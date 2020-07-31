الشبكات الممتازة تبني تنافسية متمايزة لشركات الاتصالات

شنجن، الصين، 31 تموز/يوليو، 2020 / بي آر نيوزواير / — استضافت شركة هواوي جلسة “الشبكات الممتازة، عالم رقمي أفضل” في قمة “عالم أفضل” 2020. وخلال هذه الجلسة التي عقدت على الإنترنت، ناقشت شركات الاتصالات العالمية وأحد محللي مؤسسة آي دي سي وهواوي كيف يمكن لشركات الاتصالات تمييز خدماتها وتحسين الشبكات لضمان ازدهار أعمالها.

الشبكات المتميزة ستكون ميزة تنافسية لشركات الاتصالات

إن الرقمنة السريعة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إضافة إلى نشر الـ 5 جيعلى نطاق أوسع، ونمو التعليم عبر الإنترنت خلال الجائحة الصحية العالمية الأخيرة، والسحابة العامة، وضعت ضغوطًا أكبر على البنية التحتية للشبكات. وقال غاري لو، رئيس قسم التسويق الشبكي ومبيعات الحلول لشركةهواوي: “ستتسارع التكنولوجيا الرقمية في السنوات الخمس المقبلة، وسيتطلب الأفراد والمنازل والمؤسسات أيضًا المزيد من الخدمات التي يتلقونها. نعتقد أنه من الأفضل لشركات الاتصالات استبدال خدمات أفضل الجهود لديها بخدمات متمايزة تضمن من خلالها اتفاقيات مستوى الخدمة المضمونة. هذه هي الطريقة التي يمكنها من خلالها استثمار قيم الشبكة والتميز عن المنافسين.”

وألقى مات إيستوود، نائب الرئيس الأول لمؤسسةآي دي سي، كلمة حول موضوع “التحول الرقمي وتأثيره على النطاق والأتمتة”. وذكر أن شركات الاتصالات يجب أن تخطط لـ وتبني شبكات مستهدفة في المستقبل على أساس نموذج مؤشر الهيكلة الرئيسيللتحضير للتحول الرقمي للصناعة.

تبني أف 5 جي، الألياف هي المستقبل الذهبي

وقال ريتشارد جين، رئيس خط منتجات شبكات النقل والوصول فيهواوي: “الألياف هي الذهب. الألياف هي المستقبل. الألياف في كل مكان. يدعم الاتصال البصري تجربة الخدمة المثلى. يساعد حل AirPON منهواويشركات الاتصالات الجوالة على بناء شبكات FTTH بكفاءة لنشر اتصالات بصرية في كل مكان. يعمل eAI ONTs و OLTs مع الذكاء الموزع على زيادة إيرادات شركات الاتصالات وخفض معدل التعطيل من خلال ضمان تجربة E2E المثلى للخدمات المنزلية. يعمل حل الخط الخاص المتميز OTN على تحسين جودة الاتصال للعديد من المؤسسات ذات الشبكات المتميزة والخدمات السحابية، ويساعد شركات الاتصالات على معالجة أفضل لسوق المشاريع “.

وتحدث أل في بن، نائب رئيسشركة تشاينا تليكوم أنهوي، عن بعض حالات استخدام Wi-Fi المتميز والحماية الإلكترونية للمنازل الذكية. وفي الوقت نفسه، تحدث كال ويوين، مدير مجلس الإدارة ونائب رئيس شركة تشاينا موبايل غوانغدونغ، عن الابتكارات البصرية وحالات الاستخدام التجاري للواقع الافتراضي السحابي، والتلفزيون البصري وشبكات OTN الخاصة المتميزة وخدمات 5 جي للقطارات عالية السرعة. تجتمع هذه التقنيات لبناء منصة اتصالات أفضل لمنطقة خليج غوانغدونغ – هونغ كونغ – ماكاو الكبرى.

شبكة آي ذكية لجميع الخدمات مع اتفاقيات مستوى خدمة مضمونة

تقع شبكات آي بي في صميم عصر شبكات الـ 5 جي والسحابة وتحتاج إلى دعم نقل جميع الخدمات عالية الجودة. وقال كيفن هو، رئيس خط منتجات اتصالات البيانات منهواوي: “في عصر 5 جي والسحابة، تحتاج شبكةآي بيإلى تحقيق النطاق الترددي العالي وتوافره، وتتجاوز شبكة النقل الاستهلاكي بأفضل جهد لتصبح شبكة نقل إنتاج مع اتفاقيات مستوى خدمة مضمونة وبناءً على ذلك، تطلقهواويسلسلة أجهزة توجيه NetEngine 8000 المصممة لشبكةآي بيتتميز بالاتصال واسع النطاق الفائق والاتصال الذكي والتشغيل والصيانة الأفضل. وسيفي ذلك بمتطلبات خدمة 5 جيأثناء تحول الشركات إلى حوسبة السحابة، وبالتالي تعزيز نمو الأعمال لشركات الاتصالات “.

وتحدث لو روي، نائب رئيس شركة تشاينا تليكوم ننغشيا، عن تطبيق حل خطآي بيالذكي منهواوي على الشبكات الخاصة الأولى لمستخدمي الحكومة والرعاية الصحية والتعليم، وتنفيذ اتصال سلس بين الشبكات عالية الجودة والسحابة. وتحدث فاروك إكيسي، رئيس تخطيط شبكة النقل في شركة تركسل التركية، عن إنشاء شبكة نقلآي بيمتقاربة وقابلة للبرمجة جاهزة لشبكات 5 جي، وتطلع إلى مزيد من القيادة باستخدام تقنيات آي بيمن الجيل التالي.

iMaster NCE تسرع شبكة FBB للأعمال التجارية الرشيقة

نحن نتجه إلى عالم ذكي متصل بالكامل. لا غنى عن أتمتة الشبكة وجعلها ذكية من أجل تجربة متميزة ونقل جميع الخدمات. وأشار ديفيد لو، رئيس قسم التطوير العام فيهواوي، إلى أن “الشبكات المستقلة معترف بها للغاية من قبل وكالات المعايير وهدف تحويل شركات الاتصالات. يركز iMaster NCE من هواوي، وهو نظام الإدارة والتحكم الذكي الموجه FBB، على شبكات 5 جيويقدم سيناريوهات القيمة F5G ويطبق تدريجيًا شبكات ذاتية تلقائية وذاتية المعالجة ومحسنة ذاتيًا. يضمن iMaster NCE اتفاقية مستوى الخدمة الأمثل قبل وأثناء وبعد البيع. علاوة على ذلك، تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتنفيذ عمليات التشغيل والصيانة الاستباقية، والتي تترجم إلى أعلى كفاءة في التشغيل والصيانة وتحسين جودة تشغيل الشبكة.”

تفتح الشبكات المميزة فرصًا جديدة لشركات الاتصالات. دعنا نعمل معًا لاغتنام هذه الفرص، وخلق عالم رقمي أفضل يقدم قيمة للجميع.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1221785/Huawei.jpg