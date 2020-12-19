النيجيريون يتطلعون إلى برامج الحصول على الجنسية الثانية عن طريق الاستثمار لتوسيع الوصول إلى الأعمال

لندن, 19 ديسمبر / كانون أول 2020 /PRNewswire/ — على مدار العام الماضي، كانت هناك زيادة حادة في عدد النيجيريين الأثرياء الذين حصلوا على جنسية مزدوجة من دول منطقة البحر الكاريبي لممارسة الأعمال التجارية بشكل أكثر فعالية على نطاق عالمي. في حين أن برامج الجنسية عن طريق الاستثمار ظلت لعقود خيارًا قابلاً للتطبيق بالنسبة إلى الأفارقة، أدت الاضطرابات الأخيرة والوباء العالمي إلى زيادة في أولئك الذين يريدون التنقل العالمي للعمل والترفيه.

توفر برامج الجنسية عن طريق الاستثمار للأفراد فرصة للاستثمار في دول مثل دومينيكا في منطقة البحر الكاريبي، للحصول على جنسية مزدوجة. ويتيح لك ذلك السفر بسهولة أكبر، خاصة إلى أوروبا وأميركا، مما يفتح الأبواب لأكثر من 100 دولة للسفر إليها بدون تأشيرة. لقد سلط الوباء العالمي الضوء فقط على عدم اليقين المتزايد الذي يواجهه النيجيريون. هنالك دول مجاورة بل والقارة كلها تشعر بصورة مستمرة بالقلق من عدم الاستقرار الحكومي والاقتصادي، وهذا هو السبب في أن العديد من الأفارقة يستكشفون خياراتهم للتنويع – للحصول على خطة بديلة إذا لزم الأمر.

مع وجود العديد من الخيارات، لماذا يتطلع الأفارقة على وجه التحديد إلى منطقة البحر الكاريبي؟ يعني قرب المنطقة من أميركا أنه من منظور الأعمال التجارية فإن الإقامة في دول هذه المنطقة أسهل من حيث المناطق الزمنية ومسافة السفر. دومينيكا، على سبيل المثال، مرتبطة أيضًا بالدولار الأميركي نظرًا لقربها من الولايات المتحدة الأميركية، وبالتالي فإن العملة قوية ومستقرة. أسلوب الحياة واللغة المستعملة في هذه المنطقة جذابة أيضًا إلى جانب عدد من أوجه التشابه الثقافي.

“إذا كان هناك وقت للحصول على بعض اليقين وتنويع خياراتك … فهو الآن. محاولة التقدم للحصول على تأشيرات طويلة الأجل أو المواطنة في بلدان أخرى عملية صعبة وطويلة ومحبطة للغاية في كثير من الأحيان. تساعد برامج الجنسية عن طريق الاستثمار في التخفيف من هذا مع أوقات رد سريعة وفرصة للاستثمار مباشرة في تحسين البلد. سواء من خلال توفير فرص العمل من خلال الاستثمار العقاري أو الاستثمار في التعليم – فأنت على يقين من أنك تساعد في تحسين حياة الأشخاص الذين يعيشون في البلد،” كما تقول ميشا إيميت، الرئيسة التنفيذية سي أس غلوبال بارتنرز وهي شركة استشارات وتسويق حكومية قانونية مقرها لندن.

لقد سلط العام الماضي الضوء على إدراك أنه في حين أن معظم الناس يمكنهم العمل على ما يبدو من أي مكان في العالم – لكي يتطور عملك ويتوسع عالميًا، فإنك تحتاج إلى التنقل. وفي عالم غير مؤكد يحيط به كوفيد-19، يبدو أن الحدود تغلق وتفتح على أساس أسبوعي. على هذا النحو، فإن جواز السفر الثاني هو أداة قوية وهناك حاجة ماسة إليها للقيام بالأعمال.