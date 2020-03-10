المملكة العربية السعودية تتعهد بتقديم 10 ملايين دولار لمكافحة فيروس كورونا

الرياض، المملكة العربية السعودية، 10 مارس، 2020 / بي آر نيوزواير / — ردا على نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ستقدم المملكة العربية السعودية 10 ملايين دولار على هيئة دعم مالي للعمل العاجل المطلوب للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) ولدعم الدول التي تعاني من بنى تحتية صحية ضعيفة.

وقال الدكتور عبد الله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للمساعدات والإغاثة الإنسانيةإن هذا التوجيه الملكي يعكس الدور الإنساني النبيل للمملكة، ويؤكد من جديد التزامها بتوفير المساعدة العالمية الحيوية لجميع المحتاجين. وأضاف أنمركز الملك سلمان للمساعدات والإغاثة الإنسانيةيعمل بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية الرائدة من أجل حماية صحة ورفاه الجمهور.

وأعرب الدكتور الربيعة عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة من قيادة المملكة والجهود الإنسانية السعودية المستمرة لدعم الناس في جميع أنحاء العالم في الوقت المناسب في أوقات الأزمات.

واختتم المشرف العام بإعرابه عن الأمل وتمنياته بحماية البشرية من مخاطر جميع الأمراض والأوبئة، وأن يكون بمقدور الناس في جميع أنحاء العالم التطلع إلى مستقبل مليء بالصحة والسلام والازدهار.

يتم توزيع هذا البيان من قبل مؤسسة كورفيس للاتصالات نيابة عن مركز الملك سلمان للمساعدات والإغاثة الإنسانية. المزيد من المعلومات متوفر على موقع وزارة العدل الأميركية، واشنطن العاصمة.