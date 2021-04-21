الصين تصدر فيلما وثائقيا جديدا عن شينجيانغ الحديثة

بكين، 21 نيسان/أبريل، 2021 / PRNewswire / — تقرير من سي سي تي في+:

أصدرت شبكة التلفزيون العالمية الصينية (سي جي تي أن) فيلما وثائقيا جديدا بعنوان “وراء الجبال: الحياة في شينجيانغ” يوم 16 نيسان/أبريل.

الفيلم الوثائقي مدته 80 دقيقة وهو يصور الحالة المعاصرة لمنطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غرب الصين. وسيأخذ هذا الفيلم الوثائقي الجمهور عبر الحياة المحلية للمنطقة من خلال أربعة أجزاء: أوقات متغيرة، تتبع المال، الأجيال الجديدة، والإنسان والطبيعة.

يشمل الفيلم الوثائقي قصصًا عن كيفية دعم الحكومة للناس في شينجيانغ، وكيف يسعى السكان المحليون لتحقيق أحلامهم، وتراث الثقافة المحلية وتنميتها، فضلاً عن التعايش المتناغم الظاهر بين الإنسان والطبيعة.

هذا الفيلم، الذي يصور 24 فردًا يعيشون في مناطق شمال وجنوب جبال تيانشان وسط تغيرات اجتماعية واقتصادية نابضة بالحياة، ويهدف إلى كسر الصور النمطية وتوضيح المفاهيم الخاطئة من خارج المنطقة.

الرابط: https://www.youtube.com/watch?v=gIoAul77LgE