‫الجمعية العامة غير العادية لبنك دخان تصادق على تحوّل البنك إلى شركة مساهمة عامة قطرية والادراج المباشر لرأس مال البنك في السوق الرئيسية لبورصة قطر

الجمعية العامة غير العادية توافق على تحول البنك الى شركة مساهمة عامة قطرية.

الجمعية العامة غير العادية توافق على الإدراج المباشر لرأس مال البنك في السوق الرئيسية في بورصة قطر.

الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك وتشمل التعديلات من بين أمور اخرى تخفيض القيمة الإسمية للسهم من 10 إلى 1 ريال قطري

الدوحة، قطر, 16 يناير / كانون الثاني 2023 /PRNewswire/ — عقد بنك دخان عبر تقنية الاتصال المرئي اجتماع الجمعية العامة غير العادية برئاسة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة وحضور 91.6% من المساهمين، وذلك يوم الأحد الموافق 15 يناير 2023.

شهد الاجتماع مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، والمصادقة على تحويل البنك إلى شركة مساهمة عامة قطرية وفقاً للمادة 208 من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته، و الإدراج المباشر لرأس مال البنك في السوق الرئيسية في بورصة قطر، وفقًا للأحكام والشروط الواردة في نشرة الإدراج التي ستنشر على الموقع الإلكتروني للبورصة، والموقع الإلكتروني للبنك ، وزيادة نسبة تملّك الأجانب لأسهم البنك إلى 49%.

وتمت الموافقة على تقارير التقييم التي أعدها المقيمين المستقلين. بهذا الخصوص ووفقًا لنظام طرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، عيّن مجلس إدارة بنك دخان شركتي كي بي إم جي فرع قطر وأكسس ) مور Moore ) كمقيّميّن مستقليّن لتولي عملية تقييم أصول والتزامات البنك ومن أجل إعداد تقارير التقييم المستقلة.

يمثل البنك في هذه العملية شركة كيو أند بي كابيتال بصفة مستشار الإدراج، وكي أند أل غايتس أل أل بي بصفة مستشار قانوني دولي، ومكتب الشرق للمحاماة بصفة مستشار قانوني محلي.

سعر السهم لغاية عملية الإدراج المباشر

وتضمّن الاجتماع مناقشة والموافقة على تقييم سعر أسهم البنك والذي سيتم استخدامه في عملية الإدراج المباشر بقيمة 4.35 ريال قطري للسهم الواحد حسب موافقة مجلس الإدارة و هيئة قطر للأسواق المالية.

تعديل عقد التأسيس والنظام ألاساسي

علاوة على ذلك، صادقت الجمعية العامة غير العادية على التعديلات المقترحة على عقد التأسيس والنظام الأساسي لبنك دخان.

تأتي هذه التعديلات المقترحة لغرض تحوّل البنك إلى شركة مساهمة عامة قطرية والإدراج المباشر في السوق الرئيسية في بورصة قطر، بحيث تعكس بنود وأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته، وللامتثال لنظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 5 لعام 2016 (نظام الحوكمة الصادر عن قطر للأسواق المالية)، وللتعميم رقم 25 لعام 2022 بإصدار تعليمات الحوكمة في البنوك الصادر عن مصرف قطر المركزي (نظام الحوكمة الصادر عن مصرف قطر المركزي).

تضمّنت بعض التعديلات تخفيض القيمة الإسمية للسهم الواحد من 10 إلى 1 ريال قطري، وزيادة نسبة تملّك الأجانب لأسهم البنك إلى 49% وتعديلات أخرى ليتوافق عقد التأسيس والنظام الأساسي مع نصوص القوانين المرعية الخاصة بالشركات المساهمة العامة، وتعيين أعضاء مجلس الإدارة التأسيسي فور تحول البنك إلى شركة مساهمة عامة.

