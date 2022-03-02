القضاء على الفساد داخل الشركات المملوكة للدولة

1 مارس / آذار 2022 PRNewswire/ — في أكتوبر 2021 ، كشف بيتر غونتا، المفوض السابق عن شركة غارودا إندونيسيا ( Garuda Indonesia) ، النقاب عن العديد من المشكلات القائمة في الشركة.

حث غونتا وزارة الشركات المملوكة للدولة ( SOEs )على إنهاء القضايا السابقة حول الفساد المزعوم في الشركة فيما يتعلق بتأجير الطائرات.

واستشهد بالقضايا المتعلقة بالمجموعات القوية في الشركة وفرق السعر بين استئجار طائرات بوينج 777- 300ER وشراء طائرات CRJ1000 .

وتحدث غونتا عن إبلاغه بالمشاكل لعدة مؤسسات بدءًا من المدير العام لوزارة القانون وحقوق الإنسان إلى رئيس هيئة القضاء على الفساد ( KPK ).

فيما قدم إريك ثوهير، وزير الشركات المملوكة للدولة، تقريرًا إلى مكتب النائب العام حول قضية فساد مزعومة في شركة الطيران المحاصرة مالياً المملوكة للدولة PT Garuda Indonesia (Persero) .

يوضح التقرير خطة الحكومة لإعادة هيكلة شركة غارودا إندونيسيا كما يقدم أدلة بشأن شراء طائرة ATR 72-600 .

وأكد أنهم يقدمون أدلة من خلال المراجعة الاستقصائية، لذا فهذا لا يُعد اتهامًا.

وأشار ثوهير إلى أن شركة غارودا إندونيسيا قد واجهت خلال العامين الماضيين أزمة مالية كبيرة بسبب سوء الإدارة في الماضي الذي تسبب في تضخم ديون الشركة إلى أن بلغت أكثر من 140 تريليون روبية.

وفي الوقت نفسه، أشار ثوهير إلى أن قضية شركة غارودا إندونيسيا لم تكن تتعلق فقط بطائرة، بل تتعلق بنظام بيئي.

وشجع على حل قضية شركة غارودا إندونيسيا، حيث كان من المستحيل أن يتم شراء طائرة أو استئجارها بدون وضع خطة عمل وبدون حساب مسارات الرحلات.

في غياب هذه الأمور، دفعت الشركة في النهاية رسوم استئجار الطائرات التي تصل إلى 28 بالمائة للمؤجر مقارنة بثمانية بالمائة فقط لشركات الطيران الأخرى المؤجرة.

وأشار إلى أنه “هناك نظام وهناك حل حتى لا تكرر الشركة في المستقبل حالات مماثلة مرة أخرى لأنه بسبب عدم وجود إدارة، فإن الخسارة ستؤثر أيضًا على الأشخاص، في شكل تذاكر باهظة الثمن”.

بالإضافة إلى ذلك، اتخذت وزارة الشركات المملوكة للدولة خطوات لإعادة هيكلة شركة الطيران المملوكة للدولة وإنقاذها.

ستركز الوزارة على تحويل شركة الطيران لجعلها أكثر خضوعا للمساءلة وأكثر احترافية وأكثر شفافية.

هذا وقد قدم أكثر من 470 دائنًا مطالبات للشركة تصل قيمتها إلى 13.8 مليار دولار أمريكي، أو ما يعادل 198 تريليون روبية، تبدأ مواعيد استحقاقها اعتبارًا من 5 يناير 2022، كجزء من إعادة صياغة الديون.

وذكر ثوهير هذا الرقم مقتبس من بيانات فريق التزامات سداد الديون المعلقة ( PKPU ) التابع لشركة غارودا إندونيسيا.

وأشار إلى أنه بعد اكتمال عملية التحقق، سيتخذ الفريق قرارًا في 19 يناير 2022 بشأن المبلغ الذي يعتبر صالحًا ويمكن إدراجه في عملية إعادة الهيكلة.

