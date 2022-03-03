‫الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في شركة فونيكس كونتاكت ميدل ايست 

تلبي شركة فونيكس كونتاكت معايير ولوائح حماية البيئة ذات الصلة، كجزء من الحفاظ على عمل مستدام. يُحظى التوافق البيئي والاستخدام الفعال للموارد وحماية المناخ بأولوية عالية في اعتباراتها وأنشطتها. كما أنها تهدف إلى جعل سلسلة القيمة المضافة بأكملها محايدة مناخيًا قبل عام 2030. تُدعم 5 أهداف للتنمية المستدامة (7 و 8 و 9 و 11 و 12) بشكل مباشر من خلال مجموعةمنتجات و ابتكارات من شركة فونيكس كونتاكت ، كجزء من دعمها لالتزام الأمم المتحدة العالمي بالاستدامة.

يشار إلى المسؤولية الاجتماعية في مدونة قواعد سلوك المجموعة – والتي التزم بها فريق الإدارة بأكمله في شركة فونيكس كونتاكت ميدل ايست . أثر فريق الإدارة بشكل جماعي على القرارات الرئيسية المتعلقة بتطوير إطار الاستدامة وقيادة إنجازات المسؤولية الاجتماعية للشركات في مجالات مسؤوليتهم الفردية التي يتم تتبعها مقابل رؤية الشركة واستراتيجيتها طويلة الأجل.

القضايا الاقتصادية

اعتمدت شركة فونيكس كونتاكت ميدل ايست رؤية مستقبلية جديدة ”Empowering the All Electric Society” وهو نموذج يصف عالمًا تتوفر فيه الطاقات المتجددة في جميع أنحاء العالم كنوع أساسي من الطاقة بكميات كافية وبطريقة اقتصادية بالكامل. يتمثل الطريق إلى هذا العالم بالنسبة إلى شركة فونيكس كونتاكت ميدل ايست في تمكين وتمهيد الطريق إلى المجتمع الكهربائي بأكمله، الذي يمثل عالمًا مستدامًا.

القضايا البيئية

كفاءة الطاقة

يعد الاستخدام الفعال للموارد أمرًا محوريًا لمسؤولية الشركة في فونيكس كونتاكت . ويرد أدناه بعض المشاريع التي تم تنفيذها في مواقع الشركة في دبي، الإمارات العربية المتحدة لتصبح أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

تجرى عمليةتكييف جميع المباني باستخدام المياه المبردة من محطات التبريد في المنطقة

تم تركيب الإنارة بالصمام المضيء الموفر للطاقة في مكاتبهم ومستودعاتهم

تماستخدام مواد عازلة في تجهيزات المكتب الرئيسي

انضمت شركة فونيكس كونتاكت ميدل ايست في عام 2020 إلى برنامج مستدام بالشراكة مع بنك إتش إس بي سي (HSBC)والذي يسمى “Living Business Middle East” حيث يدعو جميع الشركات وخاصة الشركات المصنعة إلى تقليل تأثيرها البيئي كجزء من التزامات الاستدامة الخاصة بهم ويدعمهم للانتقال إلى طريقة عمل أكثر استدامة. والتزم الشركة معهم ومع شركائهم منذ ذلك الحين وبدأوا العديد من المشاريع المستدامة. احتلت الشركة المركز الثاني من بين 17 شركة مرشحة من كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي في فئة الشركات المتوسطة الحجم في نهائيات برنامج “Living Business Middle East” لعام 2021.

إدارة النفايات

الإنتاج المواتي للبيئة يقصد به أيضًا ضمان عدم إهدار الموارد، من حيث تكنولوجيا الإدارة والتشغيل. تطبق شركة فونيكس كونتاكت ميدل ايست ممارسات إدارة النفايات في المكتب والمستودع. تعد إدارة الورق المقوي هي إحدى الممارسات التي يقومون بها بانتظام لتقليل عدد الكراتين التي يتم تسليمها لإعادة التدوير. وتجرى جميع عمليات تخريد المواد وإعادة تدوير الورق والبلاستيك والنفايات الإلكترونية من خلال شركات إعادة التدوير المرخصة.

كما أن أتمتة العمليات الورقية تعد أمرًا حيويًا ، ليس فقط من أجل الفوائد البيئية ولكن أيضًا لتبسيط أساليب العمل وتعزيز الإنتاجية والدقة. قامت شركة فونيكس كونتاكت ميدل ايست بأتمتة العديد من عمليات الموارد البشرية الروتينية في المؤسسة عن طريق تثبيت نظام إدارة الموارد البشرية.

