‫التنمية الخضراء، بناء بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة

وهذا الحل، الذي أوضحه في خطابه المعنون “التنمية الخضراء، يبني هياكل أساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة”، حيث يهدف إلى مساعدة المشغلين على تحسين كفاءة استخدام الطاقة في الشبكات بصورة منهجية: “مع استمرار تطور البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من 5G وF5G إلى 5.5G وF5.5G، ستصبح الشبكات الخضراء، التي تم تقييمها مقابل مؤشر كثافة الكربون في الشبكة (NCIe)، جزءًا مهمًا من الشبكات المستهدفة المستقبلية. الهدف الرئيسي من إطلاق حلنا اليوم هو مساعدة المشغلين على بناء شبكات خضراء بشكل منهجي تعالج في الوقت نفسه نمو حركة المرور والحد من انبعاثات الكربون”.

وفقًا لسونغ، فإن الابتكار التكنولوجي مطلوب على ثلاثة مستويات لمساعدة العملاء على تحقيق أهداف التنمية الخضراء:

— على مستوى الموقع والمعدات، يجب استخدام تصاميم ومواد جديدة أكثر تكاملًا لنقل المواقع بالكامل إلى الهواء الطلق، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة وكفاءة استخدام الطاقة المتجددة.

— في التنسيق والتواصل عبر المواقع، هناك حاجة إلى بنية شبكة مبسطة وكفاءة إعادة توجيه محسنة لزيادة كفاءة الطاقة وجعل الشبكات شاملة بصريًا ومبسطة وذكية.

— ولتحقيق التشغيل والصيانة المراعية للبيئة، ينبغي وضع سياسات جديدة للتشغيل والصيانة وتوفير الطاقة وتسليمها بسهولة أكبر، وينبغي جعل مؤشرات كفاءة الطاقة وخطوط الأساس أكثر وضوحًا وسهولة في الإدارة والتحسين.

في هذا الحدث، أطلق سونغ حل التنمية الخضراء في هواوي مع ابتكارات على هذه المستويات الثلاثة، بالإضافة إلى نظام مؤشر NCIe الجديد الذي يدعم هذا الحل ثلاثي الطبقات للموقع الأخضر والشبكة الخضراء والتشغيل الأخضر.

وفي ختام كلمته، أعلن سونغ أيضًا عن افتتاح غرفة المشاركة Evergreen Land، حيث ستجتمع هواوي مع المشغلين العالميين لمناقشة متعمقة حول التنمية الخضراء وسبل بناء البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة. وأكد من جديد أن “هواوي ملتزمة بالعمل مع المشغلين لتحسين كفاءة الطاقة في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخلق قيمة باستخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخضراء”.

فيما يلي التفاصيل الكاملة لحل التنمية الخضراء الجديد في هواوي:

على مستوى الموقع، يركز الحل على الابتكار في ثلاثة مجالات:

— النشر في الهواء الطلق بالكامل: باستخدام مواد مبتكرة، تدعم وحدة طاقة الشفرة الرائدة في الصناعة 2G و 3G و 4G و 5G داخل موقع واحد. يتميز حل One Blade One Site الرائد بكفاءة طاقة الموقع (SEE) بنسبة 97%.

— درجات عالية من التكامل: يتم دمج وحدات الترددات اللاسلكية فائقة الاتساع والهوائيات متعددة النطاقات في هذه المواقع المبسطة. تستطيع تقنية الحقن المباشر الفريدة من نوعها (SDIF) الخاصة بالشركة تحقيق خسارة صفرية مع عدم وجود كابلات داخل الهوائيات متعددة النطاقات، مما يعزز كفاءة طاقة الاتصالات السلكية واللاسلكية (TEE) للمعدات.

— الاستخدام الفعال للطاقة المتجددة: يتم استخدام حلول مثل تحسين التخزين الكهروضوئي القائم على الذكاء الاصطناعي من هواوي وتظليل iPV للحد من الخسائر لزيادة كفاءة استخدام الطاقة المتجددة.

على طبقة الشبكة، يتميز الحل أيضًا بالابتكارات في ثلاثة مجالات:

— الاتصال البصري: من خلال ترقية الشبكة بأكملها من التحويل الكهربائي إلى التحويل الضوئي، يحسن الحل من كفاءة الطاقة بحوالي 10 مرات، بينما يؤدي تبادل النحاس بالألياف إلى تحسين كفاءة الطاقة بحوالي خمس مرات.

— تبسيط: تتيح قدرة المعالجة متعددة الخدمات لموجهات هواوي الحل لدمج أربع وحدات من المعدات في وحدة واحدة. مع تحديث SDH، يستبدل الحل خزانات متعددة لكل موقع بمجموعة فرعية واحدة لكل موقع، مما يقلل بشكل كبير من مساحة غرفة المعدات اللازمة وتحسين كفاءة طاقة الشبكة (NEE). كما مكّن الابتكار المستمر في شبكة الإرسال البصري (OTN) حل Super C120+L120 فائق الاتساع من دعم سعة الألياف بما يقرب من 100 تيرابايت/ثانية، مما يعني أن مليون مستخدم يمكنهم مشاهدة الأفلام عبر الإنترنت في وقت واحد على ليف واحد بسماكة الشعر.

— الذكاء: يدعم الحل الإسبات الديناميكية الذكية للموجهات ويقوم تلقائيًا بضبط تردد إعادة توجيه معالجات الشبكة بناءً على التغييرات في حجم حركة المرور.

على طبقة التشغيل، يركز الحل على عمليات المستخدم، وسياسات توفير الطاقة، ومؤشرات كفاءة الطاقة:

— يعمل الحل على تسريع انتقال المستخدمين إلى الشبكات باستخدام RATs أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، على سبيل المثال، من 2G و3G إلى 4G و5G، مما يقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة لكل بت ويقلل من قيمة NCIe.

— ينفذ الحل التحكم في حركة المرور وتحليلها في الوقت الفعلي، ويضبط تردد معالجات إعادة التوجيه أو يغلق المنافذ بناءً على تغيرات حجم حركة المرور.

— يضمن الحل أن تكون المؤشرات مرئية وقابلة للإدارة والتحسين.

يُقام أسبوع الابتكار في هواوي في الفترة من 18 يوليو إلى 21 يوليو في مدينة شينزين بالصين. جنبًا إلى جنب مع المشغلين العالميين والمتخصصين في الصناعة وقادة الرأي، نتعمق في موضوعات مثل 5.5G، والتنمية الخضراء، والتحول الرقمي لتصور النجاح المشترك في الاقتصاد الرقمي. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:

https://carrier.huawei.com/en/events/winwin-innovation-week

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