‫اير برودكتس تستحوذ على أعمال الغازات الصناعية لشركة اير ليكيد في الإمارات العربية المتحدة والبحرين

الاستحواذ على شركة لشركة اير ليكيد الامارات للغازات الصناعية ذ.م.م (الأمير) وشركة أوركا للغازات الصناعية، والتي تشمل الغازات السائبة السائلة والغازات المعبأة والغازات المتخصصة لشركة اير ليكيد في الإمارات العربية المتحدة.

الاستحواذ على حصة الأغلبية لشركة اير ليكيد في شركة الشرق الأوسط لثاني أكسيد الكربون ذ.م.م. ( MECD )، وهي مشروع مشترك مع شركة ألمو القابضة ذ.م.م، لإنشاء منشأة لإنتاج ثاني أكسيد الكربون السائل ( CO2 ) في البحرين

وادي ليهاي، بنسلفانيا, 12 أبريل / نيسان 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة برودكتس (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE:APD) بأنها استحوذت على أعمال الغازات الصناعية لشركة ليكيد في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الغازات السائبة السائلة والغازات المعبأة والغازات المتخصصة. وحصة شركة اير ليكيد الأكبر في الشرق الأوسط لثاني أكسيد الكربون ، التي تمتلك وتدير منشأة لإنتاج CO2 السائل في البحرين. لم يتم الكشف عن الشروط المالية لهذه للاتفاقية.

وقال حامد سابزيكاري، نائب الرئيس والمدير العام لشركة برودكتس للغازات الصناعية في الشرق الأوسط ومصر وتركيا: “يعتمد هذا الاستحواذ على سنوات عديدة من الخبرة الجيدة في العمل وخدمة العملاء في الشرق الأوسط ويدعم استراتيجية النمو لدينا في المنطقة”.

“إنه مثال آخر على كيفية قيام شركة اير برودكتس ببناء وتعزيز أعمالها الصناعية في مجال الغاز في الشرق الأوسط. ومن خلال الاستحواذ على هذه الشركات، قمنا بتوسيع بصمتنا ووجودنا الإقليمي في الإمارات العربية المتحدة والبحرين، وتعزيز مصادر منتجاتنا وموثوقيتها، والترحيب بالأشخاص الموهوبين والمتفانين في مؤسستنا في الشرق الأوسط الذين لديهم شغف بخدمة عملائنا المحليين .

Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements: This release contains “forward-looking statements” within the safe harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These forward-looking statements are based on management’s expectations and assumptions as of the date of this release and are not guarantees of future performance. While forward-looking statements are made in good faith and based on assumptions, expectations and projections that management believes are reasonable based on currently available information, actual performance and financial results may differ materially from projections and estimates expressed in the forward-looking statements because of many factors, including risk factors described in our Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended September 30, 2021. Except as required by law, we disclaim any obligation or undertaking to update or revise any forward-looking statements contained herein to reflect any change in the assumptions, beliefs or expectations or any change in events, conditions or circumstances upon which any such forward-looking statements are based.