برنامج نجوم العلوم يتوّج وضاح ملاعب كأفضل مبتكر في العالم العربي بنهاية الحلقة الختامية للموسم الثاني عشر

البرنامج التلفزيوني الرائد لمؤسسة قطر يدعو الشباب العربي للاشتراك في الموسم الثالث عشر

الدوحة، قطر، 7 نوفمبر 2020: توّج نجوم العلوم، برنامج تلفزيون الواقع التعليمي والترفيهي التابع لمؤسسة قطر، وضاح ملاعب أفضل مبتكر في العالم العربي للموسم الثاني عشر، بعد موسم مليء بتحديات غير المسبوقة بسبب جائحة (كوفيد-19). وأثار المهندس اللبناني البالغ من العمر 26 عامًا إعجاب أعضاء لجنة التحكيم والجمهور بمثابرته وموهبته وشخصيته.

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https://www.multivu.com/players/uk/8808951-stars-of-science-crowns-wadah-malaeb-top-arab-innovator-season-12/

مع نقل حفل التتويج إلى العالم الرقمي، تم تصوير النتائج النهائية لهذا الموسم في بُلدان المتأهلين الأربعة وذلك في ظلّ استمرار إنتشار وباء (كوفيد-19). قبل بث الحلقة النهائية، قام متابعو البرنامج التلفزيوني الترفيهي التعليمي الأول في العالم العربي بالتصويت عبر الإنترنت للمرشح النهائي المفضّل لديهم. وحدّد تصويت الجمهور عبر الإنترنت إلى جانب تصويت لجنة التحكيم ترتيب المؤهلين عبر التصفيات النهائية، من ثم الفائز في نهاية المطاف.

بدت ملامح صدمة الفوز على وضّاح، عندما أعلن خالد الجميلي أن اختراعه “تنمية مخبرية للخلايا الحيوية” حصل على أعلى نصيب من مجموع أصوات لجنة التحكيم والجمهور، بنسبة بلغت 54.8 بالمائة، وعلى مبلغ 300,000 دولار أمريكي من الجائزة المالية. يوفر مشروع ملاعب بيئة مناسبة تحاكي الظروف البشرية الحقيقية، مما يتيح إجراء الاختبارات الهامة للعقاقير الجديدة بكفاءة وتكلفة معقولة.

وقال وضاح: “لا يسعني إلا أن أعرب عن تواضعي وامتناني لتتويجي بلقب أفضل مبتكر في العالم العربي لهذا العام. لقد كانت تجربتي في برنامج نجوم العلوم مدهشة، ولا سيما عملي إلى جانب مجموعة رائعة من المرشدين والمتسابقين في هذه الظروف الاستثنائية. إن تقدير الجمهور وأعضاء لجنة التحكيم للحاجة الطبية لمثل هذا الابتكار وإيمانهم بابتكاري قد غيّر حياتي!”

من جهتها، قالت ميان زبيب، الرئيس التنفيذي للاتصال في مؤسسة قطر:” سلّطت جائحة (كوفيد-19) الضوء على أهمية دعم جيل من العلماء، المهندسين، المبتكرين، وروّاد الأعمال، وتزويدهم بما يُمكّنهم من مواجهة التحديات وإحداث التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم. ومن المؤكد أن المشاركين في الموسم الحالي من برنامج نجوم العلوم تركوا انطباعًا مثيرًا للاهتمام”.

أضافت:” نتقدّم بالتهنئة إلى جميع المبتكرين المتسابقين، وخصوصًا إلى وضاح ملاعب لفوزه بلقب أفضل مبتكر في العالم العربي لهذا العام. كلّنا فخر بهؤلاء الشباب والشابات الذين يرسمون مستقبلنا”.

جاء أحمد فتح الله الذي ابتكر منصة تعليمية باستخدام المكعبات الإلكترونية تقدّم ألعاباً تفاعلية تركز على الجانب التربوي النفسي للأطفال في المرتبة الثانية بنسبة 18.9 بالمائة، وحصل على 150,000 دولار أمريكي من الجائزة المالية.

