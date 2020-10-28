الرابطة الكورية للأعمال عبر الإنترنت والهاتف المحمول ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتضافر جهودهما لمساعدة شركات المحتوى الرقمي الكورية على دخول السوق العالمية المتنامية

– عقد ندوة عبر الإنترنت لإجراء التخطيط الاستراتيجي المحلي للدول الصاعدة

سيول، كوريا الجنوبية، 28 أكتوبر 2020 / PRNewswire / – عقدت الرابطة الكورية للأعمال عبر الإنترنت والهاتف المحمول (MOIBA) ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (MSICT) حفل الافتتاح الافتراضي “لمعرض المحتوى الرقمي عبر الإنترنت كوريا إكسبو 2020” (“إكسبو”) بتاريخ 21 أكتوبر في قاعة كويكس الكبرى، سيول.

من المقرر أن يستغرق معرض إكسبو أسبوعين. وقد اختارت 50 شركة للمحتوى الرقمي في مجالات الحلول الافتراضية (الواقع المعزز / الواقع الافتراضي)، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا التعليمية، وإنترنت الأشياء، فضلًا عن الذكاء الاصطناعي لدعم دخولها إلى أسواق دولية جديدة.

وفي سياق تفصيلي، تشمل مكونات إكسبو معرضًا للواقع الافتراضي يهدف إلى تقديم الشركات المشاركة ودعمها، إلى جانب ندوة تعقد عبر الإنترنت لمشاركة المعلومات حول الأسواق المحلية واستراتيجيات الدخول إليها، وكذلك استشارات عبر الإنترنت لإنشاء فرص عمل افتراضية جديدة، وأخيرًا العرض الافتراضي باستخدام الأشعة تحت الحمراء للمساعدة في تواصل الشركات مع المستثمرين المحتملين.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يدعم معرض إكسبو أيضًا الشركات من خلال شبكة من القنوات الترويجية الملائمة للأعمال بما في ذلك فيسبوك، ويوتيوب لاستهداف المشترين الدوليين ورأس المال الاستثماري، فضلاً عن التعاون الدولي والمحلي بين المؤسسات.

ومن الجدير بالذكر أنه -أثناء الحفل الافتتاحي- وقع السيد/ كوه سيونغ يانغ رئيس الرابطة الكورية للأعمال عبر الإنترنت والهاتف المحمول (MOIBA) مذكرة تفاهم مع السيد/ كيم هون باي، رئيس رابطة صناعة الواقع الافتراضي / الواقع المعزز الكورية، والسيد/ لي جيل هو، رئيس رابطة صناعة تكنولوجيا التعليم الكورية، والسيد كيم هيون تشول، رئيس الرابطة الكورية للذكاء الاصطناعي لدعم العديد من شركات المحتوى الرقمي الكورية التي تدخل الأسواق الناشئة العالمية.

وفي هذا الصدد قامت الرابطة الكورية للأعمال عبر الإنترنت والهاتف المحمول ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ببث مباشر لندوة عبر الإنترنت من خلال اليوتيوب تقدم استشارات افتراضية وأنشطة أخرى للمستثمرين المحتملين. وقد أُتيح للشركات المشاركة ذات رأس المال الاستثماري الدولي والمشترين استخدام الحلول الافتراضية، وفرص العرض المباشر باستخدام الأشعة تحت الحمراء، والاستشارات الإقليمية للمشتري.

علاوة على ذلك، كانت هناك حلقة نقاش حول “استراتيجيات تنشيط صناعة المحتوى الرقمي” بقيادة 5 خبراء في القطاعات الصناعية والأكاديمية والبحثية. تقاسم الخبراء الموارد التي ستساعد المشاركين في عالم ما بعد التغلب على جائحة كورونا (COVID-19)

وفي تصريح للسيد/ كوه سيونغ يانغ رئيس الرابطة الكورية للأعمال عبر الإنترنت والهاتف المحمول، ذكر فيه: “سوف نبذل قصارى جهدنا لمساعدة شركات المحتوى الرقمي الكورية من جميع الأحجام على النمو لتتربع على عرش القيادة العالمية في السوق المتغيرة”.

يمكن الحصول على تفاصيل برنامج “معرض المحتوى الرقمي عبر الإنترنت كوريا إكسبو 2020” من خلال www.dckoreaexpo.kr .