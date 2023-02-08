‫العضو المنتدب لشركة OKX “لينيكس لاي” يؤكد على مساهمة سوق العملات المشفرة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في المؤتمر التقني العالمي (LEAP)

Press Release

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تعميم إعلامي

الرياض، المملكة العربية السعودية، 8 فبراير 2023 – أكد “لينكس لاي”، العضو المنتدب لشؤون الأسواق المالية بشركة OKX، إحدى شركات تبادل العملات الرقمية الرائدة في العالم وشركات الويب 3، على قوة العملات المشفرة لدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 أثناء الكلمة التي ألقاها في المؤتمر التقني العالمي (LEAP) اليوم في الرياض.

قبل حديثه على عصر التقنيات المالية في المؤتمر التقني العالمي (LEAP)، صرَّح “لاي” قائلاً: “إن المملكة العربية السعودية هي مثال يحتذى به عندما يتعلق الأمر بالاستثمار الاستراتيجي في قطاع التقنيات المالية الذي يشهد نموًا هائلاً وكذلك تنمية رأس المال البشري لشعبها للاستفادة من قطاعات المستقبل. وتتمثل مهمة OKX في خلق فرص الشمول المالي وتعزيز تنمية أسواق العملات المشفرة العالمية، وأعتقد أن هذا يمكن أن يساهم في التنويع الاقتصادي في كل مكان بالعالم، منها المملكة العربية السعودية. وأضاف “للمضي قدمًا في ذلك، هناك الكثير من الإمكانات للاستثمار في نظام العملات المشفرة وبناء المنظومة داخل المملكة بما يتماشى مع رؤية 2030.”

تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واحدة من أسرع الأسواق نموًا بالنسبة لشركة OKX. ومن خلال تواجد OKX في مؤتمر LEAP بالإضافة إلى التجمعات الصناعية الأخرى، تلتزم OKX بالاستثمار في فريقها وبناء البنية الأساسية المناسبة لخدمة المنطقة من أجل تعزيز رسالتها المتمثلة في زيادة فرص الشمول المالي من خلال الوصول إلى أسواق العملات المشفرة العالمية.

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نبذة عن OKX

تُعد OKX إحدى الشركات التقنية الرائدة في العالم التي تبني مستقبل تقنية الويب 3. وتعد منصة تداول العملات المشفرة لشركة OKX ثاني أكبر منصة لتداول العملات على مستوى العالم من حيث حجم التداول.

وتشمل الحلول الرائدة من OKX للإدارة الذاتية للأصول محفظة OKX Wallet المتوافقة مع تقنية Web3.

وتتعاون OKX مع عدد من أفضل العلامات التجارية والرياضيين في العالم بما يشمل نادي مانشستر سيتي لكرة القدم بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، وفريق مكلارين للسباقات الفورمولا 1، مهرجان تريبيكا السينمائي،، ولاعب الجولف “إيان بولتر”، ولاعب الألعاب الأوليمبية “سكوتي جيمس”، والسائق “دانيال ريكاردو” في سباقات الفورمولا 1.

وتلتزم OKX بضمان الشفافية والأمان وتنشر بيانات إثبات الاحتياطيات بصفة شهرية.

لمعرفة المزيد عن OKX يُرجى زيارة okx.com

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