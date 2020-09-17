النظام البيئي لخدمات هواوي للجوال يشق آفاقًا جديدة لتمكين المطورين العالميين من إنشاء مستقبل رقمي

شنتشن، الصين، 17 سبتمبر 2020 / بي آر نيوزواير / — في مؤتمر مطوري هواوي 2020 (معًا) اليوم، شاركت شركة هواوي (Huawei) تحديثات حول النظام البيئي لخدمات هواوي للجوال (HMS). وفي كلمته الرئيسية بعنوان “معًا، لنلعب من خلال خدمات هواوي للجوال”، سلط تشانغ بينجان، رئيس قسم خدمات المستهلكين السحابية (Consumer Cloud Service) في هواوي في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين (Huawei Consumer Business Group)، الضوء على إنجازاته لعام 2020، وأعلن أن هناك 1.8 مليون مطور مسجل في النظام البيئي لخدمات هواوي للجوال، وهو ضعف عدد المطورين مؤتمر مطوري هواوي 2019.

وقد صرح تشانغ: “يُعد النظام البيئي لخدمات هواوي للجوال الآن ثالث أكبر نظام في العالم، وقدد حققت HMS core تحسنًا هائلاً. معًا مع العديد من فرق هواوي، جعلنا المستحيل ممكنًا في غضون عام”.

النظام البيئي لخدمات هواوي للجوال – ثالث أكبر نظام بيئي في العالم

واعتبارًا من أغسطس 2020، تم دمج 96,000 تطبيق عالمي مع HMS Core. ويستمر إطلاق تطبيقات خدمات هواوي للجوال (HMS Apps) على مستوى العالم، حيث تحتل تطبيقات المحتوى مثل HUAWEI Music و HUAWEI Video و HUAWEI Themes و HUAWEI Reader و HUAWEI GameCenter مركز الصدارة في العديد من البلدان والمناطق.

تمتلك AppGallery الآن 73,000 تطبيق خارجي، مقارنة بـ 6,000 تطبيق في العام الماضي، لتصل إلى 700 مليون مستخدم حول العالم. كما يستمر إضافة التطبيقات والخدمات المحلية كل يوم، بما يتماشى مع استراتيجية AppGallery “العالمية والمحلية”، مما يوفر للعملاء تجربة شاملة لجميع السيناريوهات من يناير إلى أغسطس 2020، تم توزيع التطبيقات في AppGallery، الذي يعد ضمن أكبر 3 متاجر للتطبيقات، 261 مليار مرة.

وأردف تشانغ: “تنمو المبيعات العالمية للهواتف الجوالة التي تستفيد من خدمات هواوي للجوال بسرعة منذ مايو من هذا العام، بفضل الدعم القوي من المطورين والشركاء وخاصة المستهلكين العالميين. ومن خلال ذلك، ندعو المزيد من المطورين والشركاء للانضمام إلينا بنشاط، حيث نجعل ابتكاراتك تنبض بالحياة من خلال قدراتنا المفتوحة بالكامل، لإفادة المزيد من المستهلكين”.

خدمات هواوي للجوال تقدم خمسة محركات أساسية للخدمات

قدمت شركة هواوي خمسة محركات أساسية للخدمات للمطورين العالميين، بما في ذلك البحث والخرائط والدفع والمتصفح والإعلانات.

يتوفر محرك بحث خدمات هواوي للجوال في أكثر من 170 دولة ومنطقة حول العالم. يقدم المحرك تجربة بحث مبتكرة ومتنوعة في أكثر من 20 صناعة عمودية بما في ذلك التطبيقات والرياضة والتمويل وأكثر من ذلك، فهو يدعم أكثر من 50 لغة.

جمع محرك خرائط خدمات هواوي للجوال أكثر من 180 مليون قطعة من معلومات نقطة الاهتمام (POI) وفتح 11 إمكانية مثل تخطيط المسار، وتخطيط المشهد ثلاثي الأبعاد بالسحب والإفلات، وإمكانيات الحوسبة المكانية للمشهد بالكامل، والتنقل الدقيق بالواقع المعزز. وحاليًا، تم دمج أكثر من 2,000 تطبيق خارجي مع محرك خرائط خدمات هواوي للجوال.

يوفر محرك الدفع من خدمات هواوي للجوال للمطورين إمكانات عالمية ومحلية للدفع عبر الهاتف الجوال، مما يساعد المطورين على تحقيق نجاح الأعمال. ومنذ مؤتمر مطوري هواوي 2019، زاد عدد التطبيقات الخارجية المدمجة مع خدمات التطبيقات المدمجة المزايا للشراء (IAP) داخل التطبيق بنسبة 619٪.

