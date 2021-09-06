الرئيس شي يحث المسؤولين الشباب على تعزيز الولاء والكفاءة للمهمات الأساسية

بكين، 6 أيلول/سبتمبر، 2021 / PRNewswire / — دعا الرئيس الصيني شي جنبنغ الأربعاء المسؤولين الشباب إلى تعزيز مثلهم، والبقاء مخلصين للحزب، واستخلاص الحقيقة من الوقائع وتحمل مسؤولياتهم والسعي ليصبحوا العمود الفقري لمجتمع يثق به الحزب والشعب للقيام بالمهمات الأساسية.

أدلى شي بهذه التصريحات خلال كلمة ألقاها في افتتاح دورة تدريبية للمسؤولين الشباب ومتوسطي العمر في كلية الحزب التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والمعروفة أيضًا باسم الأكاديمية الوطنية للحكم.

وقال شي إن الحزب الشيوعي الصيني كان دائما حزبا سياسيا يحمل مُثُلا سامية وقناعة لا تقهر، مضيفا أن المثل والاعتقاد تشير إلى الإيمان بالماركسية، والمثل الأعلى للشيوعية، والمثل الأعلى المشتركة للاشتراكية ذات الخصائص الصينية.

وقال إن بقاء الأعضاء مخلصين للحزب هو أفضل دليل على المثل والاعتقاد، مؤكدا أن هذا الولاء له مقياس واضح في الأوقات السلمية – التمسك بقيادة الحزب والحفاظ بحزم على سلطة اللجنة المركزية للحزب، فضلا عن القيادة المركزية والموحدة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

وأكد شي على الحلول القائمة على الواقع، وحث المسؤولين الشباب على العمل في المستوى الابتدائي للتعرف على المزايا والعيوب، مع استيعاب كل من الثناء والنقد، حتى يتمكنوا من اكتساب فهم شامل للوضع الحقيقي.

وأكد شي على الوفاء بالواجبات وتحمل المسؤوليات باعتباره ما يعطي قيمة للمسؤولين.

وقال شي إن التمسك بالمبادئ هو سمة شخصية مهمة للشيوعيين، ومعيار حاسم لتقييم كفاءة المسؤول، مضيفا أن جميع مسؤولي الحزب يجب أن يكونوا منصفين وعادلين في أداء واجباتهم وألا يتركوا مكانًا لمتابعة المصالح الشخصية في عملهم.

وحذر شي من المخاطر والتحديات المتزايدة بشكل كبير مع دخول التجديد الكبير للأمة الصينية فترة حرجة، وأبلغ شي المسؤولين الشباب بضرورة “التخلص من الأوهام والتجرؤ على النضال”.

وقال: “يجب أن يتحلى الشيوعيون بالشخصية والنزاهة والشجاعة حتى لا تنخدعنا المغالطات أبدًا، ولا نرتعد أبدًا في مواجهة الخطر، وألا نكون جبناء وضعفاء أبدًا”.

وحث شي المسؤولين الشباب على تبجيل الحزب والشعب والقانون والانضباط، ووضع الحزب والشعب دائما في صلب قلوبهم.

الرابط: https://www.youtube.com/watch?v=vT1AeD9oKkI