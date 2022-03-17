Press Release

‫الرئيس التنفيذي لشركة أونور: إن سلسلة هواتف Magic4 وMagic V تعكس خبرتنا في المجال وقدرتنا على الابتكار والتنافس مع قادة الصناعة

|

في مقابلة له مع موقع CNET أثناء مؤتمر MWC ، تحدّث الرئيس التنفيذي لشركة أونور، جورج تشاو، عن طموح علامته التجارية واستراتيجيته الرائدة ورؤيته المستقبلية للهواتف.

شنتشن، الصين، 17 آذار/مارس، 2022 / PRNewswire / — بعد إصدارها العالمي لأوّل منتج ضمن سلسلتها الرائدة لعام 2022 بمؤتمر MWC ، حصلت العلامة التجارية العالمية للتكنولوجيا أونور على 29 جائزة ضمن فعاليات MWC . ويخلق هذا الإعتراف زخما قويا للنمو العالمي للعلامة التجارية في عام 2022. وصرّح الرئيس التنفيذي للشركة، جورج تشاو، في مقابلة أجريت معه مؤخرا أن هدفه هو تحويل أونور إلى علامة تجارية متميزة عالميا.

وأضاف تشاو: “أهم شيء بالنسبة لنا هو تطوير منتج رائد مع أحدث المواصفات مقارنة بالمنتجات المماثلة في السوق”. وتتميز سلسلة هواتف Magic4 الرّائدة التي تم إطلاقها حديثا من العلامة التجارية بأحدث التقنيات لتقديم مواصفات جديدة في عرض الهواتف الذكية والتصوير الفوتوغرافي والأداء والخصوصية.

و”لقد وصل الابتكار في صناعة الهواتف الذكية إلى شيء يشبه نقطة التشبع، لكن أونور تطمح لتجاوز ذلك.” وأفاد تشاو في المقابلة أن نهجه هو تقييم احتياجات العملاء بقدر الابتكار التكنولوجي لتحسين تجربة المستخدم.

ويعتبر إطلاق هاتف أونور Magic V القابل للطي الرّائد خير دليل على ذلك. إضافة إلى ذلك، يعكس هذا المنتج أول قرار كبير لتشاو في تطوير منتجات أونور كشركة مستقلة. “وبالرغم من أنه أصعب منتج يمكن ابتكاره، نحن نريد أن نبرهن من خلاله أن أونور لا يمكنها المنافسة في هذه الفئة من المنتجات فحسب، بل في ابتكار ما هو أفضل بكثير. “

وبفضل تقنية المفصلة المرنة والمتطورة، يعدّ هاتف Magic V أنحف وحدة مقارنة بالمنتجات المماثلة في السوق، بالإضافة إلى احتوائه على شاشة متميزة لا مثيل لها. وقد لاقى المنتج نجاحا كبيرا في السوق بمجرّد إطلاقه. وكشركة رائدة في الصناعة، يرى تشاو أن الهواتف القابلة للطي ستصبح في مرحلة ما سائدة، وستكون هواتف Magic V في وضع فريد للفوز بهذا السوق.

وأفاد تشاو أنّ النجاحات المستمرة التي حققتها أونور في مجال الابتكار راجعة إلى قدرات ومهارات فريقه. “إنهم يسعون دائما للحصول على الأفضل في فئتهم. ويقولون أنه يمكن لأونور تجاوز كل التحدّيات والصّعوبات والمشاكل. إن هذه الروح والموقف هما حقاّ مستقبل الشركة”.

لم تقم شركة أونور بتطوير Magic V فحسب، بل أصدرت أيضا مجموعة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والأكسسوارات. وكانت جميعها جزءا من محاولة تشاو لإثبات أنه “في كل مجال، يمكننا التنافس مع قادة الصناعة في السوق”.

كما عملت شركة أونور عن كثب مع شركائها في الصناعة مثل ‘كوالكوم’ من أجل تحقيق أفضل ابتكار في السوق. وقال تشاو: “ستعتمد شركة أونور على المطوّرين والشركاء حول العالم لبناء نظام بيئي”. وأخذ شركة كوالكوم كمثال، وقال إن “أقسام البحث والتطوير في الشركتين تعمل معا بشكل وثيق أكثر من أي وقت مضى” لتقديم أفضل تجربة للمستهلكين.

وتعتبر سلسلة هواتف Magic4 واحدة من أوائل السلاسل التي يتم تشغيلها بواسطة أحدث شريحة 5G Snapdragon 8 من الجيل الأول لشركة كوالكوم. ولقد قدّمت أداء ألعاب لا مثيل له وقدرات تصوير فوتوغرافي وحلول خصوصية مميزة من خلال إطلاق العنان الكامل لقوة مجموعة الشرائح.

“نحن ممتنون للغاية وفخورون بالتعاون القوي بين شركتينا، والذي أدّى إلى تطوير أجهزة مذهلة حقّا.” قال كريستيانو آمون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كوالكوم.

ومع الاعترافات القوية له في الصناعة، فإن هاتف Magic4 Pro في وضع جيد ليكون واحدا من أكثر هواتف Android إثارة في عام 2022، مما يجلب عاما آخر من الإنتاج الاستثنائي لشركة أونور. وفي المستقبل، ستتبنى شركة أونور أيضا إمكانية الواقع الافتراضي والواقع المعزّز في الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الناشئة التي يمكن دمجها مع الهواتف الذكية.

وقال تشاو: “لقد بدأت أونور في التفكير في واقع مختلط ومنتج جاهز للميتافيرس، لكن الأمر كله يتعلق بالتوقيت”.

نبذة عن شركة أونور

إن أونور هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير الأجهزة الذكية. وهي مكرّسة لتصبح علامة تجارية عالمية وأيقونية للتكنولوجيا، إلى جانب خلق عالم ذكي جديد للمستهلك من خلال منتجاتها وخدماتها القوية. ومع التركيز الثابت على البحث والتطوير، تلتزم الشركة بتطوير التكنولوجيا التي تمكّن النّاس في جميع أنحاء العالم من تحقيق قفزة هائلة إلى الأمام، ممّا يمنحهم أفضل الإمكانات للقيام بالمزيد. وتقدّم الشركة مجموعة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة لتناسب كل ميزانية، وتمكن مجموعة منتجات أونور المبتكرة والمتميزة والموثوقة الأشخاص من أن يصبحوا نسخة أفضل من أنفسهم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع شركة أونور: www.hihonor.com أو مراسلتنا عبر البريد التالي: newsroom@hihonor.com

http://community.hihonor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

http://www.youtube.com/c/HonorOfficial