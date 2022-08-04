المخضرم في صناعة الموسيقى ليفروي فيرجيس ينضم إلى أوديو نتورك

شركة توظيف جديدة للنجاح في دفع عجلة النمو في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ

لندن ، 4 أغسطس 2022 / PRNewswire / — انضم ليفروي فيرجيس، وهو مسؤول تنفيذي فنان وموسيقي رفيع المستوى ولديه أكثر من عقدين من الخبرة في مجال الموسيقى، إلى شركة موسيقى الإنتاج العالمية أوديو نتورك كمدير عام لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ ( APAC ).. يشير توظيفه إلى التزام كبير بتوسيع عمليات الشركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مع استمرارها في وضع حجر الأساس في ابتكار موسيقى أصلية عالية الجودة للتلفزيون والإعلان والمؤسسات والوسائط الرقمية.

وفي منصبه الجديد، سيشرف فيرجيس على الأنشطة التجارية لشركة أوديو نتورك في أستراليا ونيوزيلندا وجنوب شرق آسيا والهند والصين – وهي واحدة من أسرع البلدان نموًا في مجال الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم. وستشمل محفظته قيادة جميع مبادرات المبيعات والتسويق من أجل دفع إيرادات تراخيص المزامنة والنشر إلى عملاء التلفزيون والإعلان والمحتوى ذي العلامات التجارية في المنطقة.

قال آندي ويليامز، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في أوديو نتورك، “يسعدنا انضمام ليفروي إلى فريقنا الموهوب في أوديو نتورك. “إنه قائد استثنائي يمتلك مزيجًا نادرًا من المهارات التجارية والإبداعية، ويحظى بسجل حافل من الإنجازات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.” ومع قيادة ليفروي لأعمالنا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فإننا متحمسون لفتح أسواق جديدة وتسريع خطط النمو في المنطقة.”

شغل فيرجيس مؤخرًا منصب المدير العام لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، والمدير الأول وفنان وموسيقي لشركة بي إم جي ميوزيك، حيث أدار فرقاً في جميع أنحاء أستراليا وهونغ كونغ وسنغافورة. بالإضافة إلى ذلك، وخلال فترة إدارته لواحدة من العلامات الموسيقية الرائدة في إنتاج بي إم جي – شهدت التطور الناجح للفنانين المحليين القادرين تجاريًا على عزف الموسيقى الإقليمية.

نبذة عن شركة أوديو نتورك

أوديو نتورك هي شركة موسيقى تقوم بابتكار موسيقى أصلية عالية الجودة للمذيعين والعلامات التجارية والمبدعين وعشاق الموسيقى في كل مكان. من هوليوود إلى يوتيوب، كوكا كولا إلى فايس، ساعدت في سرد بعض القصص الأكثر شهرة في العالم. مع قائمة واسعة من أكثر من 1000 ملحن مشهور ومغني وكاتب أغاني محترم وفنانين معروفين وناشئين في جميع أنحاء العالم ، يمتد كتالوج أوديو نتورك الذي يضم أكثر من 200000 مقطوعة موسيقية على كل نوع ومزاج يمكن تخيله.

للتواصل الإعلامي:

مايكل ميلر العلاقات العامة لشركة أوديو نتورك

13233477976+، الوصلة: 0001

Michael@MichaelMillerPR.com

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