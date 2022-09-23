‫الصندوق الثقافي يختتم مشاركته في قمة “الأولوية” في نيويورك ويواصل دوره في تمكين المشهد الثقافي في المملكة

وحضرَ الصندوق الثقافي في نيويورك بصفته الشريك الإستراتيجي للقمة، والمُمكِّن الرئيسي بين الجهات المشاركة للمشهد الثقافي في المملكة العربية السعودية، حيث شارك الرئيس التنفيذي للصندوق الأستاذ محمد بن عبدالرحمن بن دايل في جلسة نقاش بعنوان “عصر النهضة الحديث”، استعرض خلالها دور الصندوق في تمكين القطاعات الثقافية وجذب الاستثمارات لها، والمتنامي والفعَّال في خلق الفرص لنمو الاقتصاد الثقافي. كما اطَّلَعَ ضيوفُ القمة على دور الصندوق التنموي في تحفيز القطاعين الخاص وغير الربحي لخلق منظومة ثقافية تُمكُّن القطاع الثقافي وتحقِّق له الاستدامة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لإحداث التغيير في جميع المجالات الحياتية بما فيها رفع مقاييس جودة الحياة .

وضمن جلسة النقاش، كشف الرئيس التنفيذي عن ملامح تكامل دور الصندوق مع الصناديق الشقيقة في المنظومة التنموية في المملكة ودورها في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة .

يذكر أن مشاركة الصندوق في قمة “الأولوية” جاءت ضمن التوجه الإستراتيجي للصندوق وتطلعاته لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية التي ترتقي بالقطاع الثقافي وتجعل المملكة دولةً جاذبة ورائدة ثقافياً، وتفعيل الشراكات المحلية والدولية، وتعزيز التعاون مع المنظمات التي لديها حضور في الخارطة الثقافية في المملكة، على أن تستمر الشراكة الإستراتيجية مع مبادرة مستقبل الاستثمار بالمشاركة في النسخة السادسة من “مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار” الذي ينعقد في الرياض في المدة من 25 – 27 أكتوبر القادم .

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