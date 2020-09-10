الصين تكرم مكافحي الوباء، وتتعهد بمواصلة الكفاح ضد كوفيد-19 على الصعيد العالمي

بكين، 10 أيلول/سبتمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — تقرير إخباري جديد من سي جي تي أن:

عقدت الصين اجتماعا يوم الثلاثاء لتكريم الأشخاص الذين كانوا قدوة في كفاح البلاد ضد وباء كوفيد-19 – الذي مثل أسرع أزمة صحة عامة انتشارا وأوسعها وأكثرها تحديا واجهتها البلاد منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية في العام 1949.

حصل خبير أمراض الجهاز التنفسي الشهير تشونغ نانشان Zhong Nanshan على وسام الجمهورية، وهو أعلى وسام شرف. اكتشف تشونغ فيروس سارس في العام 2003 وهو يقود حاليًا جهود الحكومة الصينية في مكافحة كوفيد-19.

ومنح ثلاثة أخصائيين طبيين آخرين اللقب الفخري الوطني “بطل الشعب”. الحاصلون على اللقب الآخرون هم: جانغ بولي، وهو خبير طبي صيني تقليدي أشرف على أبحاث خطة علاجكوفيد-19التي تجمع بين الطب الصيني التقليدي والطب الغربي، جانغ دنغيو، Zhang Dingyu رئيس مستشفى جينينتان المتخصص في علاج فيروس كورونا في ووهان، وتشين وي، وهو عالم طبي عسكري حقق إنجازات كبيرة في البحوث الأساسية المتعلقة بـكوفيد-19وتطوير اللقاحات والطب الوقائي.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ في كلمة عقب تسليمه الأوسمة: “العاملون في المجال الطبي هم أجمل الملائكة وأحب الناس في العصر الجديد. ولن تنسى الامة والشعب والتاريخ اسماءهم وانجازاتهم وستنقش على نصب الجمهورية “.

وقال شي، وهو أيضًا الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني، ورئيس اللجنة المركزية ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، إن الملايين من العاملين في المجال الطبي كافحوا على خط المواجهة ضد كوفيد -19 على مستوى البلاد، بما في ذلك 540 ألفًا في مقاطعة هوبي بوسط الصين وعاصمتها ووهان، المنطقة الأكثر تضررًا خلال تفشي المرض.

جهود مشتركة لمواجهة التحديات العالمية

وتعهد شي بأن تتكاتف الصين مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديات العالمية للوباء.

وإذ أشار إلى أن تفشي فيروس كورونا الجديد هو أسوأ جائحة شهدها العالم منذ قرن، شدد شي على مساهمات الصين في المعركة العالمية.

وشدد على أن الصين تصرفت “بانفتاح وشفافية ومسؤولية” ووفت بنشاط بالتزاماتها الدولية منذ بداية تفشي المرض.

وقال إنها “قدمت طواعية معلومات حول تفشي المرض إلى منظمة الصحة العالميةوالدول المعنية والمنظمات الإقليمية في الوقت المناسب، وأصدرت تسلسل الجينوم لفيروس كورونا الجديد في أقرب وقت ممكن“.

وأشار شي إلى أن الصين أجرت أكثر من 70 اتصالا مع مختلف الدول والمنظمات الدولية والإقليمية بشأن السيطرة على الوباء لتبادل خبرتها.

أعلنت الصين قرارها بتقديم دفعتين من الدعم النقدي يبلغ إجماليهما 50 مليون دولار أميركي لمنظمة الصحة العالمية؛ وأرسلت 34 فريقًا من الخبراء الطبيين إلى 32 دولة وقدمت المساعدة إلى 150 دولة وأربع منظمات دولية؛ في الفترة من 15 آذار/مارس إلى 6 أيلول/سبتمبر، صدرت البلاد 151.5 مليار كمامة و 1.4 مليار بدلة واقية و 230 مليون زوج من النظارات الواقية و 209,000 جهاز تنفس و 470 مليون مجموعة اختبار و 80.14 مليون مقياس حرارة بالأشعة تحت الحمراء، وفقًا لما ذكره شي.

وقال شي إن الوباء أوضح أن الجنس البشري مجتمع يتقاسم السراء والضراء، داعياً إلى التضامن والتعاون في جميع أنحاء العالم لمعالجة الأزمة.

ولفت إلى أن الصين ستواصل تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الوباء، ودعم منظمة الصحة العالمية في لعب دور قيادي في المعركة، والمساهمة في بناء مجتمع الصحة المشتركة للبشرية.

الصين ثابتة في السعي إلى مستقبل أفضل

واستعرض الرئيس الإجراءات التي اتخذتها الصين لمكافحة الفيروس، ودعا إلى الوحدة والعزم في جميع أنحاء البلاد لمواجهة التحديات وتحقيق أهداف التنمية.

على مدى الأشهر السبعة الماضية، أصيب أكثر من 80 ألف صيني بالفيروس وفقد حوالي 4700 شخص حياتهم. كان من الممكن أن تكون الأرقام أكبر بكثير بدون الإجراءات الصارمة التي تم تنفيذها على مستويات مختلفة والتضحيات التي قدمها العاملون الطبيون والعاملون في المجتمع المحلي وكذلك السكان الذين اتبعوا قيودًا صارمة للسيطرة على الوباء.

وقال: “في أكثر من شهر بقليل، تم احتواء الانتشار المتزايد للفيروس؛ وفي حوالي شهرين، انخفضت الزيادة اليومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا المحلية إلى أقل من عشرة، وفي غضون ثلاثة أشهر تقريبًا، تم تحقيق نصر حاسم في معركة الدفاع عن مقاطعة هوبي وعاصمتها ووهان “.

وقال إنه مع انخفاض تفشي المرض، أعلنت الصين سلسلة من السياسات لمساعدة الشركات، وخلق الوظائف، وتعزيز الاستثمار والاستهلاك، وتعزيز جهود التخفيف من حدة الفقر.

نما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 3.2 في المئة في الربع الثاني من العام السابق، وعكس انكماشا بنسبة 6.8 في المئة في الربع الأول.

وقال شي: “أصبحت الصين أول اقتصاد رئيسي يعود إلى النمو منذ بداية الوباء“.

واستشرافا للمستقبل، قال شي إن الصين يجب أن تواصل تنفيذ تدابير منتظمة للسيطرة على الوباء وتسعى جاهدة لتحقيق النصر الكامل في الحرب ضد كوفيد -19.

وشدد على تعزيز الضمانات المؤسسية لحماية حياة الناس وصحتهم، داعيا إلى تطوير نظام قوي للصحة العامة ورفع مستوى نظام الوقاية والسيطرة والعلاج من الأوبئة الرئيسية.

كما دعا إلى تكثيف الجهود لضمان النمو الاقتصادي وتحسين معيشة الشعب، مؤكدا على ضرورة تحقيق أهداف ومهام التنمية الوطنية.

تهدف الصين إلى القضاء على الفقر المدقع واستكمال بناء مجتمع رغيد الحياة بشكل معتدل من جميع النواحي بحلول عام 2020.

وفي الوقت نفسه، شدد شي على أهمية زيادة الوعي بالمخاطر والالتزام بالتفكير النهائي، ودعا إلى بذل جهود لتعزيز القدرات لمنع ونزع فتيل أنواع مختلفة من المخاطر على طول مسار التنمية في الصين.

وأعرب عن ثقته في مستقبل الصين في العصر الجديد. “لا أحد ولا قوة يمكن أن تمنع الشعب الصيني من تحقيق حياة أفضل!” كما قال شي.