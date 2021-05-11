الصين تضع نصب عينيها مهمة إنتاج الرقائق المتقدم

بكين, 11 مايو 2021 / بي آر نيوزواير / – تقرير إخباري صادر عن China.org.cn عن الصين التي تضع نصب عينيها مهمة إنتاج الرقائق المتقدم.

تسرع صناعة أشباه الموصلات في الصين تطويرها للرقائق المتقدمة، حيث من المقرر أن تدخل عملية الإنتاج الضخم لرقائق (28 نانومتر) محلية الصنع هذا العام، على أن تحذو عملية تصنيع رقائق (14 نانومتر) حذوها العام المقبل، بحسب مصادر متعددة.

وفي الصناعة، فإن رقائق (28 نانومتر) تعد بمثابة الخط الفاصل بين تصنيع الدوائر المتكاملة ذات النطاق المنخفض إلى المتوسط والمتوسط إلى الأعلى.

وإلى جانب رقائق وحدات المعالجة المركزية، ووحدات معالجة الرسومات والذكاء الاصطناعي، فإن المنتجات الصناعية السائدة الأخرى مثل أجهزة التلفاز ومكيفات الهواء والسيارات والقطارات فائقة السرعة والأقمار الصناعية والروبوتات الصناعية والمصاعد والطائرات المسيرة تعد أكثر التطبيقات شيوعا لاستخدامات تقنية رقائق (28 نانومتر).

وقال تنغ ران، رئيس مركز بحوث صناعة الدوائر المتكاملة بمؤسسة (CCID) للخدمات الاستشارية التابعة لمركز بحوث يتبع لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية “إن الصين بحاجة ماسة للتحرك نحو إنتاج الرقائق المتوسطة إلى العالية، والقدرة على إنتاج رقائق 28 نانومتر يعني أنها تستطيع تلبية معظم الطلب على الرقائق دون الاعتماد على بلدان أخرى”.

وبحسب تنغ، فإنه مع نضوج عملية تصنيع رقائق (14 نانومتر) العام المقبل، ستنضم (SMIC) إلى صفوف “أنتل” و”TSMC” و”سامسونغ” كأول شركة صينية تحصل على تقنية (14 نانومتر) وتضعها قيد الإنتاج الضخم.

وقال تنغ “عمليات الشركة الصينية لإنتاج رقائق 14 نانومتر ستطبق في مجالات تقنية اتصالات الجيل الخامس والحوسبة الفائقة، ويمكنها تلبية الطلب إلى حد كبير”.

ويأتي اختراق الصين في مجال صناعة الرقائق المتقدمة في وقت تواجه فيه شركة (SMIC) وشركات التكنولوجيا الصينية الأخرى قيودا تجارية كبيرة تفرضها الولايات المتحدة. ففي العام الماضي، فاق التقدم في تقنيات تصنيع الرقائق الصينية التوقعات محليا مع اختراقات في موجات المليمتر لشبكة اتصالات الجيل الخامس والإخراج الناجح لشريحة معالج FinFET N+1 لشركة الصين الدولية لأشباه الموصلات.

وأوضح تنغ أن صناعة الدوائر المتكاملة الصينية تتحول من تنمية “عالية السرعة” إلى أخرى “عالية الجودة”.

وقال تيان يو لونغ، كبير المهندسين والمتحدث باسم وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، خلال مؤتمر صحفي عقد في الأول من مارس الماضي، إنه وفقا لتقديرات صناعة أشباه الموصلات الصينية، فقد سجلت مبيعات الدوائر المتكاملة الصينية 884.8 مليار يوان في عام 2020، وهو ما يمثل متوسط معدل نمو سنوي قدره 20%، وثلاثة أضعاف معدل نمو صناعة الدوائر المتكاملة العالمية خلال نفس الفترة.

وأضاف أن صناعة الدوائر المتكاملة في الصين حققت نموا مثيرا وثابتا خلال فترة الخطة الخمسية الثالثة عشرة (2016-2020)، مع تحسينات كبيرة في تقنيات التصنيع والتغليف ومواد المعدات الرئيسية.

مشيرا إلى نمو الشركات بشكل مطرد، وظهور عدد منها كمؤسسات رائدة عالميا في التصميم والتصنيع والتعبئة والاختبار وغيرها من روابط السلسلة الصناعية.

وبينما تواصل إحراز التقدم على جبهات متعددة، أقر تنغ أن الصين لا تزال في دور “اللحاق بالركب” عندما يتعلق الأمر بتطوير الرقائق الأكثر تقدما. ودعا إلى مزيد من التعاون الدولي كون صناعة الدوائر المتكاملة صناعة عالمية ولا ينبغي عزل أي بلد من سلسلة الصناعة.

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