بصمة الكربون

أجرت شركة فونيكس كونتاكت ميدل ايست في عام 2021 جردًا لغازات الاحتباس الحراري للأعوام 2018-2020 لمعرفة مصادر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عملياتها المحلية وتحديد الإجراءات الرئيسية اللازمة لتقليلها بمساعدة مبادرة “Target Climate Initiative”التابعة لجمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة . قللت الشركة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 50% في نهاية عام 2021 بسبب تحويل شحناتهم من الشحن الجوي إلى الشحن البحري.

القضايا الاجتماعية

رعاية الموظف

لا تعد حماية البيئة والعناية بصحة الموظفين وعافيتهم أهدافًا متعارضة مع شركة فونيكس كونتاكت ، بل هي تمثل حافزًا مضاعف. يمكن للموظفين توقع ظروف عمل عادلة وتركيزًا قويًا على السلامة المهنية وحماية البيانات واحترام من حولهم في شركة فونيكس كونتاكت. يعد أساس هذا هو مبادئ شركتهم ويتم ضمانه من خلال ظروف وبيئة عمل مريحة في مكان العمل، ومرونة في ساعات العمل، والعمل عن بُعد حيثما أمكن ذلك.

أجرت الشركة في عام 2020 استبيان المكان الجيد للعمل (Great Place to Work) للموظفين التي تسجل ثقافة مكان العمل في خمس فئات مختلفة على مستوى إجمالي. يمكن استخلاص استنتاجات حول الثقافة ولكن ليس حول السلوك القيادي للأفراد على عكس التعليقات الشاملة. تمكنت شركة فونيكس كونتاكت ميدل ايست من تحقيق نسبة مشاركة تبلغ 100%، والتي تعد عنصرًا هامًا من عناصر الثقة.

رفاهية الموظف

دأبت شركة فونيكس كونتاكت ميدل ايست منذ حلول عام 2020 على تنفيذ ممارسات الإدارة الصحية والرفاهية المؤسسية. شملت العلاج النفسي كجزء من بوليصة التأمين الطبي الجماعي الخاصة بهم والذي تم تغطيته بالكامل، وانضمت الشركة إلى برنامج رفاهية الشركات المسمى “Steppi” لتشجيع الموظفين على زيادة مستويات نشاطهم للحفاظ على لياقتهم وصحتهم.

دخلت الشركة في شراكة مع شركة “SAFE Space” في عام 2021- وهي شركة توفر لأصحاب العمل والموظفين الأدوات التي يحتاجونها لإدارة صحتهم العقلية. بدأت الشركة في إجراء دراسة استقصائية لتقييم حالة الصحة العقلية للموظفين و في النهاية انضمت إلى برنامجهم الذي يوفر للموظفين الامكانية لحضورجلسات افتراضية غير محدودة يقدمها مدربون ومستشارون محترفون.

التنوع والشمول

شاركت شركة فونيكس كونتاكت ميدل ايست في حملة Dubai Chamber Sustainability Week 2021 ”Let’s Create an Inclusive Workplace” وأصبحت أكثر وعيًا بالدور الأساسي للشمولية والتنمية المستدامة في مكان العمل.

التدريب والتطوير

التعلم والنمو رحلة وعملية تستمر مدى الحياة. تلتزم شركة فونيكس كونتاكت بتطويرها المهني والشخصي وقد أتاحت لجميع موظفيها الأمكانية للتعلم عن طريق LinkedIn Learning منذ عام 2021. وتوفر للموظفين أيضًا إمكانية التعلم عن طريق البرمجيات السحابية لشركة ساب إس إي (SAP) لأغراض إدارة التدريب لتخطيط وتتبع مؤهلاتهم الخاصة.

الأعمال التطوعية والخيرية

كانت شركة فونيكس كونتاكت ميدل ايست على شراكة مستمرة مع منظمة خيرية محلية “Action Care” قبل توقف الفعاليات المباشرة بسبب الوباء العالمي والتي عقدت مهعا مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج الخيرية للأطفال من الأسر ذات الدخل المحدود. وقامت الشركة برعاية العديد من مبادراتهم على مدار السنوات الماضية، وكانت توفرمتطوعون من الفريق لمساعدة الأطفال على استكشاف وتجربة سلسلة من الجلسات التفاعلية والبرامج التعليمية المليئة بالمرح. وكانت أيضًا توفر متطوعين في أيام التوظيف (Career Days)في المدرسة الأهلية الخيرية في دبي للمساعدة في إعداد الشباب للحياة العملية من خلال تعريفهم بمجال الهندسة الكهربائية ومن خلال تقديم نصائح حول كيفية بناء سيرهم الذاتية وتحسينها.

الشهادات

تمكنت شركة فونيكس كونتاكت ميدل ايست للعام الثاني على التوالي في نهاية عام 2021 من تلبية متطلبات ملصقات غرفة دبي الفردية الجديدة ذات الهدف الذكي للمسؤولية الاجتماعية للشركات لعام 2021 وحصلت على شهادة ملصق غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للشركات – مكان العمل وعلامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للشركات – البيئة.