‫المؤتمر العالمي الأول للنظام الإيكولوجي الرقمي لعام 2022 يختتم أعماله بنجاح

هانغتشو، الصين، 21 ديسمبر 2022 /بي آر نيوزواير/ — عُقد المؤتمر العالمي الأول للنظام الإيكولوجي الرقمي لعام 2022، الذي استضافته الحكومة الشعبية لبلدية هانغتشو ووزارة التجارة في مقاطعة تشجيانغ، في مركز هانغتشو الدولي للمعارض يوم 13 ديسمبر 2022. في واحدة من الجلسات الرئيسية للمعرض العالمي للتجارة الرقمية ( GDTE) ، شارك حوالي 20 متحدثًا مدعوًا و300 متخصص من الداخل والخارج في موقع الحدث، بحضور ضيوف من سفارات وقنصليات نيوزيلندا وماليزيا وتايلاند وهولندا ومصر وبلجيكا، ومشاركين من 30 دولة ومنطقة ينضمون إلى المناقشات عبر الإنترنت.

ألقى كلٌ من: هو تشن فانغ نائب مدير وزارة التجارة بمقاطعة تشجيانغ، وشو تشينغشان نائب الأمين العام للحكومة الشعبية لبلدية هانغتشو، وغونغ كانغ كانغ نائب رئيس Informa Asia والمدير الإداري لمنطقة الصين كلمات خلال حفل الافتتاح، مؤكدين على الدور المهم الذي يلعبه الحدث في الترويج لتطوير التجارة الرقمية في تشجيانغ، وكيف يتصورون تحول الحدث إلى منصة ذات تأثير عالمي لعمليات التبادل والتعاون.

وقعت السيدة غونغ نائب رئيس Informa Asia مع لي جيان رئيس مجموعة Hangzhou Expo Group اتفاقية تعاون استراتيجي لإنشاء بوابة للتجارة الرقمية العالمية بشكل مشترك، حيث ستعمل الشركتان على دمج موارد التجارة العالمية، مع مساعدة المقاطعة في بناء مركز تجارة رقمية عالمي يتمركز في هانغتشو.

في المجموعة الثانية من الجلسات، ألقى تان جيان رونغ عضو الأكاديمية الصينية للهندسة كلمة رئيسية تلاها متحدثون ضيوف ناقشوا أفضل الأساليب التي يمكن استخدامها لدفع النمو المستدام للنظام الإيكولوجي الرقمي والاقتصاد الرقمي. خلال الجلسات، استكشف قادة المشاريع من عمالقة التحول الرقمي في العالم العديد من جوانب مسار التطور واتجاهات وسيناريوهات تطبيق التقنيات الرقمية.

يمثل المعرض العالمي للتجارة الرقمية مبادرة رئيسية حددها مجلس الدولة في عام 2020 في خطة توسيع منطقة التجارة الحرة التجريبية في تشجيانغ. ويعد المعرض العالمي للتجارة الرقمية حاليًا التجمع المهني العالمي الرسمي الوحيد من نوعه في الصين بخصوص موضوع التجارة الرقمية الذي وافقت عليه اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة، وهو مشروع مهم تم تصميمه لإنشاء منصة تجارة وتبادل رقمية على المستوى الوطني مع وجود دولي يعرض الإنجازات المحققة في إنشاء اقتصاد رقمي.

تم عقد افتتاح المعرض العالمي للتجارة الرقمية في مركز هانغتشو الدولي للمعارض في الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر 2022. وتستضيف هذا الحدث الحكومة الشعبية لمقاطعة تشجيانغ ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية، وتنظمه الحكومة الشعبية لبلدية هانغتشو، وإدارة التجارة في مقاطعة تشجيانغ، ومكتب تنمية التجارة في وزارة التجارة. وكجزء أساسي من المعرض العالمي للتجارة الرقمية، يهدف المؤتمر العالمي الأول للنظام الإيكولوجي الرقمي إلى تعزيز عمليات التبادل والتعاون بين قطاعات المراحل الأولية والنهائية في قطاع التجارة الرقمية، وتعزيز تنوع النظام الإيكولوجي الرقمي المستدام وضمان بقاء الصين على المسار الصحيح لتصبح دولة ذات اقتصاد رقمي قوي ومستدام من خلال الاستفادة من مجموعة المواهب التنافسية في دلتا نهر اليانغتسي ومزايا التكنولوجيا الرقمية والتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية.

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