يوفر متصفح هواوي (Huawei Browser) خدمات تصفح ويب ذكية ودقيقة وعالية الجودة، فضلاً عن دعم توزيع التطبيقات السريعة.

توفر إعلانات هواوي (HUAWEI Ads) للمطورين خدمات فعالة لتسييل حركة المرور لتحقيق المزيد من النجاح التجاري. ويوفر خدمات تسييل حركة مرور فعالة للمطورين الذين يتوسعون في الأسواق العالمية. ومن خلال أكثر من 3,100 تطبيق خارجي متصل بإعلانات هواوي، يعمل المطورون العالميون على تسريع نجاحهم التجاري.

النسخة الخامسة من خدمات هواوي للجوال ( HMS Core 5.0 ): دع كل ابتكار يظهر إلى النور

تم إطلاق HMS Core 5.0 رسميًا في مؤتمر مطوري هواوي 2020، والتي تغطي الإمكانات المفتوحة في سبعة مجالات رئيسية بما في ذلك خدمات التطبيقات والرسومات والوسائط والذكاء الاصطناعي والجهاز الذكي والأمن والأنظمة.

بالنسبة للرسومات، توفر مجموعة رسومات الكمبيوتر (Computer Graphics Kit) قدرات مفتوحة تتمحور حول تقنية وحدة معالجة الرسوميات (GPU) لدعم مطوري الألعاب من خلال إطار عرض عالي الأداء وسلسلة من المكونات الإضافية للعرض لتحسين كفاءة عرض شاشة اللعبة. حقق تطبيق الألعاب ما يقرب من 11٪ في كل من الزيادة في متوسط معدل الإطارات وخفض متوسط استهلاك الطاقة من خلال دمج مجموعة رسومات الكمبيوتر الخاصة بإصدار HMS Core.

في مجال الذكاء الاصطناعي، توفر مجموعة تعلم الآلة (ML Kit) نصًا وفيرًا وكلامًا ولغات وصورًا، بالإضافة إلى خدمة اكتشاف الوجه والجسم لمساعدة المطورين على إنشاء تطبيقات ذكاء اصطناعي (AI) بسهولة وكفاءة. هذه الميزة مدعومة حاليًا بست لغات: الصينية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية. ويمكن للتطبيقات المدمجة في مجموعة تعلم الآلة تغطية جميع الأنظمة الأساسية وجميع الأجهزة بسهولة.

توفر منصة الواقع الافتراضي السمعية والبصرية من هواوي (Huawei VR) للمطورين منصة تقنية شاملة لتقديم تجربة سمعية وبصرية مبتكرة للمستهلكين.

تفتح مجموعة الصور (Image Kit) إمكانيات سمات هواوي، وتوفر تأثيرات رسوم متحركة ونموذجًا جاهزًا، مما يسمح للمطورين بإنتاج محتوى إبداعي بسرعة. فقد كانت هناك حاجة إلى آلاف الأسطر من التعليمات البرمجية سابقًا لتحقيق التأثير، وبعد التكامل، لا يلزم سوى سطرين أو ثلاثة سطور من التعليمات البرمجية، ومن الأسهل تعيين معلمات بسيطة لتحقيق تأثيرات إبداعية أكثر إشراقًا.

توفر شركة هواوي للمطورين العالميين خدمة تشغيل متكاملة وعالية الكفاءة من خلال AppGallery Connect، والتي تتضمن 68 خدمة، بزيادة 27 خدمة منذ مؤتمر مطوري هواوي 2019. وقد زاد عدد التطبيقات التي تستخدم AppGallery Connect بنسبة 90٪.

كما أنشأت خدمات هواوي للجوال 6 مراكز إقليمية و 7 مختبرات DIGIX، مع خبراء تقنيين محليين وموظفي تشغيل، لتقديم الخدمات للمطورين والشركاء المحليين. تمكّن شركة هواوي المطورين في كل منطقة من الابتكار وتقدم الدعم الكامل لمساعدتهم على جلب ابتكاراتهم المحلية إلى الساحة العالمية، مما يسمح لنظام خدمات هواوي للجوال البيئي بالازدهار في نفس الوقت.

واختتم تشانغ حديثه قائلا: “النجوم تضيء المستقبل. في العام الماضي، تطورنا إلى ثالث أكبر نظام بيئي في العالم. سنواصل العمل مع أفضل المطورين لدينا من جميع أنحاء العالم للسماح للوصول إلى آفاق جديدة في عالم الابتكار”.

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