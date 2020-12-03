برنامج النقطة الثابتة لسينوبك لتخفيف الفقر والاقتران ينتشل ثماني مقاطعات من القفر استجابة لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

بكين، 3 كانون الأول/ديسمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة النفط والكيماويات الصينية (HKG: 0386، “سينوبك”) أن مقاطعة دونغشيانغ الذاتية الحكم في إقليم غانسو قد انتشلت من الفقر، وهي آخر مقاطعة من بين ثماني مقاطعات في برنامج النقطة الثابتة لسينوبك لتخفيف الفقر والمزاوجة للقضاء على الفقر.

المقاطعات السبع السابقة في برنامج سينوبك للتخفيف من حدة الفقر والتي تغلبت على الفقر هي مقاطعتا فنغهوانغ ولوكسي في مقاطعة هونان، ومحافظتا يينغشانغ ويوكسي في مقاطعة آنهوي، ومقاطعة يوبورغا في منطقة شينجيانغ أويغور ذاتية الحكم، ومحافظة بينغوين في منطقة التبت ذاتية الحكم، ومحافظة زيكو في مقاطعة تشينغهاي .

طورت سينوبك خططًا دقيقة للتخفيف من حدة الفقر بناءً على الخصائص والمزايا الإقليمية.

وفي برنامج تخفيف حدة الفقر من خلال التنمية الصناعية، تكيفت شركة سينوبك مع الظروف المحلية والهبات الطبيعية لتطوير الصناعات المتخصصة، مثل الترويج للكينوا المنتجة في مقاطعة دونغشيانغ، وسلسلة منتجات الفواكه المجففة “سوق الشمس الساطعة” في شينجيانغ و”ربيع المتعة السهلة – جوما” الذي يجلب مياه الشرب الطبيعية من التبت للمستهلكين في جميع أنحاء البلاد.

وفي برنامج تخفيف حدة الفقر من خلال الاستهلاك، ساعدت سينوبك المنتجات من مقاطعات برنامج التخفيف من حدة الفقر على دخول السوق الوطنية من خلال 27,000 متجر صغير لمحطات الوقود وسبع منصات تسوق عبر الإنترنت لتخفيف حدة الفقر، مع مشاركة نظام سينوبك بأكمله بشكل استباقي في المبادرة. في العامين الماضيين، ساعدت شركة سينوبك في بيع ما تزيد قيمته عن 600 مليون يوان صيني (91.40 مليون دولار أميركي) من منتجات مقاطعات تخفيف حدة الفقر.

وفي ما يتعلق ببرنامج تخفيف حدة الفقر من خلال التوظيف، استضافت سينوبك معارض وظائف خاصة في المناطق المنكوبة بالفقر بهدف “توظيف شخص واحد ينتشل الأسرة من الفقر”. تم إنشاء منصة سينوبك للتدريب على التخفيف من حدة الفقر لتقديم المهارات المهنية والتدريب الزراعي المنتظم.

في إطار برنامج تعزيز التخفيف من حدة الفقر من خلال التعليم، قامت شركة سينوبك ببناء 68 مدرسة في مناطق مخصصة لتخفيف حدة الفقر، واشترت أكثر من 30 ألف قطعة من المعدات التعليمية وقدمت منحًا تزيد عن 20 مليون يوان (3.1 مليون دولار أميركي). لمزيد من دعم تطوير التعليم في المناطق الفقيرة، افتتحت سينوبك أيضًا فصل “براعم الربيع” والفصول القوية للطلاب المحتاجين.

في مجال التخفيف من حدة الفقر الطبي، نفذت شركة سينوبك مشروع الرفاهية العامة سينوبك “لايفلاين إكسبرس هيلث” على مدى 16 عامًا، مما سلط الضوء على أكثر من 46,000 مريض مصابين بإعتام عدسة العين في المناطق الفقيرة. كما أدخلت الشركة أيضًا موارد طبية من مستشفى كلية طب اتحاد بكين إلى المناطق الفقيرة وزودتهم بالمعدات الطبية اللازمة بشكل عاجل، مع الاستمرار في تحسين الظروف الطبية المحلية ووضع خطط دقيقة للتخفيف من حدة الفقر.

في غضون ذلك، تركز سينوبك أيضًا على تحسين نوعية حياة الناس من خلال تنفيذ سلسلة من مشاريع توفير سبل العيش بما في ذلك النقل وإمدادات المياه والإضاءة وخطوط الأنابيب والحفاظ على المياه وتجديد المباني المتداعية التي عالجت بشكل فعال وحسنت مشاكل العمل والمعيشة ومياه الشرب والكهرباء والنقل والإسكان في المناطق المكتظة بالسكان. عززت هذه المشاريع التنمية الاقتصادية للمناطق المنكوبة بالفقر وأرست الأساس للقضاء على الفقر.

وقال تشانغ يوتشو، رئيس سينوبك: “ستفي سينوبك بجدية بمسؤولياتها الاجتماعية للشركات وستكمل العمل القوي في جميع الجوانب للعب دور أساسي في التخفيف من حدة الفقر، وسنواصل مساعدة المقاطعات الفقيرة في برنامج النقطة الثابتة لتخفيف حدة الفقر والاقتران، مع مواصلة الدعم. إن سينوبك ستدعم النتائج التي تحققت بشق الأنفس وستدفع إنعاش الريف قدما، وستتكاتف مع الناس في المناطق الفقيرة للسعي من أجل حياة مستقبلية رغيدة.”

تشارك سينوبك بنشاط في التخفيف من حدة الفقر منذ العام 1988، وقد استثمرت أكثر من 2.4 مليار يوان (365.6 مليون دولار أميركي) من أموال الدعم والمساعدة. حتى الآن، نفذت 67 شركة تابعة لسينوبك مشاريع داعمة في 709 قرية، بإجمالي 1945 موظفًا يقاتلون على خط المواجهة للتخفيف من حدة الفقر.

حققت سينوبك نتائج ملحوظة في الممارسة المستمرة واستكشاف جهود التخفيف من حدة الفقر، مما أدى إلى إنشاء نموذج سينوبك للتخفيف من حدة الفقر الذي يدفع الصناعة بالاستهلاك، ويحفز التوظيف عبر الصناعة ويحفز القوى الإنتاجية في المناطق المنكوبة بالفقر.

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