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Press Release

اللجنة الأولمبية الكويتية تؤجل دورة الألعاب الرياضية الخليجية بسبب فيروس كورونا

 |  Mar 5, 2020

مدينة الكويت، الكويت، 5 مارس 2020/PRNewswire/ — أجَّلت اللجنة الأولمبية الكويتية دورة الألعاب الرياضية الخليجية، التي كان من المقرر أن تُقام في الفترة من 3-14 إبريل المُقبل، إلى ديسمبر 2020، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد (COVID-19). وفقًا للبيان الصحفي الذي أصدرته اللجنة، فإن قرار تأجيل دورة الألعاب جاء بهدف حماية المصلحة العامة وسلامة الرياضيين والمديرين التنفيذيين والفنيين.

جدير بالذكر أنه كان من المُفترض أن تشارك كل من الكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان وقطر في دورة الألعاب الخليجية التي تم تأجيلها.

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