أما إيمان الحمد فحلّت في المرتبة الثالثة بنسبة 14.5 بالمائة عن مشروعها وهو عبارة عن تطبيق لخصوصية المعلومات بالعربية يقوم باكتشاف محاولات الاحتيال عبر الهاتف باستخدام قاعدة بيانات باللغة العربية، وحصلت على مبلغ 100,000 دولار أمريكي. واحتل المركز الرابع محمد المقهوي بنسبة 11.8 بالمائة عن مشروع فرشاة الأسنان الروبوتية والتي تقوم بتنظيف الأسنان بشكل فعال خاصةً لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، حاصدًا مبلغ 50,000 دولار أمريكي لمواصلة تطوير ابتكاره.

ينضم المتأهلون من التصفيات النهائية، إلى جانب المتسابقين الأربعة الآخرين في هذا الموسم، إلى مجتمع خريجي برنامج نجوم العلوم المتميز، الذي يتألف من شبكة من المبتكرين الداعمين لمجتمعاتهم في جميع أنحاء العالم في مواجهة العديد من التحديات.

يحثّ البرنامج الشباب العربي الطموح في مجال العلوم والتكنولوجيا وريادة الأعمال من جميع أنحاء العالم على التقدم للاشتراك في الموسم المقبل من برنامج نجوم العلوم، علماً بأن آخر موعد لتقديم الطلبات عبر الإنترنت هو 15 ديسمبر 2020. تقبل الطلبات عبر www.starsofscience.com. لا تفوّتوا هذه الفرصة الكفيلة بتغيير حياتكم إلى مزيد من الإيجابية!

نبذة عن برنامج نجوم العلوم:

“نجوم العلوم” هو البرنامج الرائد في العالم العربي في مجال الابتكار، وإحدى مبادرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، في إطار تلفزيون الواقع التعليمي والترفيهي. يهدف إلى تمكين المبتكرين العرب من تطوير حلول تكنولوجية لمجتمعاتهم تعود بالنفع على صحة الناس، وأساليب حياتهم، وتساعدهم أيضًا في الحفاظ على البيئة.

ويقوم المتسابقون على مدار إثني عشر أسبوعاً، بعرض الحلول التي توصلوا إليها، ومدى فعالياتها بدعم من فريق مؤلف من الخبراء يضمّ المهندسين ومطوري المنتجات، في سباق مع الوقت.

وتقوم لجنة من الخبراء بتقييم وإقصاء المشاريع في كل أسبوع ضمن عدة جولات من إثبات الفكرة ونمذجة المنتج وإختباره ليبقى في نهاية المطاف أربعة مرشحين يتأهلون لمرحلة التصفيات النهائية من أجل التنافس على حصة من جائزة مالية تبلغ قيمتها 600,000 دولار أمريكي لتمويل مشروعاتهم. ويتم تحديد الفائزين بناءً على قرار لجنة التحكيم وتصويت الجمهور عبر الإنترنت.

سيتم بثّ برنامج نجوم العلوم كلّ يوم جمعة وسبت اعتباراً من 11 سبتمبر 2020 ولغاية 6 نوفمبر 2020، ويمكنكم زيارة دليل البث للاطلاع على القائمة الكاملة للقنوات الناقلة وأوقات البث.

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مؤسسة قطر – إطلاق قدرات الإنسان

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هي منظمة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرتها نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتسعى المؤسسة لتلبية احتياجات الشعب القطري والعالم، من خلال توفير برامج متخصصة، ترتكز على بيئة ابتكارية تجمع ما بين التعليم، والبحوث والعلوم، والتنمية المجتمعية.

تأسست مؤسسة قطر في عام 1995، بناء على رؤية حكيمة تشاركها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، تقوم على توفير تعليم نوعي لأبناء قطر. واليوم، يوفر نظام مؤسسة قطر التعليمي الراقي فرص التعلّم مدى الحياة لأفراد المجتمع، بدءًا من سن الستة أشهر وحتى الدكتوراه، لتمكينهم من المنافسة في بيئة عالمية، والمساهمة في تنمية وطنهم.

كما أنشأت مؤسسة قطر صرحًا متعدد التخصصات للابتكار في قطر، يعمل فيه الباحثون المحليون على مجابهة التحديات الوطنية والعالمية الملحة. وعبر نشر ثقافة التعلّم مدى الحياة، وتحفيز المشاركة المجتمعية في برامج تدعم الثقافة القطرية، تُمكّن مؤسسة قطر المجتمع المحلي، وتساهم في بناء عالم أفضل.

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