Press Release

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الرياض، 10 نوفمبر2021، تماشياً مع هدفها المتمثل في رفع مستوى عمليات التوزيع والخدمات اللوجستية في مجال الرعاية الصحية في المنطقة، وقّعت شركة الصالحية اتفاقية مع شركة سفير لتركيب نظام شمسي بقدرة إنتاجية تبلغ 1.2 ميغاواط على أسطح مركزها لتوزيع المنتجات الطبية المتواجدة في الرياض.



الصالحية

تغطي الصالحية مجموعة كاملة من الاحتياجات اللوجستية للرعاية الصحية، بما في ذلك تصميم وتنفيذ ومراقبة الحلول المبتكرة والرقمية. كما أن مركز التوزيع التابع للصالحية في الضواحي الجنوبية لمدينة الرياض مُزوَّد بنظام متطور لسلسلة التبريد، ويوفِّر هذا النظام خدمات للرؤية والمراقبة عبر كل مرحلة؛ لتلبية الاحتياجات الفريدة لشركات الأدوية والرعاية الصحية العالمية.

دمج نظام الطاقة الشمسية في مركز توزيع الصالحية بالرياض سيضمن الحصول على الكهرباء بفعالية من حيث تخفيض تكلفة الكهرباء، مما سيسمح بإعادة استثمار المدخرات في دعم البرامج الصحية ذات الأولوية، مع الحد من انبعاثات الكربون وتعزيز أهداف التنمية المستدامة.



الصالحية



الصالحية، الشركة الرائدة في سوق الرعاية الصحية السعودي، تدمج أول نظام طاقة الشمسية مستدام في مركزها لتوزيع وتوريد الأدوية وأدوات الرعاية الصحية

وسيُنتج هذا النظام ما يقرب من 50 جيجاواط ساعة من الطاقة النظيفة على مدى الـ 25 سنة المقبلة، وسيعوّض ما يقرب من 35,000 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أي ما يقابل 140 مليون كيلومتر تقطعها سيارة ركاب متوسطة، أو ما يعادل نمو أكثر من 580,000 شتلة شجرة لمدة 10 سنوات.

ستتولى شركة سفير مسؤولية بناء وتخطيط وتنفيذ نظام الطاقة الشمسية، وهي شراكة بين شركة توتال إنرجيز وشركة الحلول البديلة للطاقة المحدودة (التابعة لمجموعة شركات الزاهد).

وتعليقا على المشروع، صرَّح الدكتور سعود العشيوي نائب الرئيس للشئون الحكومية والعلاقات العامة في الصالحية: “إن التحوَّل إلى الطاقة الخضراء في مركزنا الجديد للتوزيع بالرياض ينبع من إحدى قيم الصالحية الأساسية. فنحن نؤمن بالتفكير المبتكر، وتحدي طريقة تفكيرنا، وطريقة عملنا. كما أن جزءاً كبيراً من طموحنا للارتقاء بتجربة الرعاية الصحية يكمن في الابتكار، وتعزيز مرافق خدماتنا اللوجستية. ستساعد تكنولوجيا الطاقة الشمسية على الحد من البصمة الكربونية كما أنها ستُمكن مركزنا المتطور لعمليات التوزيع من تقديم إمدادات طبية ودوائية عالمية المستوى بسلاسة إلى شركائنا في المملكة”.

وقال فرانسوا غانو، المدير العام لشركة سفير: “يسُر سفير دعم انتقال شركة الصالحية الرائدة في مجال الرعاية الصحية إلى الطاقة الخضراء. سوف نُظهر التزامنا بالتميز عبر هذا المشروع ذو المتطلبات العالية، والذي يتماشى مع رؤية المملكة 2030 الطموحة”.

عن الصالحية

الصالحية هي شركة رعاية صحية رائدة للتوزيع في المملكة العربية السعودية. تأسست عام 1964 برؤية تهدُف للارتقاء بنظام الرعاية الصحية، وقد لعبت الصالحية دوراً أساسياً في النمو السريع لصناعة الرعاية الصحية في المملكة من خلال الحلول المبتكرة والرقمية والمخصصة للخدمات اللوجستية، وسلسلة التبريد. تواصل الصالحية رفع مستوى نظام الرعاية الصحية من خلال محفظتها المتنوعة، والتي تشمل: الأدوية، والمعدات الطبية، ومستلزمات رعاية المرضى والمستهلكين، وصحة الحيوان، والخبرة اللوجستية، والتي يتم تقديمها لتحسين صحة وعافية كل المجتمع.

عن سفير

سفير هي شراكة بين شركة توتال إنرجيز وشركة الحلول البديلة للطاقة المحدودة (التابعة لمجموعة شركات الزاهد)، والتي توفّر للعاملين في مجال الصناعة والتجارة إمكانية الحصول على الطاقة الشمسية بسهولة عبر نموذج عقد التقسيط.

يهدف مشروع سفير إلى تقديم حلول الطاقة الشمسية بتكلفة ميسورة وموثوقة للعملاء في مجال الصناعة والتجارة، في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.

سفير هي شركة مُختصة في تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح المباني التجارية والصناعية، كما تستفيد هذه الشراكة من خبرة شركة توتال إنرجيز العميقة في قطاع الاستدامة، ومن ريادة شركة الطاقة في تقديم حلول مستقلة لتوليد الطاقة وتوفير المياه بخبرتها التي امتدت إلى عقدين من الزمن.

Contact:

Zahra K. Alqatari

z.alqatari@salehiya.com

Marketing Communication Specialist