وكانت إدارة الشركة قد قدمت في وقت سابق اقتراحًا لخفض التزاماتها بنسبة أكثر من 60 بالمائة، من 9.8 مليار دولار أمريكي إلى 3.7 مليار دولار أمريكي من خلال إعادة الهيكلة.

يهدف الاقتراح إلى مساعدة الشركة على البقاء في مواجهة جائحة كوفيد-19 التي طال أمدها على مدار عامين.

إنقاذ شركة غارودا

شكلت المفوضية السادسة التابعة لمجلس النواب الإندونيسي لجنة عمل لإنقاذ شركة الطيران الوطنية غارودا إندونيسيا.

صرح مارتن مانورونج، رئيس لجنة إنقاذ غارودا، قائلًا: “من حيث المبدأ، فإن لجنة إنقاذ غارودا هي من إجراءات المتابعة لاجتماعات العمل الثلاثة التي عقدتها المفوضية السادسة مع وزير الشركات المملوكة للدولة، ونواب الوزراء، ومجلس إدارة غارودا إندونيسيا”.

أوضح مانورونج أن هدف تشكيل لجنة العمل ليس فقط البحث عن قضايا الإدارة داخل شركة الطيران المملوكة للدولة ولكن أيضًا استكشاف الخيارات التي تقدمها الحكومة.

كما صرح نائب رئيس المفوضية السادسة أن تشكيل لجنة العمل كان أيضًا شكلاً من أشكال الدعم السياسي من المفوضية السادسة التابعة لمجلس النواب الإندونيسي من أجل مساعدة شركة غارودا إندونيسيا على البقاء واقفة على قدميها.

وأشار مانورونج في تصريحه “نريد شركة غارودا إندونيسيا، باعتبارها شركة طيران وطنية، أن تكون قادرة على ممارسة نشاطها، وأن تكون قادرة على الطيران لترفع علم البلاد في الجو، فهي شركة طيران تحظى بفخر الوطن بها”.

من ناحية أخرى، أعرب وزير الشركات المملوكة للدولة إريك ثوهير عن دعمه لتشكيل لجنة عمل من قبل المفوضية السادسة لمجلس النواب بهدف إنقاذ شركة الطيران الوطنية غارودا إندونيسيا وإصلاح أوضاعها.

وأشار الوزير إلى أن تشكيل لجنة العمل دليل على الدعم الملموس للشركة من جانب مجلس نواب جمهورية إندونيسيا ( DPR RI ) والتزامه بمراقبة عملية تجديد شركة الطيران المملوكة للدولة.

وأشار الوزير إلى أن الدعم السياسي الذي أظهره المجلس التشريعي سيكون هو الأساس لإنقاذ شركة الطيران الوطنية، مضيفًا أن وزارته ملتزمة بالتعاون مع لجنة العمل بالبرلمان للبحث عن حلول لمعالجة القضايا التي ابتليت بها شركة الطيران الوطنية.

وأضاف أن الوزارة ستبلغ لجنة العمل، التي ستراقب إعادة هيكلة شركة الطيران والتقدم في إصلاح أوضاعها، بشأن خطة الأعمال والإصلاح المستقبلية لشركة غارودا إندونيسيا.

فيما أشار ثوهير إلى أن وزارة الشركات المملوكة للدولة لا يمكنها وحدها إنقاذ شركة الطيران، وهي بحاجة إلى التعاون مع الأطراف المعنية، بما في ذلك المفوضية السادسة التابعة لمجلس نواب جمهورية إندونيسيا، في إصلاح الأوضاع داخل شركة غارودا إندونيسيا.

وأشار إلى أن تحويل غارودا إندونيسيا أمر لا بد منه لضمان بقاء شركة الطيران الوطنية وسط حالة عدم اليقين على المستوى الاقتصادي التي فرضتها جائحة كوفيد-19 وللتأكد من أن الشركة تسجل أداءً إيجابيًا بعد الجائحة.

