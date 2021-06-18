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Press Release

برنامج خاص عن “اقتباسات شي جين بينغ الأدبية الكلاسيكية” يُعرض مباشرة على منصات وسائل الإعلام الصينية

 |  Jun 18, 2021

بكين، 18 يونيو/ حزيران، 2021 / PRNewswire / — تقرير من سي سي تي في+:

تم إصدار الموسم الأول من النسخة الدولية من “الحكمة الصينية في الكلاسيكيات القديمة – اقتباسات شي جين بينغ الأدبية الكلاسيكية” (Chinese Wisdom in Ancient Classics – Xi Jinping’s Classical Literary Quotes) على منصات وسائل الإعلام الجديدة لشبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN) تحت مجموعة وسائل الإعلام الصينية (CMG) منذ مايو.

للاطلاع على النشرة الإخبارية في الوسائط المتعددة، يُرجى النقر على: https://www.multivu.com/players/uk/8913051-special-program-xi-jinping-classical-literary-quotes-aired-cmg/

اختار البرنامج الخاص الذي أنتجته شبكة تلفزيون الصين الدولية أقوالًا شهيرة وقصصًا تاريخية من الكلاسيكيات الصينية القديمة التي اقتبسها الرئيس شي جين بينغ في خطاباته ومقالاته ومحادثاته، مع الإشارة إلى فهم شي للثقافة الصينية التقليدية العميقة والحكمة وراء الحاكمية المستمدة منها.

يضم الموسم الأول تسع حلقات تغطي موضوعات تشمل التنمية الخضراء، والحفاظ على البيئة، والابتكار، والانفتاح، ومحاربة كوفيد-19، ومكافحة الفساد، والتخفيف من الفقر من خلال التعليم.

تمت دعوة لورانس براهم، الخبير الاقتصادي السياسي، ستيفن مكلور، مستشار علوم المعلومات بجامعة ووهان، الدكتور جيسون بليك كوهين، الأستاذال المتميز في جامعة الصين للتعدين والتكنولوجيا والأستاذ بجامعة صن يات سين، لي باريت، المؤثر في وسائل التواصل الاجتماعي، أليساندرو تيكسيرا، أستاذ السياسة العامة في جامعة تسينغهوا، ستيفن وايت، الأستاذ المشارك في جامعة تسينغهوا، كيرك أبسلاند، المؤثر في وسائل التواصل الاجتماعي، وآينار تانجين، معلق الشؤون اليومية، لتبادل وجهات نظرهم من خلال الحوارات في البرنامج.

فيديو – https://mma.prnewswire.com/media/1533248/video1.mp4

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