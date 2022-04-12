‫ بانجوود رمضان 2022: تحضير مجموعة منتجات استثنائية

غوانغجو، الصين، 12 نيسان/أبريل 2022 / PRNewswire / — تفخر شركة بانجوود ، بانجوود وهي متجر إلكتروني رائد عالميًا، بإطلاق مهرجان بانجوود رمضان 2022. تم ترتيب مجموعة واسعة من الفئات الخاصة لزيادة الخيارات المتاحة للمتسوقين الذين يسعون إلى إضفاء مزيد من البهجة على العائلة والأصدقاء خلال شهر رمضان .

خلال فترة التسوق في رمضان التي تدوم 43 يومًا من 20 آذار/مارس إلى 1 أيار/مايو، لن يتمتع المتسوقون بخصومات محدودة تصل إلى 80٪ على موقع بانجوود فحسب، بل سيتمكنون أيضًا من شراء العديد من المنتجات الشهيرة للاحتفال بشهر رمضان مثل إكسسوارات السيارات، ملابس الموضة، والإلكترونيات الاستهلاكية، وأدوات المشاريع المنزلية المختلفة، والأجهزة المنزلية الذكية، وأكثر من ذلك، بأسعار معقولة.

في آذار/مارس 2022، أطلقت بانجوود الشعار الجديد للعلامة التجارية – “اكتشف المرح”، مسلطة الضوء على التزامها بتلبية توقعات المتسوقين مع اكتشاف متعة الحياة اللانهائية التي ستوفرها مجموعات المنتجات الجديدة في هذه العملية. خلال شهر رمضان، ستمنح بانجوود المزيد من المتسوقين فرصة “اكتشاف الفرح” من خلال إعداد مجموعة منتجات تحسد عليها للعطلة من خلال حملة من ثلاث مراحل ومجموعة واسعة من فئات المنتجات.

المرحلة 1: 10 أبريل – 17 أبريل

خلال هذه الفترة، سيقدم المكان المصمم على طراز رمضان خصمًا بنسبة 30 ٪ على منتجين في المستودع في الصين. يمكن للمتسوقين تصفح وشراء مئات المنتجات المختارة خصيصًا لشهر رمضان باستخدام مجموعة متنوعة من النصائح الموفرة للمال واكتشاف أسرار التسوق الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتسوقين في المكان الرمضاني العثور على معدات وإكسسوارات سفر مختارة خصيصًا، بما في ذلك المعدات الخارجية وعناصر الموضة وإكسسوارات السيارات والدراجات النارية.

المرحلة 2 : 18 أبريل – 22 أبريل

خلال هذه الفترة التي تمتد لخمسة أيام، ستكون الخصومات حتى أكبر. سيوفر المكان المصمم على طراز رمضان عروضا لفترة محدودة تصل إلى 90٪ كل يوم خلال “الساعات الذهبية” في الصباح الباكر. ستعرض قناة عروض فلاش أيضًا العناصر بأقل الأسعار لشهر رمضان. بالإضافة إلى ذلك، ستحدد قنوات خاصة مثل تسوق بمجموعة و شارع الماركات و توصيل خلال أسبوع و مجموعات منتجات مختارة خصيصًا لتلبية توقعات المتسوقين المتنوعة.

المرحلة 3: 23 أبريل – 1 مايو

سيوفر المستودع المحلي المصمم على طراز رمضاني قائمة هدايا وخدمات التوصيل في الوقت المناسب على قناة عروض فلاش . يمكن أن يكون هذا حلاً شاملاً رائعًا للمتسوقين الذين يتطلعون إلى شراء هدايا لعائلاتهم وأصدقائهم.

حول بانجوود

بانجوود هو متجر عالمي رائد عبر الإنترنت، يُقدِّم ملايين المنتجات المختارة بعناية. من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، والأدوات، والمنزل، والألعاب، والرياضة، إلى الملابس، يمكن توصيل كل شيء إلى باب المنزل بعدة نقرات. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.banggood.com/