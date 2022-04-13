بادلاندرز) تعلن عن اضافة اللغة العربية في تحديث جديد) Badlanders

Press Release

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أعلنت NetEase Games أن لعبة المعارك والقتال Badlanders ستضاف لها اللغة العربية، مما يمنح الملايين من اللاعبين الآخرين في جميع أنحاء العالم الفرصة الاستمتاع على ساحة المعركة.

غوانزو، الصين, 13 أبريل 2022 / PRNewswire / — فاجأت NetEase Games اللاعبين العرب بالإعلان أن لعبة Badlanders ستضاف لها للغة العربية في التحديث الجديد .

Badlanders هي لعبة متعددة اللاعبين عبر الإنترنت من فئة القتال من منظور الشخص الاول, تقدم للاعبين تجربة جديدة تمامًا من هذا النوع، حيث ينهب الفائزون غنائم المهزومين ثم يستعملونها في المعارك القادمة او يبيعونها.

Badlanders الآن متاحة على أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة ويمكن تشغيلها حاليًا باللغة العربية وا لإنجليزية وثمان لغات أخرى.

تجمع Badlanders 25 لاعبًا في مواجهة بعضهم البعض في ساحة المعركة، ولكل منهم أهدافه الخاصة لإكمالها, فاهزيمة العدو ليست كافية للتباهي هنا، حيث أنه من الممكن نهب المعدات من اللاعبين الآخرين وجعلها ملكك, حيث يمكن لللاعب الاحتفاظ بالمعدات والأسلحة المنهوبة . ومع ذلك، فإن النصر ليس بهذه البساطة، حيث سيظل اللاعبين بحاجة إلى إيجاد طريقة لإخلاء ساحة المعركة وغنائمهم سليمة.

يمكن ترقية المعدات والأسلحة التي يجدها اللاعب في ساحة المعركة في ورشة العمل، من أجل تحسين قدراتهم ومهاراتهم. يُمكن بعد ذلك أخذ هذه الأسلحة إلى المعركة، ولكن احذر من أن المعدات ال مطورة ستجعلك هدفًا للاعبين الآخرين. Badlanders هي لعبة وحشية للبقاء على قيد الحياة، حيث يأخذ المنتصر الغنائم، ولكن يجب أن يكونوا مستعدين أيضًا للمقامرة ب أسلحتهم الخاصة في هذه العملية.

هناك غنائم في Badlanders أكثر من القوة و التباهي في ارض المعركة, بل من الممكن للاعبين شراء أو بيع معداتهم في المتجر داخل اللعبة لكسب الأموال .

توفر Badlanders تجربة إطلاق نار واقعية للأجهزة المحمولة , و ستجلب إضافة اللغة العربية المزيد من اللاعبين إلى اللعبة وستنمو Badlanders إلى مستويات جديدة من الشعبية.

لمعرفة المزيد عن Badlanders ، قم بزيارة:

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1776519/Badlanders_receiving_Arabic_language_version.jpg