الهيئة الملكية لمحافظة العلا تستقبل اثنين من أشبال النمر العربي

تمثل الولادة علامة فارقة في إنقاذ الأنواع المهددة بالانقراض بشدة

العلا، المملكة العربية السعودية, 17 أغسطس / آب 2022/PRNewswire/ —أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن ولادة اثنين من أشبال النمر العربي، في لحظة فارقة لبرنامج التربية في الأسر التابع للهيئة الملكية لمحافظة العلا.

ولدت الأشبال، التي أصبحت الآن جزءًا من فخرنا بالنمور العربية، في برنامج تربية في الأسر في مركز تربية النمر العربي في الطائف، بالمملكة العربية السعودية.

يقتصر موطن النمر، الذي كان يمتد سابقًا عبر شبه الجزيرة العربية ويصل إلى بلاد الشام، الآن على ثلاثة بلدان: المملكة العربية السعودية وعمان واليمن. في حين تقدر أعداد الأنواع بأقل من 200 في البرية بعد قرون من فقدان الموائل والصيد غير المشروع.

ومن خلال برنامج التربية في الأسر التابع للهيئة الملكية لمحافظة العلا ومبادرات الحفظ، والتي تهدف إلى استعادة الحيوانات من خلال برنامج التربية وإعداد موطن مناسب يمكن أن تزدهر فيه الفهود، سيتم في نهاية المطاف إعادة إدخال الأنواع إلى البرية في جبال العلا.

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ملاحظة للمحررين:

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نُبذة عن الهيئة الملكية لمحافظة العلا

تأسست الهيئة الملكية لمحافظة العلا بمرسوم ملكي في يوليو 2017 للحفاظ على العلا وتطويرها، وهي منطقة ذات أهمية طبيعية وثقافية بارزة في شمال غرب المملكة العربية السعودية. تتبنى خطة الهيئة الملكية لمحافظة العلا على المدى الطويل نهجًا مسؤولًا ومستدامًا وحساسًا للتنمية الحضرية والاقتصادية، يحافظ على التراث الطبيعي والتاريخي للمنطقة، ويجعل العلا موقع مرغوب فيه للعيش والعمل والزيارة. ويشمل ذلك مجموعة واسعة من المبادرات في مجالات الآثار، والسياحة، والثقافة، والتعليم، والفنون، مما يعكس التزامًا بتلبية التنويع الاقتصادي، وتمكين المجتمع المحلي، وأولويات الحفاظ على التراث في برنامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030.