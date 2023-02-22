‫المهرجان الدولي للتصوير “اكسبوجر” يجمع عمالقة التصوير الفوتوغرافي والسينمائي في الشارقة

ويضم المهرجان أكثر من 100 مصور عالمي، يعرضون على مدار 7 أيام 1794 صورة في 68 معرضاً فردياً وجماعياً، متيحاً الفرصة أمام الجمهور من كافة شرائح المجتمع من عشاق التصوير، سواء المحترفين أو الهواة للاطلاع والتعرف على تجارب مبدعين وفنانين ومتخصصين في الفنون المرئية، كما يفتح المجال أمام العاملين في الصناعات الإبداعية من مصممين، وصناع أفلام، ومخرجين للتواصل مع نخبة من العاملين في مجال إنتاج المحتوى المصوّر، إلى جانب لقاء قادة فكر وصنّاع رأي من المتخصصين بقضايا حماية البيئة والمناصرين لقضايا إنسانية على مستوى العالم.

ويسلط المهرجان الضوء على قوة الصورة في تصحيح الأفكار النمطية التي يكرسها الجمهور عن البلدان والأشخاص والأحداث، حيث عرضت صورة ساحرة لفارس يستلقي على ظهر خيل على شاطئ البحر في فلسطين، ولم يكن لكم لأحد أن يتوقع ذلك لأن الصورة الراسخة عن فلسطين تتجسد في الظروف الصعبة والقاسية، لكن الحقيقة غير ذلك والصورة قادرة على إكمالها وتصحيحه.

يؤكد المهرجان ضرور ة دراسة الصور لتعميق فهمنا للحقائق وتذكيرنا بأنه يمكن العثور على الجمال في أصعب الظروف لأن الجمال في كل مكان حولنا ومهمتنا هي رؤيته وعيشه وتقديره، حيث أن الرسالة التي يريد “اكسبوجر” نقلها هي أن الصور تثير المشاعر وتصحح التصورات وتوجه أولوياتنا كبشر.

ويشتمل برنامج المهرجان على 41 ندوة وجلسة نقاشية يشارك فيها كبار مصوري العالم، وفعاليات تعليمية وترفيهية تستضيفها “المنصة X ” لتعزيز تفاعل الجمهور مع المهرجان، و63 ورشة عمل تفتح أمام هواة ومحترفي التصوير فرص اكتساب مهارات وخبرات إضافية في التقاط الصور في مختلف الظروف والأماكن باستخدام أحدث التقنيات والاستفادة من تجارب محترفي التصوير الفوتوغرافي ورحلاتهم وتجاربهم التي أثروا من خلالها فن التصوير.

ومن الفعاليات الرئيسية التي ينظمها المهرجان “القمة البيئية” التي تركز في هذه الدورة على التغير المناخي ودور التصوير الفوتوغرافي في توثيق تحولات المناخ على كوكبنا، فيما تتاح الفرصة لهواة اقتناء الصور من خلال قسم “سوق الصور” في المهرجان، كما شهد المهرجان عدداً من حفلات توقيع الكتب، وحفل توزيع جوائز المهرجان، و”المعرض التجاري” الذي يسلط الضوء على مجموعة من أحدث معدات التصوير التي تساعد المغامرين والهواة والمحترفين على تطوير مشاريع تصوير بتقنيات جديدة تناسب مختلف أغراض التصوير الفوتوغرافي.

فيديو – https://mma.prnewswire.com/media/2002965/Xposure_Festival.mp4

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/2002957/Xposure_Photography_Festival.jpg

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الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/2002956/Xposure_Photography_Festival5.jpg