بكين في 1 يوليو 2021 بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، قال فيها: “لقد حققنا الهدف المئوي الأول لبناء مجتمع مزدهر باعتدال من جميع النواحي.”

طرح الرئيس الصيني فكرة “الحلم الصيني” لأول مرة خلال زيارته معرض “The Road Toward Renewal” [الطريق إلى التجديد] ببكين في 29 نوفمبر 2012.

“لا يتحقق أي حلم كبير بالانتظار والشعارات؛ بل بالعمل الجاد والمثابرة،” هذا ما قاله الرئيس الصيني أمام حشد كبير ببكين في 18 ديسمبر 2018 بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأربعين لتطبيق “سياسة الإصلاح والانفتاح.”

“إن تاريخ الصين هو تاريخ كفاح الأمة الصينية ضد الفقر، والقضاء على الفقراء هو الحلم الذي لطالما تطلع شعب الصين لتحقيقه،” هذا ما قاله الرئيس الصيني أمام حشد كبير ببكين بمناسبة الاحتفال بإنجازات الأمة لتخفيف حدة الفقر، وتكريم بعض النماذج من محاربي الفقر في 25 فبراير 2021.

“بالنظر إلى الطريق الذي سلكناه معًا وما ينتظرنا من مسير، لا شك أننا بفضل قيادة الحزب الحازمة ووحدة الشعب الصين العظيم بجميع فئاته العرقية، سنحقق هدف بناء دولة اشتراكية حديثة كبرى في جميع النواحي وتحقيق الحلم الصيني بالنهضة الوطنية،” هذا ما قاله الرئيس الصيني بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس حزب الصين الشيوعي.

رابط: https://www.youtube.com/watch?v=fiHJ63Qs6EM