‫ القساوسة وقادة الكنيسة يحضرون ندوة الكتاب المقدس من جميع أنحاء أمريكا

نيويورك، 8 يوليوز/تموز 2022 / PRNewswire / — انضم القساوسة وقادة الكنيسة لندوة في الرابع من يوليوز/تموز كاشفين فيها أسرار الكتاب المقدس والوحي. استضافت كنيسة شينتشونجي يسوع السماء الجديدة الأرض الجديدة، معبد بيت الشهادة، هذا الحدث، وتم بثه في جميع أنحاء العالم من خلال قناة الكنيسة على يوتيوب. وكان من بين المشاركين قساوسة وقادة من مختلف أنحاء أمريكا الشمالية والجنوبية.

عقدت الندوة تحت عنوان “الشهادة للستة وستين كتابًا من أسرار الكتاب المقدس لملكوت السموات والعهد الجديد، الرؤيا” بعد اختتام الندوات عبر الإنترنت التي بدأت إصدارها في أكتوبر/تشرين الأول 2021. قدمت هذه الندوات محتوى من المنهج التمهيدي والمتوسط والمتقدم لمركز البعثة المسيحية الصهيونية، مدرسة اللاهوت في كنيسة شينتشونجي التي تشرح الكتاب المقدس بوضوح، وبالمجان.

انتهت الندوات بنجاح مع 21 مليون مشاهدة على يوتيوب. أعلنت كنيسة شينتشونجي أيضًا أنها ستخرج 100،000 خريجًا من مركز البعثة المسيحية الصهيونية في عام 2022.

شهد لي مان هي، وهوالمتحدث الرئيسي رئيس كنيسة شينتشونجي، أن يسوع تلقى سفر الرؤيا من الله وأتممه اليوم.

“إذا كانت الشهادة على سفر الرؤيا بأكمله والشهادة عن نزول الوحي بين العهدين القديم والجديد في الفصل التي كشف عنها شينتشونجي صحيحة، أفلا يجب أن تصدق؟” سأل الرئيس لي.

كما دعا الرئيس لي إلى الوحدة بين المسيحية.

قال الرئيس لي: “إنها كلمة الله لجميع الناس”. “لذلك، يجب أن نصلح الأشياء غير الصحيحة على الله ويسوع، يجب أن نكون معًا وهذا ما أؤمن به.”

ندوة “الشهادة للستة وستين كتابًا من أسرار الكتاب المقدس لملكوت السموات والعهد الجديد، الرؤيا” متاحة على موقع يوتيوب. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.scjamericas.org .

للتواصل الإعلامي: جينا ديل جيغانتي، 16466287365، revelation@scjamericas.com