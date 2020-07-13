المشرق يعيّن إيمي بيترز رئيساً لمجموعة التسويق والاتصال المؤسسي

مع خبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في مجال التسويق وبناء العلامات التجارية في الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة، تنضم إيمي إلى فريق الإدارة العليا في المشرق لتعزيز سمعة البنك ودعم نمو أعماله

13 يوليو، دبي – أعلن المشرق، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعيين إيمي بيترز رئيساً جديداً لمجموعة التسويق والاتصال المؤسسي.

وتتمتع إيمي بخبرة واسعة تمتدّ لأكثر من 20 عاماً في مجال التسويق والاتصال والعلاقات العامة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة. وقبل انضمامها إلى المشرق، شغلت منصب رئيس التسويق في قسم التغطية العالمية للشركات وأسواق رأس المال في بنك HSBC، حيث كانت مسؤولة عن تطوير وتنفيذ استراتيجيات التسويق عبر مختلف تخصصات البنك، بما في ذلك خدمات الجملة المصرفية، والخدمات المصرفية الاستثمارية، والخدمات المصرفية التجارية.

وفي منصبها الجديد لدى المشرق، ستشرف إيمي على أنشطة بناء العلامة التجارية والتسويق عبر المجموعة مع التركيز على جميع الأسواق التي يعمل فيها البنك، وستكون مسؤولة عن تطوير وقيادة استراتيجية العلامة التجارية للمشرق مع التركيز على القنوات الرقمية والمحمولة.

وفي عام 2019، تم إدراج إيمي ضمن قائمة أفضل 100 شخصية قيادية في مجال التسويق للشركات في أوروبا. وتحمل أيمي درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية وآدابها من جامعة مانشستر، كما انها زميلة في معهد تشارترد للتسويق.

وتعليقاً على هذا التعيين، قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق: “ستلعب إيمي دوراً أساسياً في إيصال الرؤية الاستراتيجية لبنك المشرق، بينما نمضي في رحلتنا للتحول الرقمي مع التركيز على وضع العملاء في صميم أعمالنا. وبينما نتكيّف مع الواقع الجديد وما يفرضه من أنماط جديدة في مجال تقديم الخدمات المصرفية، فإن المشرق مستعدّ تماماً لتقديم أفضل الحلول المصرفية وأكثرها ابتكاراً للعملاء بفضل نهجنا الرقمي. وتعتبر إيمي، بفضل خبرتها الواسعة وفهمها العميق للقطاع المصرفي في المنطقة، الشخص المثالي لهذا المنصب المهم، ويسعدني أن أرحب بانضمامها إلى فريقنا الذي نواصل تعزيزه لتلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائنا”.

من جانبها، قالت إيمي بيترز: “نجح المشرق في تعزيز مكانته كواحد من أكثر البنوك تقدماً وابتكاراً في الشرق الأوسط. ويشرفني أن أنضم إلى فريقه في هذه الأوقات الاستثنائية التي يركز خلالها على توسيع عروضه الرقمية لمساعدة الأفراد والشركات على حد سواء على التعافي والازدهار في البيئة الجديدة بعد كوفيد-19. ويتمتع المشرق بالفعل بإرث عريق وسمعة طيبة باعتباره سباقاً نحو الابتكار في القطاع، وأتطلع إلى العمل مع فريقه المتميز لضمان أن تكون جهود التسويق هي المحرك الرئيسي لأولويات العمل، وتقديم قيمة أعلى للمساهمين”.

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نبذة عن المشرق:

يعد بنك المشرق أحد أفضل البنوك أداءً في الإمارات العربية المتحدة على مدى خمسة عقود متواصلة، وهو مؤسسة مالية رائدة ذات حضور هام في أنحاء الشرق الأوسط. كما لديه مكاتب دولية في أوروبا وآسيا وإفريقيا والولايات المتحدة، وحضور قوي في العواصم المالية في العالم.

وباعتباره أقدم بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع البنك بتاريخ عريق منذ بداياته المتواضعة في عام 1967 والتي أعقبها فترات من النمو السريع والتوسع الاستراتيجي. وعلى مدار تاريخ البنك، تميز المشرق بمفاهيم رائدة جديدة في السوق وإطلاق منتجات وخدمات فريدة من نوعها.

وقد ساهم النهج المبتكر للبنك في تعزيز تميزه وتفوقه في السوق، وحقق له الفوز بالعديد من الجوائز في جميع مجالات الأعمال المصرفية التي يعمل فيها، مثل الخدمات المصرفية الرقمية، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفيةالدولية وخدمات الخزينة، والخدمات المصرفية الإسلامية، وعبر القنوات المصرفية المتعددة التي يوفرها البنك، سواء عبر تطبيق الهاتف المحمول، أو القنوات الرقمية، أو عبر الإنترنت، أو القنوات التقليدية والخدمات عبر الهاتف.

للاستفسارات الإعلامية:

رنا البورنو

العلاقات العامة، بنك المشرق

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