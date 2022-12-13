‫الكشف عن أفضل 14 أماكن للعمل في السعودية لعام 2022

الرياض، المملكة العربية السعودية، 13 ديسمبر 2022 / PRNewswire / — روشن، جاسكو، نجم، طيران ناس، تمكين للتقنيات، السعودية للشحن، الصناعات البحرية الدولية، مراكز سينومي، قيود، مغربي، رسال، مجموعة الخريف، يوتك وجمجوم فارما المعترف بها كأفضل 14 مكانًا للعمل في المملكة العربية السعودية لعام 2022، وفقًا لبرنامج الشهادات السنوي المرموق “أفضل أماكن العمل”. يمثل أفضل أماكن العمل برنامج شهادات دولي، يوفر الفرصة لأصحاب العمل في الأماكن المختلفة لتقييم جودة ممارسات موظفيهم ولمعرفة المزيد حول مشاركة موظفيهم ورضاهم، وتكريم أولئك الذين يقدمون خبرة عمل مميزة تتمتع بأعلى المعايير فيما يتعلق بظروف العمل.

حصلت روشن على المركز الأول تليها جاسكو، وهي شركة رائدة متخصصة في نقل وتعبئة وتسويق الغاز النفطي المسال. وجائت نجم لخدمات التأمين في المرتبة الثالثة تليها فلاي ناس، شركة الطيران السعودية والخطوط الجوية الرائدة منخفضة التكلفة في الشرق الأوسط. نجحت شركة تمكين للتقنيات، وهي شركة شبه حكومية لتكنولوجيا المعلومات، في الحفاظ على مكانتها بين أفضل 5 شركات. ونجحت شركات أخرى من بينها السعودية للشحن، ومراكز سينومي، وقيود، والمغربي، ورسال، ومجموعة الخريف، ويوتيك، وجامجوم فارما في الحصول لأول مرة على أعلى المناصب بين أفضل الشركات أداء في المملكة.

في ضوء بيئة الأعمال الحالية ونقص المواهب، حددت الأبحاث والتحليلات الحديثة لأفضل الأماكن للعمل العديد من العوامل الحاسمة المميزة للمؤسسات السعودية الرائدة، وتشمل القيادة الملهمة، والتركيز على المواهب، والمشاركة المجتمعية، والمرونة. هذا العام، أظهرت أكبر 14 شركة ثقافة رعاية الموظفين القوية حيث صرح 88% من الموظفين أن لديهم شعورًا بالفخر في عملهم، وأن فريق القيادة ملهم، وأنهم يشعرون بالرضا عن السبل التي تساهم بها الشركة في المجتمع المحلي.

“إن متوسط مستوى مشاركة الشركات الأفضل أداء أمر يستحق الفخر، خاصةَ بالمقارنة مع متوسط جميع الشركات المشاركة في المملكة العربية السعودية. وقال حمزة إدريسي، مدير الشهادات في المملكة العربية السعودية: “هذه في الحقيقة مجموعة نخبة، إنها الأفضل”.

نبذة عن برنامج “أفضل أماكن العمل”

تمثل أفضل أماكن العمل الشهادة الأكثر تحديدًا “لاختيار صاحب العمل”، وهي الشهادة التي تطمح المنظمات في الحصول عليها. يشهد البرنامج ويعترف بأماكن العمل الرائدة في العديد من البلدان حول العالم من خلال تقييمه الخاص

لمزيد من المعلومات، تفضّل بزيارة : www.bestplacestoworkfor.org