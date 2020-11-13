بدء حجز أكشاك عرض للدورة الرابعة لمعرض الصين الدولي للاستيراد

شنغهاي, 13 نوفمبر / تشرين ثاني 2020 /PRNewswire/ — في 8 نوفمبر عام 2020، قام بعض العارضين الذين يريدون المشاركة في الدورة الرابعة لمعرض الصين الدولي للاستيراد، بحجز أكشاك العرض وذلك يعتبر عملا جديدا لمعرض الصين الدولي للاستيراد.

لقد حجزت شركة فونتيرا، شركة ميل، شركة أوسنوتريا، شركة ياشلي وشركة سابوتو في مجال منتجات الألبان أكشاك العرض للدورة الرابعة للمعرض.

بإمكان للعارضين المعنيين أن يحجزوا أكشاك العرض لمنطقة مستحضرات التجميل بقسم السلع الاستهلاكية، منطقة الأدوية بقسم المعدات الطبية ومنتجات الرعاية الصحية ومنطقة منتجات الألبان بقسم المنتجات الغذائية والزراعية.

قال الموظف المسؤول عن العارضين للدورة الرابعة لمعرض الصين الدولي للاستيراد “نريد تقديم آلية يمكن للعارضين أن يختاروا أكشاك العرض المفضلة لهم في الدورة القادمة.”

وأضاف أنه يمكن للعارضين أن يتخذوا القرار في وقت مبكر ويقوموا بأعمال التحضير مسبقًا أيضا.

من المعروف أن أكشاك العرض من قسم المنتجات الغذائية والزراعية تحظى بشعبية كبيرة بين العارضين الذين يريدون المشاركة في المعرض.

كانت مساحة منطقة منتجات الألبان في الدورة الثالثة لمعرض الصين الدولي للاستيراد ما يقرب من عشرة آلاف متر مربع، مع مشاركة ست من أفضل ثماني شركات الألبان في العالم.

ما زال القسم الرابع للمنتجات الغذائية والزراعية يحظى بشعبية كبيرة، حيث وقعت أكثر من عشر شركات ألبان الاتفاقية للشماركة في الدورة الرابعة لمعرض الصين الدولي للاستيراد. وتجاوزت مساحة أكشاك العرض المحجوزة لتلك الشركات خمسة آلاف متر مربع.

تمت دعوة أكثر من 120 شركة في مستحضرات التجميل والمنتجات الكيماوية اليومية لحجز أكشاك العرض في الدورة الرابعة لمعرض الصين الدولي للاستيراد. لقد وقعت العديد منها اتفاقيات أو دفعت الأيداع.

بسبب زيادة عدد الشركات المشاركة في الدورة الرابعة لمعرض الصين الدولي للاستيراد، من المتوقع أن تزداد مساحة منطقة مستحضرات التجميل والمنتجات الكيماوية اليومية من عشرين ألف متر مربع في الدورة الثالثة إلى 25 ألف متر مربع في الدورة الرابعة.

هان لي، نائبة الرئيس لمنطقة الصين الكبرى لشركة فونتيرا، قالت إن الصين أكبر وأهم سوق لشركتها وإن معرض الصين الدولي للاستيراد يوفر فرصا للتنمية للشركة. لذا، حجزت أكشاك العرض للمشاركة في الدورة الرابعة لمعرض الصين للاستيراد.

بدأت أعمال التسجيل للمعرض التجاري للدورة الرابعة لمعرض الصين الدولي للاستيراد منذ 28 سبتمبر عام 2020. ستقسم الدورة الرابعة لمعرض الصين الدولي للاستيراد إلى ستة أقسام، تعرض الصناعة الذكبية وتكنولويات المعلومات، السلع الاستهلاكبية، السيارات، المنتجات الغذائية والزراعية، المعدات الطبية ومنتجات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى التجارة في الخدمات.

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