تعيين أعضاء مجلس الإدارة

كذلك، وافق المساهمون خلال الاجتماع على تعيين أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم فور تحوّل البنك إلى شركة مساهمة عامة: سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، ممثل عن شركة الذروة التجارية ، والسيّد/ عبدالعزيز محمد حمد المانع، نائب رئيس مجلس الإدارة، ممثل عن شركة المتطورة للمشاريع المتخصصة ، والشيخ ثاني بن حمد بن خليفة آل ثاني، عضو، ممثل عن شركة العديد للاستثمار العقاري، والشيخ جاسم بن فهد بن جاسم آل ثاني، عضو، ممثل عن شركة السند التجارية، والسيّد/ عبدالعزيز محمد جابر عبدالله السليطي، عضو، ممثل عن شركة المرقاب الخاصة، والشيخ خالد بن حسن بن خالد آل ثاني، عضو، ممثل عن شركة قطر القابضة، والسيّد/ أحمد عبدالرزاق أحمد الهاشمي، عضو، ممثل عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ، والسيّد/ أحمد محمد يوسف المانع، عضو، ممثل عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية و ممثل ثالث تسمية الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية لاحقاً.

تفويض رئيس مجلس الإدارة

وتجدر الإشارة إلى أن اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك دخان شهد الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة لتمثيل البنك أمام أي سلطات مختصة لتأمين والاستحصال على كافة الموافقات من الجهات الرقابية على البنود التي وافقت عليها الجمعية العامة، ومن أجل استكمال عملية تحول البنك الى شركة مساهمة عامة والإدراج المباشر لرأس مال البنك في السوق الرئيسية في بورصة قطر.

مشاركة عائدات النمو مع قاعدة أكبر من المساهمين

وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك دخان:

“سعداء بنتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية، إذ أكد المساهمون المشاركون موافقتهم على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال بعد مناقشات مستفيضة. تأتي عملية الإدراج المباشر لرأس مال البنك في السوق الرئيسية في بورصة قطر وتحويله إلى شركة مساهمة انسجاما مع استراتيجيتنا العامة التي تحدّدت ملامحها مع إتمام أول صفقة إندماج يشهدها القطاع المصرفي في قطر عام 2019. اليوم، باعتباره خامس أكبر بنك في قطر بإجمالي أصول يتجاوز 100 مليار ريال قطري، أردنا بطبيعة الحال مشاركة عائد النمو المتواصل لبنك دخان مع قاعدة أوسع من المساهمين في قطر وخارجها. ومن هذا المنطلق نعتبر الإدراج خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة البنك على الصعيد العالمي، مع تأكيدنا الالتزام بأطر الحوكمة البيئية والمسؤولية الاجتماعية، وحوكمة الشركات الذي ننتهجه في بنك دخان، وتمسكنا بمحفظتنا المعززة بأحدث الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية التي تواكب تطلعات عملائنا وتلبي احتياجاتهم”.

وفي السياق ذاته، أضاف: “ أن الادراج سعيزز من السيولة النقدية لدى البنك، وإتاحة الفرصة للمستثمرين الخارجيين والعملاء المتخصصين للانضمام لرحلة النمو التي يشهدها البنك على مختلف الأصعدة، ومن ثَمّ زيادة أرباحهم واستثماراتهم. ولا يمكننا أن نغفل أننا لطالما قدمنا لمساهمينا واحدة من أعلى نسب توزيعات الأرباح في السوق على مدار السنوات القليلة الماضية، وها نحن نفتح الباب أمامهم مجددًا لزيادة أرباحهم والسيولة النقدية لديهم من خلال طرح جزء من استثماراتهم في السوق”.

سوف يكمل البنك الإجراءات القانونية والإجرائية النهائية من أجل الإدراج، وسيفصح عن التوقيت في الوقت المناسب.

بنك دخان، ثالث أكبر البنوك والأسرع نمواً بين البنوك الإسلامية في دولة قطر، بنك مرخص وخاضع لرقابة المصرف المركزي، يملك أصول تتجاوز 100 مليار ريال قطري. يوفر البنك خدمات رائدة ومحفظة كاملة من الخدمات المصرفية الإسلامية تتضمن خدمات للأفراد والخدمات المصرفية للشركات والمعاملات التجارية، وخدمات مصرفية للأعمال والخاصة، وإبرام تسهيلات عقارية وخدمات الاستثمار وإدارة الأصول.

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