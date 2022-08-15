انضمام Quick Heal إلى RevBits لتعزيز محفظة الأمن السيبراني الخاصة بها

تفتح الشراكة الإستراتيجية أسواقًا جديدة لكل من Quick Heal و RevBits لتوفير حماية فائقة لقاعدة عملاء موسعة

مينولا، نيويورك، 15 غشت/آب 2022 / PRNewswire / — تعاونت شركة Quick Heal Technologies ، وهي شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني، مع RevBits لتلبية الحاجة إلى الحماية المتقدمة للبنية التحتية المحلية للمنظمات الحكومية. ستساعد الشراكة Quick Heal على تعزيز محفظة منتجات Seqrite مع تمكين RevBits لتوسيع وجودها في السوق في الهند. تهدف الشراكة أيضًا إلى مساعدة المؤسسات الحكومية التي تفضل تشغيل أنظمتها الحيوية في مكان العمل بدلاً من السحابة، وبالتالي ضمان عملها بأمان وسلاسة دون الخوف من الهجمات الإلكترونية.

قال الدكتور سانجاي كاتكار، العضو المنتدب وكبير موظفي التكنولوجيا في شركة Quick Heal Technologies Ltd : “ يسعدنا أن نتشارك مع مزود حلول الأمن السيبراني الرائد مثل RevBits ، المعروف بطريقة الكشف الفريدة ثلاثية المراحل التي يمكن أن تحمي الشركات حتى من أكثر الهجمات تعقيدًا. كما أنه يكمل مجموعتنا الحالية من حلول Seqrite الأمنية وسيساعدنا على تعزيز مجموعة منتجات Seqrite لتقديم أفضل حلول الأمن السيبراني لعملائنا. في Quick Heal ، نسعى جاهدين لابتكار أنفسنا بالتزامن مع مشهد التهديدات المتطور باستمرار وابتكار حلول تناسب هذا الغرض تمامًا. سنواصل التعاون مع المزيد من هؤلاء اللاعبين لزيادة منتجاتنا وخدماتنا، وتعزيز وجودنا الريادي في السوق اليوم وغدًا وما بعده “.

قال ديفيد شيفر، الرئيس التنفيذي لشركة RevBits : “ نحن فخورون للغاية باختيارنا من قبل شركة بحجم وسمعة Quick Heal . هم مزود EPS الرائد في الهند مع 80٪ من حصة السوق، وحلولهم متاحة في أكثر من 40 دولة من خلال المكاتب الدولية وآلاف من شركاء القنوات. إن الجمع بين تقنية RevBits والسمعة والتغطية السوقية لشركة Quick Heal Technologies ستثبت بالتأكيد أنها مزيج رابح. تشير التوقعات المحافظة إلى إيرادات إضافية لـ RevBits تزيد عن 10 ملايين دولار من الإيرادات المتكررة السنوية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع إمكانات صعودية كبيرة “.

نبذة عن شركة RevBits

تأسست شركة RevBits في العام 2018، وهي شركة شاملة لأمن الفضاء الإلكتروني مكرسة لتزويد عملائها بالحماية والخدمة الفائقة. توفر RevBits الحماية ضد التهديدات السيبرانية الأكثر تعقيدًا التي تواجهها الشركات من خلال تقديم أدوات أمان متقدمة متعددة يمكن إدارتها من خلال منصة أمان موحدة. يقع المقر الرئيسي لشركة ريف بيتس في مينيولا، بنيويورك ولها مكاتب في برينستون ونيوجيرسي وبوسطن ومساتشوستس وأنتويرب (ببلجيكا). للمزيد من المعلومات عن شركة RevBits يُرجى زيارة www.revbits.com/aboutrevbits .

نبذة عن Quick Heal Technologies Ltd .

شركة Quick Heal Technologies Ltd . (المعروفة سابقًا باسم Quick Heal Technologies Pvt. Ltd .) هي شركة رائدة في حلول أمن تكنولوجيا المعلومات. تم تصميم كل منتج من منتجات Quick Heal لتبسيط إدارة أمن تكنولوجيا المعلومات عبر طول وعمق الأجهزة وعلى منصات متعددة. يتم تخصيص المنتجات لتناسب المستهلكين والشركات الصغيرة والمؤسسات الحكومية والشركات. على مدار 26 عامًا، ركز البحث والتطوير للشركة على حلول أمان الكمبيوتر والشبكات. تعمل المجموعة الحالية من الأمان المستند إلى السحابة والحلول المتقدمة التي تدعم التعلم الآلي على إيقاف التهديدات والهجمات وحركة المرور الضارة قبل وقوعها. هذا يقلل بشكل كبير من استخدام موارد النظام. تم تطوير الحلول الأمنية محليًا في الهند. تعد حلول Quick Heal Antivirus Solutions و Quick Heal Scan Engine والمجموعة الكاملة من منتجات Quick Heal عناصر مملوكة لشركة Quick Heal Technologies Ltd .

للتواصل:

نيل هستربيرغ

neal.hesterberg@revbits.com