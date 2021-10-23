التلفزيون الصيني المركزي: يتفقد شي أعمال الحفاظ على البيئة في مصب النهر الأصفر

بكين, 23 أكتوبر 2021 / بي آر نيوزواير / – تفقد الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الأربعاء أعمال الحفاظ على البيئة عند مصب النهر الأصفر في مدينة دونغ ينغ خلال جولته التفقدية في مقاطعة شاندونغ بشرق الصين.

زار شي، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، رصيف مصب النهر الأصفر، و مركز المراقبة البيئية لدلتا النهر الأصفر، و المحمية الطبيعية الوطنية لدلتا النهر الأصفر بعد ظهر يوم الأربعاء، للتحقق من حالة النهر الأصفر و البيئة الإيكولوجية لدلتا النهر الأصفر في الموقع، بينما يتم إطلاعه عن العمل على الحفاظ على البيئة و التحفيز لتحقيق تنمية عالية الجودة في حوض النهر الأصفر.

.ينبع النهر الأصفر من هضبة كينغهاي – التبت في المنطقة الغربية من الصين و يمر عبر هضبة لويس في شمال الصين. يعد النهر الأصفر، الذي يمتد لمسافة تزيد عن 5000 كيلومتر من الغرب إلى الشرق، ثاني أطول نهر في الصين. يطلق عليه “النهر الأم” للأمة الصينية، حيث إن حوض النهر قد غذى الحضارة الصينية منذ العصور القديمة.

رابط: https://www.youtube.com/watch?v=j07GiI9VoK0

فيديو – https://www.youtube.com/watch?v=j07GiI9VoK0