وأشار وزير الشركات المملوكة للدولة إلى أن الوزارة تعاونت أيضًا مع مكتب النائب العام للتحقيق في قضايا الفساد المزعومة داخل إدارة شركة الطيران في الماضي.

وأكد ثوهير أنه من المتوقع أن تؤدي الإصلاحات الشاملة في جوانب إنفاذ القانون والأعمال إلى تعزيز أداء شركة غارودا إندونيسيا لتصبح أكثر خضوعاً للمساءلة وأكثر احترافية وأكثر شفافية في المستقبل.

صندوق التقاعد، Jiwasraya

علاوة على ذلك، تُبذل جهود للقضاء على الفساد من قبل الوزير في قطاع أعمال التأمين.

وكشف ثوهير أن قضية فضيحة صندوق التقاعد الكبرى ( Jiwasraya ) قد انتهت بتقديم حل للمتضررين.

أوضح ثوهير قائلًا: “إن ما يميزنا هنا عن قضايا الفساد الأخرى أن قضية Jiwasraya كان لها حل لمن تضرروا. فهي لم تكن قضية معلقة لا يوجد لها تفسير. والذين تضرروا سيعوضون عن خسائرهم “.

ولفت الوزير الانتباه إلى عدم وجود حل حتى يومنا هذا في عدة قضايا فساد تتعلق بصناديق التقاعد والتأمين. ولم يتم تقديم أي رد للأطراف المظلومة.

على سبيل المثال، قضايا القروض غير القانونية عبر الإنترنت، حيث لم يتم الكشف بعد عن مرتكبي الجرائم أو العقول المدبرة لها ولم يتم رد أي مبالغ للضحايا والأطراف المخدوعة.

وأكد ثوهير أن التعاون كان ضروريًا لحل قضية Jiwasraya .

أصدر الرئيس جوكو ويدودو توجيهات بضرورة حل قضية Jiwasraya على الفور.

بعد النظر في الوقائع والأدلة، والمراجعة الاستقصائية من مراقب تمويل التنمية ( BPKP ) وتقرير من وكالة التدقيق العليا ( BPK) ، أحالت وزارة الشركات المملوكة للدولة قضية Jiwasraya رسميًا إلى مكتب النائب العام.

وصرح الوزير أن “وزارة الشركات المملوكة للدولة تريد أن تنأى بنفسها عن الوقوع في فخ الإشكاليات القانونية، وتركز على قضايا الشركات”.

بالإضافة إلى ذلك، سيعمل ثوهير على حل مشكلات صناديق التقاعد في الشركات المملوكة للدولة بشكل شامل هذا العام.

وأشار إلى أن صندوق المعاشات أصبح تربة خصبة للفساد، حيث لا يتم سداد فواتير المتقاعدين في نهاية المطاف.

وتحقيقا لهذه الغاية، حث وزير الشركات المملوكة للدولة المفوضية السادسة لمجلس النواب الإندونيسي على إجراء مناقشة جماعية مركزة بشكل مشترك لكشف الحقائق حول صناديق المعاشات التقاعدية.

وأضاف قائلًا: “نحن مستعدون لكن لا يمكننا حل الأمر على الفور لان هناك قانون ملزم. ومن ثم لا يمكن لوزارة الشركات المملوكة للدولة التدخل”.

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن التحسين الشامل في صناديق المعاشات التقاعدية داخل الشركات الحكومية سيكون أحد برامج وزارة الشركات المملوكة للدولة في عام 2022.

يهدف وجود الشركات المملوكة للدولة إلى توفير أكبر قدر من الأرباح لها.

سيتم بعد ذلك إعادة توجيه الأرباح من خلال برامج مختلفة لتعود بالنفع على المواطنين، بدءًا من تطوير البنية التحتية إلى تحسين الرفاهية، وغيرها.

لا مكان للفساد داخل الشركات المملوكة للدولة.

يجب الاستمرار في تطبيق نهج المساءلة والشفافية ومكافحة الكسب غير المشروع لبناء شركات مزدهرة مملوكة للدولة.