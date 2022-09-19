‫انطلاق حدث Huawei Connect 2022 في بانكوك لاستكشاف إطلاق العنان للإنتاجية الرقمية

بانكوك، 19 شتنبر/أيلول 2022 / PRNewswire / — بدأ HUAWEI CONNECT 2022 اليوم، الحدث الرئيسي السنوي لشركة هواوي Huawei في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية، في بانكوك. موضوع حدث هذا العام هو “إطلاق العنان الرقمي”، الذي يجمع أكثر من 10000 من قادة وخبراء وشركاء صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من جميع أنحاء العالم لاستكشاف كيفية إطلاق العنان للإنتاجية الرقمية بشكل أكثر فعالية، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، وبناء أنظمة بيئية رقمية أقوى.

في هذا الحدث، شاركت هواوي Huawei الخطوات التي تتخذها للنهوض بالتنمية الرقمية عبر مجموعة واسعة من الصناعات، وأصدرت أكثر من 15 خدمة سحابية مبتكرة للسوق العالمية.

ثلاث مبادرات لمساعدة جميع الصناعات على التحول إلى الرقمية

لبدء الحدث، قدم كين هو، رئيس هواوي Huawei المتناوب، ملخصًا رئيسيًا لثلاث طرق يمكن أن يساعد بها النظام البيئي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في اختراق الحواجز المشتركة في التحول الرقمي:

تعزيز البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك اتصال أكثر قوة وموارد حوسبة أقوى وأكثر تنوعًا.

مساعدة المؤسسات على تجاوز الاعتماد البسيط على السحابة وتحقيق أقصى استفادة من السحابة، مع التركيز على خدمات التكنولوجيا المتقدمة التي تؤدي إلى قفزات في التطوير.

بناء أنظمة بيئية رقمية محلية، بما في ذلك تطوير الشركاء، وتعزيز مجموعة المواهب الرقمية، وتقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة.

كان نمو الناتج المحلي الإجمالي غير مستقر خلال العامين الماضيين. ومع ذلك، فقد شهد الاقتصاد الرقمي نموًا ثابتًا على نطاق عالمي – أكثر من 15٪ في عام 2021. وقد دفع هذا العديد من المؤسسات إلى تحويل عملياتها وعروض خدماتها إلى الجيل التالي من التكنولوجيا الرقمية.

قال هو: “من الواضح أن التحول إلى التكنولوجيا الرقمية هو الخيار الصحيح”. “الطلب موجود، وكذلك التقنيات. إن العالم في طور إطلاق العنان للإنتاجية الرقمية، وذلك يحدث الآن “.

في هذا الحدث ، عززت هواوي Huawei التزامها بفتح التعاون والنجاح المشترك. دعت الشركة الحكومات والمؤسسات إلى العمل معًا بشكل أوثق لتنمية النظم البيئية الرقمية المحلية التي تبني شركاء الابتكار، وتقوي مجموعة المواهب، وتدعم الشركات الناشئة.

أصدر سايمون لين، رئيس شركة Huawei هواوي بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، في كلمته الرئيسية، الورقة البيضاء للاقتصاد الرقمي الأول التي تتعمق في اقتراحات السياسة المستهدفة لبناء البنية التحتية الرقمية وتطوير الاقتصاد الرقمي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

قال لين: “إن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تقف في طليعة المشهد الرقمي العالمي”. “تلتزم هواوي Huawei بأن تصبح مساهماً رئيسياً في الاقتصاد الرقمي في المنطقة. سنواصل دعم جهود الرقمنة والتنمية المستدامة، وبناء النظام الإيكولوجي للصناعة”.

المؤتمر الذي سيستمر ثلاثة أيام في بانكوك هو المحطة الأولى في جولة HUAWEI CONNECT العالمية في عام 2022. يتخلل حدث هذا العام، الذي يضم جلستين رئيسيتين وستة مؤتمرات بالإضافة إلى العديد من الجلسات والعروض التوضيحية، التحديات التي تواجهها الحكومات والمؤسسات في جميع مراحل رحلة التحول الرقمي، والتطورات التي حققتها هواوي Huawei في البنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى أحدث الخدمات السحابية للشركة وحلول شركاء النظام البيئي.