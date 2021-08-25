بانجود تقدم تخفيضات هائلة احتفالا بالذكرى السنوية ال 15.

غوانزو، الصين, 25 أغسطس / آب 2021 /PRNewswire/ —

بانجود، سوف يحتفل المتجر العالمي الرائد على الإنترنت بالذكرى السنوية ال 15 في 9/ سبتمبر/2021، تحت عنوان “بانجود: “15 عام بلا حدود”، وسنتبدأ التخفيضات الضخمة احتفالا بالذكرى ال 15 بدءً من 25/أغسطس حتى 12/ سبتمبر للاحتفال مع عشاق بانجود.

بانجود: 15 عام بلا حدود

بعد تأسيسها في عام 2006، بدأت بانجود تدريجيا في أن تصبح واحدة من أهم الأطراف الفاعلة في صناعة التجارة الإلكترونية، وقدمت الملايين من المنتجات المختارة بعناية عبر مجموعة واسعة من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، والأدوات، والأجهزة المنزلية، وحتى الألعاب، والرياضات، والملابس. في عام 2012، وصلت بانجود إلى 10 مليون مستخدم مسجل مع زيادة الرقم مرة أخرى ليصل إلى 66 مليون حاليًا.

قال) Aaron Chen آرون تشين)، الرئيس التنفيذي لشركة بانج جوود في تصريح له: “باعتبارنا أحد أشهر المتاجر عبر الإنترنت، فإننا في بانج جوود نضع تجربة العملاء على رأس أولوياتنا. ولتحسين خدمتنا وضمان حصول عملاءنا على منتجاتهم المرغوبة في الوقت المناسب، كرست بانجود جهودها لتحديث اللوجيستيات ونظام المستودعات في مراحل مبكرة للغاية”،

في عام 2010، أنشئت بانجود مستودعها المحلي الأول في الولايات المتحدة الأمريكية، وتتمتع حاليًا بإجمالي 37 مستودع محلي يغطي جميع مناطق العالم ويسمح بخيارات التوصيل للعملاء في غضون أسبوع. في عام 2019، أطلقت بانجود مسار الشحن الجوي المدار ذاتيا، بانجود إكسبريس، داخل المملكة المتحدة، وألمانيا، والولايات المتحدة، وبلجيكا، وبلدان أخرى.

“في الماضي، واصلت بانجود تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، وخدمة عملاء احترافية، ولم نكن لنصبح هذا المتجر النابض بالحياة عبر الإنترنت بدون الحصول على الدعم من عملاءنا. وأضاف السيد تشين: لنحتفل بالمستقبل، فنحن نعنقد أن ال 15 عام القادمة تمثل سنوات غير محدودة، نحظى من خلالها بدعم عملائنا الأحباء، ونتعهد بالاستمرار في أن نكون متجرك المختار دائمًا”.

نحتفل مع ذكرى المبيعات الضخمة ال15

ولكي نحتفل بهذه الذكرى السنوية ال 15 القادمة، ونعلن “امتنانا” لعملاءنا المخلصين، نقدم تخفيضات هائلة تبدأ من 25/ أغسطس/2021 في تمام الساعة 16:00 (ت ع م +08:00)، مع تقديم كوبونات توفير تصل إلى 50%، 9.9 دولار تخفيض في الأسعار من خلال صفقات السريعة، إلى جانب عرض الشراء الحتمي المتزامن لأفضل بائعين بانجود، والذي يسمح للمستخدمين بحجز عناصرهم المفضلة بعد دفع مقدم دولار واحد أو 3 دولار، وقالت وينا كيو “نسعى أن تمكن هذه الصفقات االمزيد من عملاءنا من الاستمتاع بالمنتجات المنتقاة بعناية، وتقديم جيلا جديدًا من المستخدمين لنظامنا البيئي”.

حول بانجود

بانجود هو متجر عالمي رائد عبر الإنترنت، يُقدِّم ملايين المنتجات المختارة بعناية. من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، والأدوات، والأجهزة المنزلية، والألعاب، والرياضة، إلى الملابس، يمكن توصيل كل شيء إلى باب المنزل من خلال عدة نقرات. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:

https://www.banggood.com/aboutBanggood.html