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Press Release

بادلاندرز) تعلن عن اضافة اللغة العربية في تحديث جديد) Badlanders

 |  Apr 13, 2022

أعلنت  NetEase Games    أن لعبة المعارك والقتال Badlanders ستضاف لها اللغة العربية، مما يمنح الملايين من اللاعبين الآخرين في جميع أنحاء العالم الفرصة الاستمتاع على ساحة المعركة.

غوانزو، الصين, 13 أبريل 2022 / PRNewswire / —  فاجأت   NetEase Games   اللاعبين العرب  بالإعلان أن  لعبة   Badlanders   ستضاف لها  للغة العربية في  التحديث الجديد .

Badlanders is receiving an Arabic language version. 

  Badlanders  هي لعبة متعددة اللاعبين عبر الإنترنت من  فئة القتال من منظور الشخص الاول,  تقدم للاعبين تجربة جديدة تمامًا من هذا النوع، حيث ينهب الفائزون غنائم المهزومين ثم يستعملونها في المعارك القادمة او يبيعونها.

  Badlanders  الآن متاحة على أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة ويمكن تشغيلها حاليًا باللغة  العربية وا لإنجليزية وثمان لغات أخرى.

تجمع  Badlanders   25 لاعبًا في مواجهة بعضهم البعض في ساحة المعركة، ولكل منهم أهدافه الخاصة لإكمالها,  فاهزيمة العدو ليست كافية للتباهي هنا، حيث أنه من الممكن نهب المعدات من اللاعبين الآخرين وجعلها ملكك, حيث يمكن لللاعب الاحتفاظ  بالمعدات والأسلحة المنهوبة . ومع ذلك، فإن النصر ليس بهذه البساطة، حيث سيظل اللاعبين بحاجة إلى إيجاد طريقة لإخلاء ساحة المعركة وغنائمهم سليمة.

يمكن ترقية المعدات والأسلحة التي يجدها اللاعب في ساحة المعركة في ورشة العمل، من أجل تحسين قدراتهم ومهاراتهم. يُمكن بعد ذلك أخذ هذه الأسلحة إلى المعركة، ولكن احذر من أن المعدات ال مطورة  ستجعلك هدفًا للاعبين الآخرين.  Badlanders  هي لعبة وحشية للبقاء على قيد الحياة، حيث يأخذ المنتصر الغنائم، ولكن يجب أن يكونوا مستعدين أيضًا للمقامرة ب أسلحتهم   الخاصة في هذه العملية.

هناك غنائم في  Badlanders   أكثر من  القوة و التباهي  في ارض المعركة,  بل  من الممكن للاعبين شراء أو بيع معداتهم في المتجر داخل اللعبة  لكسب الأموال .

توفر  Badlanders   تجربة إطلاق نار واقعية للأجهزة المحمولة , و ستجلب  إضافة اللغة  العربية المزيد من اللاعبين إلى اللعبة وستنمو  Badlanders  إلى مستويات جديدة من الشعبية.

لمعرفة المزيد عن  Badlanders ، قم بزيارة:

الصورة –  https://mma.prnewswire.com/media/1776519/Badlanders_receiving_Arabic_language_version.jpg

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