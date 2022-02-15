‫انتخاب “جون سي روباك” رئيسًا لمجلس إدارة شركة Greeley and Hansen

وبخبرته المهنية التي اكتسبها على مدار 30 عامًا، يتولى روباك إدارة جميع أعمال الشركة التي تمتلك 20 مقرًا حول العالم، بما في ذلك أنشطة توسع أعمال الشركة دوليًا في أمريكا اللاتينية وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط. وقد بدأ روباك عمله في الشركة كنائب مدير تنفيذي، ثمّ عُين مديرًا بها في عام 2009، وتمت ترقيته لشغل منصب رئيس الشركة في عام 2013.

وفي تعليقه على انتخاب جون روباك، قال آندي ريتشاردسون، الرئيس الفخري لشركة Greeley and Hansen: «لقد استفادت الشركة استفادة كبيرة من قدرات “جون” القيادية الاستثنائية وذكائه التجاري خلال توليه منصب الرئيس التنفيذي على مدار العامين الماضيين. وبينما نتطلع إلى المستقبل ونُخطط لتنفيذ مهامنا الجديدة المترتبة على صفقة مشروعات البنية التحتية للمياه التي أبرمتها الشركة مؤخرًا في واشنطن بقيمة 55 مليار دولار أمريكي؛ فإنّ أعضاء مجلس إدارة الشركة ومديريها يُسعدهم أن يتولى جون روباك قيادة الشركة في المرحلة المقبلة بصفته الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة».

يدعم روباك بقوة الجهود المبذولة لترويج التقنيات والمعدّات الصناعية الأمريكية في جميع أنحاء العالم، وقد اختارته وزيرة التجارة الأمريكية السابقة بيني بريتزكر للعمل كعضو معين في اللجنة الاستشارية التجارية للتقنيات البيئية التابعة لوزارة التجارة الأمريكية (ETTAC)، كما اختاره وزير التجارة الأمريكي السابق ويلبر روس للعمل في مجلس التصدير التابع لمقاطعة إلينوي؛ وعمل روباك أيضًا في فريق اللجنة الانتقالية المعنية بالنقل والبنية التحتية التابعة لعمدة مدينة شيكاغو “لوري إيلين لايتفوت”.

يشارك روباك بفعالية في الأنشطة التي تعزز التعددية الثقافية والإدماج الاجتماعي باعتبارها أمرًا بالغ الأهمية في شركته وفي مجتمعه؛ حيث كان عضوًا لمدّة طويلة في مجلس إدارة منظمة “Chicago United” ويشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارتها؛ وهي منظمة تجمع بين مجموعة متنوعة من كبار رجال الأعمال وتسعى لتحقيق التكافؤ في الفرص الاقتصادية وتعزيز نهج القيادة متعددة الثقافات في حوكمة الشركات. كما يُشارك روباك في أنشطة العديد من المنظمات غير الربحية العاملة في شيكاغو، والهيئات المدنية على المستوى المحلي والمستوى الوطني وعلى مستوى الولاية.

حصل روباك على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة لويولا شيكاغو وبكالوريوس العلوم في تجارة الأعمال من جامعة دي بول. وهو يعمل منذ مدّة طويلة كعضو في المجلس الاستشاري لعميد كلية دريهاوس للأعمال الدولية التابعة لجامعة دي بول، وكان له دور فعّال في تعزيز برنامج الدراسات العليا بالجامعة المعني بالتنمية الحضرية المستدامة.

عن شركة Greeley and Hansen

شركة Greeley and Hansen هي شركة عالمية رائدة في مجال الأعمال الهندسية والإنشائية والخدمات الاستشارات الإدارية المخصّصة لتقديم حلول مستدامة لمعالجة مجموعة متنوعة من التحديات التي تواجه قطاع المياه والصرف الصحي. وبخبرتها الممتدة على مدار أكثر من 105 أعوام في مجال الهندسة المدنية والبيئية، وسجلها الحافل بالإنجازات في جميع مراحل تطوير المشروعات وتنفيذها؛ أصبحت الشركة واحدة من أكبر الشركات المقدّمة للخدمات الشاملة في قطاع المياه على مستوى العالم. وتسعى الشركة إلى تحسين إدارة البيئة في المناطق الحضرية في جميع أنحاء العالم. يمكن متابعة أحدث أخبار الشركة عبر الرابط: http://www.greeley-hansen.com/new.htm

للتواصل: ميغيل كاربخال، هاتف رقم: 312-578-2427 بريد إلكتروني: mcarbajal@greeley-hansen.com

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