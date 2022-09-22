‫الشبكة السحابية الذكية من هواوي Huawei، الابتكار الرقمي الرائد

مع تقدم التحول الرقمي، تفرض خدمات المؤسسات متطلبات جديدة على شبكات اتصال البيانات. أولاً، تتطلب أعداد هائلة من اتصالات إنترنت الأشياء اتصالاً واسع النطاق. ثانيًا، تنتقل خدمات فروع المؤسسة تدريجيًا إلى السحابة، مما يتطلب من الشبكات توفير نشر مرن وقدرات سحابة سريعة. ثالثًا، يجب نشر الخدمات الجديدة على نطاق واسع، كما تحتاج الخدمات إلى تعديلات متكررة تتطلب أن تكون الشبكات مرنة وآمنة وفعالة. أخيرًا، أصبحت مؤتمرات الفيديو أمرًا شائعًا، مما يعني أن الشبكات يجب أن توفر ضمانًا محددًا للتجربة.

أشار صن ليانغ، نائب رئيس خط إنتاج اتصالات البيانات في هواوي Huawei ، إلى أن Huawei Datacom قد طورت حل الشبكة السحابية الذكي من خلال الابتكار المستمر لمواجهة التحديات السابقة. يوفر هذا الحل إمكانات أساسية مثل تجربة الوصول المطلقة، والوصول الفائق السرعة إلى السحابة من خلال الفروع، والخبرة المحددة، والنشر الفعال والمبسط. حاليًا، تم استخدام حل الشبكة السحابية الذكي على نطاق واسع في قطاعات مثل التعليم وتجارة التجزئة والحكومة والتمويل، مما يسهل التحول الرقمي للعملاء. على سبيل المثال في قطاع التعليم، يوفر حل شبكات Wi-Fi اللاسلكية بالكامل تجربة وصول إلى الشبكة؛ في قطاع البيع بالتجزئة، يتيح حل الوصول السحابي فائق السرعة SD-WAN فتح متجر واحد في يوم واحد فقط؛ في القطاع الحكومي، تتيح تقنية تقسيم الشبكات من هواوي Huawei النقل المتقارب عبر شبكة واحدة وضمان 100٪ للخدمات التجارية الحيوية؛ في القطاع المالي، يتيح حل نشر الخدمات السحابية المتعددة عبر المجالات المبسط إمكانية نشر الخدمات في غضون دقائق.

في المؤتمر، كشفت هواوي Huawei أيضًا عن عدد من منتجات اتصالات البيانات الجديدة، مثل أول محرك Wi-Fi 7 AP AirEngine 8771-X1T في الصناعة، والمحول الأساسي للحرم الجامعي من الجيل التالي الجاهز 400G CloudEngine S16700 ، والمحول العالمي 4 في 1 – خدمة راوتر ذكي NetEngine 8000 M4 .

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت هواوي Huawei الكتاب الأبيض الخاص بهندسة الشبكات اللاسلكية الذكية . قال ليو جيانينج، رئيس قسم مبيعات حلول وتسويق شبكات المؤسسات العالمية في هواوي Huawei ، إن أحد أهم التغييرات في شبكات الحرم الجامعي هو الاتصال اللاسلكي بالكامل. يفرض اعتماد Wi-Fi 6 و Wi-Fi 7 في المستقبل متطلبات جديدة على النطاق الترددي للشبكة والهندسة المعمارية والتشغيل والصيانة. ولتلبية هذه المتطلبات الجديدة، تقترح هواوي Huawei بنية شبكة الحرم الجامعي من الجيل التالي – بنية الشبكة اللاسلكية الذكية. تحتوي هذه البنية على سبع ميزات فريدة: لاسلكية بالكامل ومتقاربة للغاية ونطاق عريض جدا ومبسطة ومنخفضة الكربون وآمنة وذكية.

في المؤتمر، شارك العملاء من مختلف الصناعات كيفية استخدامهم لحلول الشبكة السحابية الذكية من هواوي Huawei في ممارساتهم التجارية. ألقى أجوس أريانتو، نائب رئيس شبكة Biznet ، كلمة بعنوان “ Biznet تبني شبكة WAN ذكية موجهة نحو المستقبل”. وقال إن “هواوي Huawei ، المبنية على شبكة مترو مسطحة، تساعد Biznet على تعزيز دورها الريادي في الصناعة. بالتعاون مع هواوي Huawei ، سنستكشف المزيد فيما يتعلق بالتقنيات الناشئة والابتكار التجاري القائم على IPE “.

لمزيد من المعلومات حول حل الشبكة السحابية الذكي من هواوي Huawei ، تفضل بزيارة https://e.huawei.com/en/solutions/enterprise-networks/intelligent-ip-networks .